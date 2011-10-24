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Arctic'den yeni işlemci soğutucusu; Alpine 11 Plus

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,5b
1
11
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Arctic yeni işlemci soğutucusu Alpine 11 Plus'ı duyurdu. Maliyet odaklı bir çözüm olan yeni soğutucu, ısıl tasarım gücü 100 Watt'a kadar olan LGA775, LGA1155 ve LGA1156 formundaki işlemcilerle kullanılabiliyor. 
98  x 95 x 70 mm boyutlarında ve 450 gram ağırlığında olan soğutucu 600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan  92mm çapında fan ile geliyor. Ön uygulanmış bir şekilde MX-4 termal macun ile gelen soğutucu, Arctic tarafından 6 yıllık garanti ile sunuluyor. Daha çok standart işlemci soğutucusu bir şekilde zarar gören kullanıcıların geçiş yapması için hazırlanan Alpine 11 Plus'ın yurt dışı satış fiyatı ise 14.95$.

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ghan87 8 yıl
Fikir gzl,fiyat gzl ama yemezler
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sedoman34 8 yıl
fanların incelip büyüdügü sogutucu bloklarınında fazla yükselmeden işlemciyle çok sıkı fıkı oldugu anakartında sökülmeden kolay ve saglam pimlerle monte edilen sogutucular görmek için kaç yıl daha beklememiz lazım. hiçbir şey degişmiyor sogutucu pazarında. sadece 1 db ses farkını ve 1 derece ısı farkını bile ciddi bir farkmış gibi önümüze koymalarından nefret ediyorum. ayrıca neden alt sınır 600 devir sürekli. o ses de duyuluyor malesef.
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sibersonic 8 yıl
Paylasim icin sagol. Ama boyle maceralara gerek yok. Bu seviyede onlarca çeşit soğutucu var. Stok sogutucudan büyük bir farkı yok.
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2kol3bacak 8 yıl
daha çok standart işlemci soğutucusu bir şekilde zarar gören kullanıcıların geçiş yapması için hazırlanan Alpine 11 Plus


Zaten stok fandan daha üstün bir şey yapmaya çalışmamış adamlar ki o kadar da kötü bir sonuç çıkmamış ortaya. Fakat bu seviyede onlarca hatta tonlarca ürün varken yenisinin ne kadar tutacağı büyük bi kumar.. Gereksiz olmuş
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Jinnet 8 yıl
Stok fan çakması :D
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YasinCC 8 yıl
Resmi görünce eski kuzey köprü soğutucuları na benzettim.
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alpa07 8 yıl
stok fana ctrl c ctrl v yapmışlar
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Overature 8 yıl
Bildiğin stok fan
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6Clas 8 yıl
Bune yahu bu fansa intelin stok fanı da fan.
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