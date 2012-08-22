Archos'tan TI OMAP 4470 işlemcili ve 10.1-inç ekranlı tablet: 101 XS

Fransa'nın önde gelen taşınabilir medya oynatıcı ve tablet bilgisayar üreticisi Archos, Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan yeni tableti 101 XS'e bugün itibarıyla resmiyet kazandırdı.



İlk bakışta sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken 101 XS (eXtra Slim), 273 mm uzunluğunda, 170 mm genişliğinde, 8 mm kalınlığında ve 600 gram ağırlığında tasarlanmış. Archos 101 XS'in, Apple'ın Yeni iPad'ine kıyasla %15 oranında daha ince olduğunun altı çiziliyor. Tabletle birlikte manyetik özelliğe sahip bir klavye ünitesi geliyor. Klavye ünitesini Archos, ''Coverboard'' olarak isimlendirmiş. 273 mm uzunluğunda, 170 mm genişliğinde, 5 mm kalınlığında ve 200 gram ağırlığında tasarlanan Coverboard'un, koruma, şarj etme, klavye ve stand gibi fonksiyonları bulunuyor.



45 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, 1.5 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli (ARM Cortex-A9) TI OMAP 4470 platformunun, PowerVR SGX 544 grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç verdiği tablet, Android 4.0.3 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanıyor. Ancak tabletin, 2012 yılının 4. çeyreğinde Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi alacağı müjdelenmiş durumda.



10.1-inç boyutunda, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran ile 16 GB dahili flash belleğe yer verilen tabletin kapasitesi microSDXC bellek kartları yardımıyla (maksimum 128 GB) arttırılabilmekte.



Ön yüzünde 720p dijital kameranın konumlandırıldığı tablet, görüntü aktarımı için miniHDMI çıkışı, microUSB 2.0 portu, Bluetooth 4.0 bağlantısı, Wi-Fi ve GPS alıcısı ile donatılmış. USB Host desteğine sahip tabletin lityum polimer bataryası ise 40 saate varan müzik dinleme süresi, 7 saate varan video izleme süresi ve 10 saate varan internette gezinme süresi iddiası taşıyor.

Archos 101 XS'in, eylül ayının ortasından itibaren, İngiltere'den başlayarak 299.99 Pound'dan Avrupa pazarına giriş yapması beklenirken, tabletin ABD fiyatının 399.99$ olduğu bildiriliyor. ABD'de yaşayanların kasım ayını beklemesi gerekecek. Fiyata Coverboard'un dahil olduğunu hatırlatmakta fayda var.



http://www.archos.com/products/gen10/archos_101xs/index.html?country=gb&lang=en&p=1#a