Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Aselsan'ın "Akkor" aktif koruma sistemi hakkında her şey: Tanklar için RPG tehdidi sona eriyor

4 yıl
50,1b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Aselsan mühendisleri tarafından ülkemizde geliştirilen yerli savunma teknolojisi Akkor "Aktif Koruma Sistemi" ile başta tanklar olmak üzere hareket kabiliyeti düşük zırhlı araçlar, RPG ve diğer tehlikelerin hedefi olmayacak. Tüm detaylar bu videomuzda.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
olağan_şüpheli 4 yıl en beğenilen
daha da bekliyoruz böyle haberleri .

bu arada abrams tankı yerine altay tankı olan bir girişi videosu hazırlayın
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simetrik 4 yıl
Satın almak yerine yeni birşeyler üretmek ve geliştirmek ne kadar güzel değilmi?
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
travers 4 yıl
Videoyu izlerken göğsüm kabardı. İnşallah bu tür projeler hızlanarak devam eder. Özel sektörden de bu tür atılımlar bekliyorum. Lakin hepsi devletin vereceği teşvik, yardım vb yardımları cebe indirme peşinde.
Videoyu izlerken göğsüm kabardı. İnşallah bu tür projeler hızlanarak devam eder. Özel sektörden de bu tür atılımlar bekliyorum. Lakin hepsi devletin vereceği te...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
trakya1923 3 yıl
bugün bir kez daha gördük ki bu sistem en hızlısından, en acilinden tanklarımıza donatmalıyız .
youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
urazs 4 yıl
Yiğidi öldür hakkını yeme...
Helal olsun hükümete bu konuda arkadaşlar, her halta da saldırmaya gerek yok.
Milli savunma sanayi için atılan her adım altın değerindedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
citadel 4 yıl
mako3e
olağan_şüpheli
mako3e Vergiler nerelere harcanıyor görsün gözü kör olanlar
vergi değil vergicik
suriyelilere yandaşlara saçma sapan yerlere harcanan milyarlar yanında burdaki harcamalar devede kulak kalır.
vergicik sandığın şey dünyanın en pahalı yatırımı olan silah teknolojisi. uçağı, gemisi, dünya kadar para harcanıyor. suriyelilere harcanan para helal olsun. dünyanın en değerli şeyi insandır. çoluk çocuk kadın perişan halde iken yardım etmeyecek miyiz? bu ansıl insanlık? insan muhtaç kalmışlara hele de savaş mağdurlarına yardım edilmesine karşı çıkar mı? bu nasıl bir kalp? bu nasıl bir vahşet? inşaAllah sende bir gün afetzede olursun da sana başkasının vergileriyle yardım edildiği zaman anlarsın. insani bir yardıma bile ses çıkaran senin gibilere aslında cevap bile vermek zaman kaybı. youtube.com/... ensar ve muhacir diye bir şey duysaydın keşke

Arkadaşım iyi söylemişsin güzel söylemişsin de O beddua okumak da nedir. İnanan insana yakışır mı. Bir de bilmiyor musunuz ki ülkemizde yapılan şeyler sadece oy için konuyu dağıtmayalım. Ne mutlu ülkemize ki böyle güzel askeri teknolojileri üretebiliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simetrik 4 yıl
Satın almak yerine yeni birşeyler üretmek ve geliştirmek ne kadar güzel değilmi?
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 4 yıl
ürüng ayıg toyon
Aynı sistemin farklı işeyen versiyonu, İsrail ordusu aktif olarak kullanıyor Güney Korenin çözümü Bizimki ile aynı,Tank konusunda beraber çalıştığımız için bir çok sistemimiz birbirine benziyor..

