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Asus, Bluetooth 4.0 ve NFC teknolojilerine sahip EB50N kulaklığını duyurdu

5 yıl
2,5b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus, Bluetooth 4.0 ve NFC teknolojilerine sahip EB50N kulaklığını duyurdu
Donanım sektörünün önde gelen isimlerinden Asus, NFC (Near Field Communication / Yakın Alan İletişimi) teknolojisine sahip dünyanın ilk Bluetooth 4.0 kulaklığı EB50N'yi resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Kulak içi formunda hazırlanan ve ergonomik gövdesiyle araba kullanırken, ofiste çalışırken ya da spor yaparken rahat bir kullanım yapısı sunabilen kulaklık modeli EB50N, akıllı cihazlar ile NFC teknolojisi üzerinden eşleşiyor ve Bluetooth 4.0 bağlantı teknolojisi ile kablosuz kullanım sağlayabiliyor. Bluetooth 4.0'ın düşük enerji tüketimi sayesinde 250 saat bekleme ve 6 saat aktif konuşma süresi ortaya koyabilen kablosuz kulaklık, teknik olarak gürültü önleme sistemine, kablo üstü kontrol ünitesine, 8mm sürücülere, 20 Hz - 17 kHz frekans aralığına ve 85 dB hassaslığa sahip. MicroUSB üzerinden şarj edilebilen Asus EB50N, firmaya göre kristal berraklığında ses sağlayabiliyor.
Resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli olmayan Asus EB50N hakkında hazırlanan resmi tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Asus, Bluetooth 4.0 ve NFC teknolojilerine sahip EB50N kulaklığını duyurdu

http://www.asus.com/News/s80YfbJgCGjpXm7l Yorum Yaz
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erdemefe 5 yıl
Hüsnü008
erdemefe
gently weeps 85dv cok komik bir rakam
dv derken?
arkadaş dB demiş, desibel

Pardon anlayamamıştım fakat 85dB çok iyi bir rakam
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erdemefe 5 yıl
gently weeps
85dv cok komik bir rakam

dv derken?
1 Yanıt Yanıtla
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Hüsnü008 5 yıl erdemefe
erdemefe

gently weeps

85dv cok komik bir rakam


dv derken?

arkadaş dB demiş, desibel
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JoeyBane 5 yıl
4.0 desteklemesi pil süresini de uzatmış. Asus kalitesi tartışılmaz zaten.
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gently weeps 5 yıl
85dv cok komik bir rakam
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