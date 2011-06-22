Arctic'den yeni ekran kartı soğutucusu; Accelero Twin Turbo II

Komponent üreticisi Arctic, ekran kartları için hazırladığı yeni soğutucu modeli Accelero Twin Turbo II'yi duyurdu. 217 x 122 x 53 mm boyutlarında ve 0.9 Kg ağırlığında olan yeni soğutucu, 6mm kalınlığnda beş adet bakır ısı borusuna, 35 adet Alüminyum yaprağa ve 1000-2000 devir/dakika hızlarında çalışan iki adet 92mm çapında fana sahip.

Arctic'den yapılan açıklamaya göre gürültü oranı 0.3 sone olan yeni soğutucu, 160 Watt'a kadar olan ekran kartları için ideal soğutma performansını sağlayabiliyor. Geniş bir ekran kartı uyumluluk listesine sahip olan yeni soğutucunun desteklediği AMD ve Nvidia tabanlı ekran kartlarının tam listesi şu şekilde;

- AMD Radeon HD 6950, 6870, 6850, 6790, 6770, 5870, 5850, 5830, 4890, 4870, 4850, 4830, 4770, 3870, 3850, 2600 XT, 1950 XTX, 1950 XT, 1950 Pro, 1950 GT, 1900 XTX, 1900 XT, 1900 GT, 1800 XT, 1800 XL, 1800 GTO, 1650 XT, 1650 Pro, 1600 XT, 1600 Pro, 1550, 1300 XT, 1300 Pro, 1300.

- Nvidia GeForce GTX 560 Ti, 560, 550 Ti, 460 SE, 460, GTS 550, 450, 250, 240 (OEM), GT 340, 330, 320, 130 (OEM), 9800 GTX+, 9800 GTX, 9800 GT, 9600 GT, 9600 GSO 512, 9600 GSO, 8000 8800 GTX (G80), 8800 GTS 512 (G92), 8800 GTS (G92), 8800 GTS (G80), 8800 GT, 8800 GS (9600GSO), 7000 7950 GT, 7900 GTX, 7900 GT, 7900 GS, 7800 GTX 512, 7800 GTX, 7800 GT, 6800 XT AGP, 6800 XT, 6800 Ultra Extreme, 6800 Ultra, 6800 LE, 6800 GT, 6800 GS AGP, 6800 GS, 6800 AGP, 6800, 6600 LE, 6600 GT AGP, 6600 GT, 6600 DDR2, 6600.

Arctic tarafından 6 yıllık garanti ile sunulan Accelero Twin Turbo II, yurt dışı satış fiyatı 63.32$ olarak açıklandı.