Aselsan'ın "Akkor" aktif koruma sistemi hakkında her şey: Tanklar için RPG tehdidi sona eriyor

Aselsan mühendisleri tarafından ülkemizde geliştirilen yerli savunma teknolojisi Akkor "Aktif Koruma Sistemi" ile başta tanklar olmak üzere hareket kabiliyeti düşük zırhlı araçlar, RPG ve diğer tehlikelerin hedefi olmayacak. Tüm detaylar bu videomuzda.

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