Videoda yetkilinin gönderme yaptığı zaman ayarlı tapa troopyde var ve çok net çalışmadığını evelki sene israilin gazzeyi boşaltma amaçlı yaptığı operasyonda 6 tank kaybederek gösterdi. Nedeni filistinlilerin elinde çift başlıklı kornet-s füzeleri olmasıydı. troopy bu füzeleri algılmakta geç kalmış
Kore çözümü ki bizimde ağır şekilde esinlendiğimiz sistemde rf başlık var hedefin dibine girmeden başlık ateş almıyor dez avantajı sadece 4 roket taşıyor ki bir çok çatışma alanı için yeterli şehir savaşı için yetersiz bir mühimmat. 4 rpgyi durdurur 5.si 90dan gol olur.
İki sisteminden ortak sıkıntısı her iki sistemde mikro dalga radarıyla çalışıyor bu radar tankın 4 tarafında konuşlu durumda ve 7.62 piyade tüfeği mermisi bile bu radarları kolayca delik deşik edip sistemi devre dışı bırakabiliyor israilin başına geldi.
Diğer daha büyük sıkıntısı ise mikro dalga radarı tank hareket ettiği sürece açık kalmak zorunda ve havadan karaya radar güdümlü füzelere sürekli gel gel yapmaktadır. Hava üstünlüğü sizde değil ise sistemi çalıştırmak intahara teşebüs etmekten farksız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 4 yıl
SentnieL
Hevesinizi kırmak istemem ama pratikte bu sistemin yararı az sebebleri ise: 1-Rpg atışları yüksek yerlerden değil genelde taret hizasinin altından yapılıyor sebebi ise tankların en zayıf noktası olan motor bloğunun vurulması ki bu noktada sistem füzeleri göremiyor 2-Hava dan gelecek füzelerin durdurulması çok zor sebebi ise basit çok hızlılar hedef kilitlenmesi olmadan önce uçaklardan atılan füzeler çarpmış olur (ki bu sebepten yabancı savunma şirketleri bu teknolojiye çok yatırım yapmıyorlar ) Bu sistemin durdurabilecegi füze yüksek katlı binalardan atılmış rpg ler Edit: Eksi vermek yerine hatalı olduğunu düşündüğünüz yerleri belirtseniz daha iyi olur.Zira teknolojik bir gelişmeyi yorumluyoruz Ayrıca @ürüng ayıg toyon da benzer sistemleri zaten örnek vermiş.Onlara da bakabilirsiniz

Yorumunu eksilemedim ama hatalı olduğunu düşündüğüm yerleri sıralayacak olursam hepsi,
1- akkorun üretim amacı 360 derece koruma sağlamak kısaca taret altı üstü fark etmiyor video da da bahsedilmiş zaten.
2- Gene video da hellfier gibi füzelere karşıda etkili olduğundan söz edilmiş yani AGM-65 Maverick, hellfier, tow gibi bilimum güdümlü füzeye ve hatta tank mermisi ne karşı etkili olsun diye geliştirilmiş; Bu arada havadan karaya atılan füzelerin büyük çoğunluğu dediğiniz gibi çok hızlı değil hatta ses altı uçarlar.
Keşke videoyu izlemeden yorum yapmasaydınız...
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WHITE_Wolf 4 yıl halitozbasli
halitozbasli
SentnieL
Hevesinizi kırmak istemem ama pratikte bu sistemin yararı az sebebleri ise: 1-Rpg atışları yüksek yerlerden değil genelde taret hizasinin altından yapılıyor sebebi ise tankların en zayıf noktası olan motor bloğunun vurulması ki bu noktada sistem füzeleri göremiyor 2-Hava dan gelecek füzelerin durdurulması çok zor sebebi ise basit çok hızlılar hedef kilitlenmesi olmadan önce uçaklardan atılan füzeler çarpmış olur (ki bu sebepten yabancı savunma şirketleri bu teknolojiye çok yatırım yapmıyorlar ) Bu sistemin durdurabilecegi füze yüksek katlı binalardan atılmış rpg ler Edit: Eksi vermek yerine hatalı olduğunu düşündüğünüz yerleri belirtseniz daha iyi olur.Zira teknolojik bir gelişmeyi yorumluyoruz Ayrıca @ürüng ayıg toyon da benzer sistemleri zaten örnek vermiş.Onlara da bakabilirsiniz

Yorumunu eksilemedim ama hatalı olduğunu düşündüğüm yerleri sıralayacak olursam hepsi,
1- akkorun üretim amacı 360 derece koruma sağlamak kısaca taret altı üstü fark etmiyor video da da bahsedilmiş zaten.
2- Gene video da hellfier gibi füzelere karşıda etkili olduğundan söz edilmiş yani AGM-65 Maverick, hellfier, tow gibi bilimum güdümlü füzeye ve hatta tank mermisi ne karşı etkili olsun diye geliştirilmiş; Bu arada havadan karaya atılan füzelerin büyük çoğunluğu dediğiniz gibi çok hızlı değil hatta ses altı uçarlar.
Keşke videoyu izlemeden yorum yapmasaydınız...

