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Archos'tan TI OMAP 4470 işlemcili ve 10.1-inç ekranlı tablet: 101 XS

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,6b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Archos'tan TI OMAP 4470 işlemcili ve 10.1-inç ekranlı tablet: 101 XS
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Fransa'nın önde gelen taşınabilir medya oynatıcı ve tablet bilgisayar üreticisi Archos, Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan yeni tableti 101 XS'e bugün itibarıyla resmiyet kazandırdı.
İlk bakışta sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken 101 XS (eXtra Slim), 273 mm uzunluğunda, 170 mm genişliğinde, 8 mm kalınlığında ve 600 gram ağırlığında tasarlanmış. Archos 101 XS'in, Apple'ın Yeni iPad'ine kıyasla %15 oranında daha ince olduğunun altı çiziliyor. Tabletle birlikte manyetik özelliğe sahip bir klavye ünitesi geliyor. Klavye ünitesini Archos, ''Coverboard'' olarak isimlendirmiş. 273 mm uzunluğunda, 170 mm genişliğinde, 5 mm kalınlığında ve 200 gram ağırlığında tasarlanan Coverboard'un, koruma, şarj etme, klavye ve stand gibi fonksiyonları bulunuyor.
Archos'tan TI OMAP 4470 işlemcili ve 10.1-inç ekranlı tablet: 101 XS
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45 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, 1.5 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli (ARM Cortex-A9) TI OMAP 4470 platformunun, PowerVR SGX 544 grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç verdiği tablet, Android 4.0.3 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanıyor. Ancak tabletin, 2012 yılının 4. çeyreğinde Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi alacağı müjdelenmiş durumda.
10.1-inç boyutunda, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran ile 16 GB dahili flash belleğe yer verilen tabletin kapasitesi microSDXC bellek kartları yardımıyla (maksimum 128 GB) arttırılabilmekte.
Ön yüzünde 720p dijital kameranın konumlandırıldığı tablet, görüntü aktarımı için miniHDMI çıkışı, microUSB 2.0 portu, Bluetooth 4.0 bağlantısı, Wi-Fi ve GPS alıcısı ile donatılmış. USB Host desteğine sahip tabletin lityum polimer bataryası ise 40 saate varan müzik dinleme süresi, 7 saate varan video izleme süresi ve 10 saate varan internette gezinme süresi iddiası taşıyor.
Archos 101 XS'in, eylül ayının ortasından itibaren, İngiltere'den başlayarak 299.99 Pound'dan Avrupa pazarına giriş yapması beklenirken, tabletin ABD fiyatının 399.99$ olduğu bildiriliyor. ABD'de yaşayanların kasım ayını beklemesi gerekecek. Fiyata Coverboard'un dahil olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Archos'tan TI OMAP 4470 işlemcili ve 10.1-inç ekranlı tablet: 101 XS
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http://www.archos.com/products/gen10/archos_101xs/index.html?country=gb&lang=en&p=1#a Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yakın Gölge 6 yıl
Bende Fransız mallarını sevmem ama tablet harika. Pili hakkında çekinceleri olan varsa kullanıma göre 10 saat gittiği oluyor.
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bunadaŞükür 5 yıl
Arkadaşlar tabletimi satıyorum, ilgilenen varsa mesaj atabilir
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szr1907 7 yıl
enfes bir görüntüsü ve güzel donanımı var
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hidrojennn 7 yıl
benim anlamadığım ağır, yer kablıyor, dokunmatik kullanacagım diye tablet alırlar. Sonra bütün tabletlere klavye takıp laptop gibi kullanmak isterler. bütün markalarda bu trende girmiş.
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hidrojennn 7 yıl
benim anlamadığım ağır, yer kablıyor, dokunmatik kullanacagım diye tablet alırlar. Sonra bütün tabletlere klavye takıp laptop gibi kullanmak isterler. bütün markalarda bu trende girmiş.
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brshr 7 yıl
FİYAT PERFORMANS ORANI GAYET İYİ ALINABİLİR BİR TABLET OLMUŞ
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OverClocK1ng 7 yıl
4470 te SGX544 mü varmış? Bu arada OMAP5 ler ne zaman gelecek acaba?
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bafbaf 7 yıl
Fransız arabası aldım elektronik hep problem,
Uydu cihazını aldım hep problem,
mp4 çalarını aldım hep problem,
tabletini alsam o da kesin problem.
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xda-developer 7 yıl
İyiymiş klavyeyle 399$ bence çok iyi bir fiyat
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FFadeleSS 7 yıl
45 nm ne ya
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kımyasal 7 yıl
Archos işi büyütmüş.tasarım olarak ve incelik bakımından iyi bir cihaz.yalnız bataryayı Mah cinsinden belirtmektense,muzik ve video kullanımı performansıyla belirtmeleri düşündürücü.
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