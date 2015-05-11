Aselsan'ın "Akkor" aktif koruma sistemi hakkında her şey: Tanklar için RPG tehdidi sona eriyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|bugün bir kez daha gördük ki bu sistem en hızlısından, en acilinden tanklarımıza donatmalıyız .
youtube.com/...
|Yiğidi öldür hakkını yeme...
Helal olsun hükümete bu konuda arkadaşlar, her halta da saldırmaya gerek yok.
Milli savunma sanayi için atılan her adım altın değerindedir.
mako3eolağan_şüphelivergicik sandığın şey dünyanın en pahalı yatırımı olan silah teknolojisi. uçağı, gemisi, dünya kadar para harcanıyor. suriyelilere harcanan para helal olsun. dünyanın en değerli şeyi insandır. çoluk çocuk kadın perişan halde iken yardım etmeyecek miyiz? bu ansıl insanlık? insan muhtaç kalmışlara hele de savaş mağdurlarına yardım edilmesine karşı çıkar mı? bu nasıl bir kalp? bu nasıl bir vahşet? inşaAllah sende bir gün afetzede olursun da sana başkasının vergileriyle yardım edildiği zaman anlarsın. insani bir yardıma bile ses çıkaran senin gibilere aslında cevap bile vermek zaman kaybı. youtube.com/... ensar ve muhacir diye bir şey duysaydın keşkemako3e Vergiler nerelere harcanıyor görsün gözü kör olanlarvergi değil vergicik suriyelilere yandaşlara saçma sapan yerlere harcanan milyarlar yanında burdaki harcamalar devede kulak kalır.
Arkadaşım iyi söylemişsin güzel söylemişsin de O beddua okumak da nedir. İnanan insana yakışır mı. Bir de bilmiyor musunuz ki ülkemizde yapılan şeyler sadece oy için konuyu dağıtmayalım. Ne mutlu ülkemize ki böyle güzel askeri teknolojileri üretebiliyoruz.
|Satın almak yerine yeni birşeyler üretmek ve geliştirmek ne kadar güzel değilmi?
ürüng ayıg toyon
Videoda yetkilinin gönderme yaptığı zaman ayarlı tapa troopyde var ve çok net çalışmadığını evelki sene israilin gazzeyi boşaltma amaçlı yaptığı operasyonda 6 tank kaybederek gösterdi. Nedeni filistinlilerin elinde çift başlıklı kornet-s füzeleri olmasıydı. troopy bu füzeleri algılmakta geç kalmış
Kore çözümü ki bizimde ağır şekilde esinlendiğimiz sistemde rf başlık var hedefin dibine girmeden başlık ateş almıyor dez avantajı sadece 4 roket taşıyor ki bir çok çatışma alanı için yeterli şehir savaşı için yetersiz bir mühimmat. 4 rpgyi durdurur 5.si 90dan gol olur.
İki sisteminden ortak sıkıntısı her iki sistemde mikro dalga radarıyla çalışıyor bu radar tankın 4 tarafında konuşlu durumda ve 7.62 piyade tüfeği mermisi bile bu radarları kolayca delik deşik edip sistemi devre dışı bırakabiliyor israilin başına geldi.
Diğer daha büyük sıkıntısı ise mikro dalga radarı tank hareket ettiği sürece açık kalmak zorunda ve havadan karaya radar güdümlü füzelere sürekli gel gel yapmaktadır. Hava üstünlüğü sizde değil ise sistemi çalıştırmak intahara teşebüs etmekten farksız.
SentnieL
Yorumunu eksilemedim ama hatalı olduğunu düşündüğüm yerleri sıralayacak olursam hepsi,
1- akkorun üretim amacı 360 derece koruma sağlamak kısaca taret altı üstü fark etmiyor video da da bahsedilmiş zaten.
2- Gene video da hellfier gibi füzelere karşıda etkili olduğundan söz edilmiş yani AGM-65 Maverick, hellfier, tow gibi bilimum güdümlü füzeye ve hatta tank mermisi ne karşı etkili olsun diye geliştirilmiş; Bu arada havadan karaya atılan füzelerin büyük çoğunluğu dediğiniz gibi çok hızlı değil hatta ses altı uçarlar.
Keşke videoyu izlemeden yorum yapmasaydınız...
halitozbasliSentnieL
1- Taret altı seviyesinden atılan füzeler durdurması için Decoy (Engelleyici başlık) atıldıktan sonra atış açısını 90 dereceden fazla aşağı yönlü değiştirmesi gerekir Not:360 derece koruma sağlayamaz hiçbir hava savunma toprak altından gelen birşeyi durduramayacagina göre
2
tr.m.wikipedia.org/...
İlk baştaki füzelere bakarsak Hipersonik ve supersonik füzelerin olduğunu görüyoruz.
|Erdi bey 1.dk dan sonra öyle bakışlar atmışsınızki kendimi düşman bir ülkenin vatandaşı gibi hissettim.
Her bakışının anlamı var sanki:
"Al bu da sana"
"Gördünmü bak neler var ha"
"Bittiniz"
sakin ol abi yapma öyle şeyler
| Aynı sistemin farklı işeyen versiyonu,
İsrail ordusu aktif olarak kullanıyor
Güney Kore'nin çözümü
Bizimki ile aynı,Tank konusunda beraber çalıştığımız için bir çok sistemimiz birbirine benziyor..
|Yav bi konuyada siyaset katmayın. Şöyle adam akıllı yorumlar okuyalım. Çok meraklıysanız siyasete girin biz de kurtulalım siz de!!
| siyasi irade olmadan bu gelişmeler gerçekte var olamaz, şimdi olduğu gibi sadece izleriz..mantık çerçevesindeki tartışmalar yararlıdır.
edit:imla.
| Hevesinizi kırmak istemem ama pratikte bu sistemin yararı az sebebleri ise:
1-Rpg atışları yüksek yerlerden değil genelde taret hizasinin altından yapılıyor sebebi ise tankların en zayıf noktası olan motor bloğunun vurulması ki bu noktada sistem füzeleri göremiyor
2-Hava dan gelecek füzelerin durdurulması çok zor sebebi ise basit çok hızlılar hedef kilitlenmesi olmadan önce uçaklardan atılan füzeler çarpmış olur (ki bu sebepten yabancı savunma şirketleri bu teknolojiye çok yatırım yapmıyorlar )
Bu sistemin durdurabilecegi füze yüksek katlı binalardan atılmış rpg ler
Edit: Eksi vermek yerine hatalı olduğunu düşündüğünüz yerleri belirtseniz daha iyi olur.Zira teknolojik bir gelişmeyi yorumluyoruz Ayrıca @ürüng ayıg toyon da benzer sistemleri zaten örnek vermiş.Onlara da bakabilirsiniz
|helal olsun inşallah seri üretimini de görürüz prototip üzerinde her şey güzel ama daha çok işi var.
bu arada abrams tankı yerine altay tankı olan bir girişi videosu hazırlayın