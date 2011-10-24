Arctic'den yeni işlemci soğutucusu; Alpine 11 Plus

Komponent üreticisi Arctic yeni işlemci soğutucusu Alpine 11 Plus'ı duyurdu. Maliyet odaklı bir çözüm olan yeni soğutucu, ısıl tasarım gücü 100 Watt'a kadar olan LGA775, LGA1155 ve LGA1156 formundaki işlemcilerle kullanılabiliyor.

98 x 95 x 70 mm boyutlarında ve 450 gram ağırlığında olan soğutucu 600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm çapında fan ile geliyor. Ön uygulanmış bir şekilde MX-4 termal macun ile gelen soğutucu, Arctic tarafından 6 yıllık garanti ile sunuluyor. Daha çok standart işlemci soğutucusu bir şekilde zarar gören kullanıcıların geçiş yapması için hazırlanan Alpine 11 Plus'ın yurt dışı satış fiyatı ise 14.95$.