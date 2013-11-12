Asus, Bluetooth 4.0 ve NFC teknolojilerine sahip EB50N kulaklığını duyurdu

Donanım sektörünün önde gelen isimlerinden Asus, NFC (Near Field Communication / Yakın Alan İletişimi) teknolojisine sahip dünyanın ilk Bluetooth 4.0 kulaklığı EB50N'yi resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Kulak içi formunda hazırlanan ve ergonomik gövdesiyle araba kullanırken, ofiste çalışırken ya da spor yaparken rahat bir kullanım yapısı sunabilen kulaklık modeli EB50N, akıllı cihazlar ile NFC teknolojisi üzerinden eşleşiyor ve Bluetooth 4.0 bağlantı teknolojisi ile kablosuz kullanım sağlayabiliyor. Bluetooth 4.0'ın düşük enerji tüketimi sayesinde 250 saat bekleme ve 6 saat aktif konuşma süresi ortaya koyabilen kablosuz kulaklık, teknik olarak gürültü önleme sistemine, kablo üstü kontrol ünitesine, 8mm sürücülere, 20 Hz - 17 kHz frekans aralığına ve 85 dB hassaslığa sahip. MicroUSB üzerinden şarj edilebilen Asus EB50N, firmaya göre kristal berraklığında ses sağlayabiliyor.

Resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli olmayan Asus EB50N hakkında hazırlanan resmi tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.asus.com/News/s80YfbJgCGjpXm7l