1- Taret altı seviyesinden atılan füzeler durdurması için Decoy (Engelleyici başlık) atıldıktan sonra atış açısını 90 dereceden fazla aşağı yönlü değiştirmesi gerekir Not:360 derece koruma sağlayamaz hiçbir hava savunma toprak altından gelen birşeyi durduramayacagina göre
2
tr.m.wikipedia.org/...
İlk baştaki füzelere bakarsak Hipersonik ve supersonik füzelerin olduğunu görüyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemir7 4 yıl
Erdi bey 1.dk dan sonra öyle bakışlar atmışsınızki kendimi düşman bir ülkenin vatandaşı gibi hissettim.
Her bakışının anlamı var sanki:
"Al bu da sana"
"Gördünmü bak neler var ha"
"Bittiniz"
sakin ol abi yapma öyle şeyler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ürüng ayıg toyon 4 yıl
Aynı sistemin farklı işeyen versiyonu,
İsrail ordusu aktif olarak kullanıyor



Güney Kore'nin çözümü

Bizimki ile aynı,Tank konusunda beraber çalıştığımız için bir çok sistemimiz birbirine benziyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
travers 4 yıl
Yav bi konuyada siyaset katmayın. Şöyle adam akıllı yorumlar okuyalım. Çok meraklıysanız siyasete girin biz de kurtulalım siz de!!
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhanfeb 4 yıl travers
siyasi irade olmadan bu gelişmeler gerçekte var olamaz, şimdi olduğu gibi sadece izleriz..mantık çerçevesindeki tartışmalar yararlıdır.

edit:imla.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WHITE_Wolf 4 yıl
Hevesinizi kırmak istemem ama pratikte bu sistemin yararı az sebebleri ise:

1-Rpg atışları yüksek yerlerden değil genelde taret hizasinin altından yapılıyor sebebi ise tankların en zayıf noktası olan motor bloğunun vurulması ki bu noktada sistem füzeleri göremiyor

2-Hava dan gelecek füzelerin durdurulması çok zor sebebi ise basit çok hızlılar hedef kilitlenmesi olmadan önce uçaklardan atılan füzeler çarpmış olur (ki bu sebepten yabancı savunma şirketleri bu teknolojiye çok yatırım yapmıyorlar )

Bu sistemin durdurabilecegi füze yüksek katlı binalardan atılmış rpg ler

Edit: Eksi vermek yerine hatalı olduğunu düşündüğünüz yerleri belirtseniz daha iyi olur.Zira teknolojik bir gelişmeyi yorumluyoruz Ayrıca @ürüng ayıg toyon da benzer sistemleri zaten örnek vermiş.Onlara da bakabilirsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
helal olsun inşallah seri üretimini de görürüz prototip üzerinde her şey güzel ama daha çok işi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
742 izlenme · 3 sa. yeni video
06:13
Aselsan’dan askeri nitelikli giyilebilir teknoloji çözümü: CENKER
21,5b izlenme · 1 yıl
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 20 sa. yeni video
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 4 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,1b izlenme · 4 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
911 izlenme · 20 sa. yeni video
09:46
Ücretsiz Siber Güvenlik Kampı! "Son başvuru 3 Temmuz"
10,9b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
02:37
Havan saldırılarına yerli çözüm: SERHAT Havan Tespit Radarı
11,4b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,3b izlenme · 2 gün
10:20
Güçlü, zırhlı ve etkili: Ejder Yalçın "özel video"
17,3b izlenme · 1 yıl
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
699 izlenme · 3 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim