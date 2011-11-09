Asus Eee PC 1015BX video inceleme

Haber Editörü
|inceleyen kişiyi çekiştiriyorsunuz da bence gayet başarılı bir tanıtım,
netbooklarda önemle dikkate alınan noktaları gereğince açıklamış, bunun haricinde türkçemizi de hayet akıcı ve anlaşılır nitelikte kullanmış ,neyini eleştiriyorsunuz soyunsa mıydı??
netbook alacaklara da incelenen ürünü tavsiye ederim, amd işlemci ve gömülü ekran çipi ile gayet performanslı ve tüm atom işlemcili netbooklardan daha fazla pil ömrü sunan bir sisteme sahip olursunuz.
bendeniz amd fusion işlemcili acer netbook kullanmaktayım(acer one 722) son derece memnunum ,netbook a masaüstü bilgisayarmışçasına davranmama rağmen tepkkimelerinde bir tıkanıklık veya darboğaz sergilemedi.Bazı deneyimlerimden bahsetmem gerekirse :
cod modernwarfare oyununu 800x600 ve antiallias kapalı ,gayet akıcı oynuyorum.
photoshop cs4 ve üstü gayet rahat çalışmakta
Autocad 2010 gayet sorunsuz çalışmakta
aynı anda deneme amaçlı biri avi diğeri 5 gb boyutunda mkv formatlı film oynatabildim ve o esnada chrome da 7-8 tane sekme açıktı ve download sürüyordu.
netbookun yapabildiklerini görme amacıyla denemiş olduğum bu testler gösterdi ki
amd son derece iyi iş çıkarmış.
tanıtımdaki asus cihazını netbook almak isteyen arkadaşlara öncelikli tavsiye olarak ele almalarını isterim.
Bunun haricinde eğer bulabilirseniz lenovo nun sony nin ve hp nin de 11.6 ınchlık amd e-350 işlemcili netbookları var ,fiyat etiketleri 900tl-1200tl arasında değişmekte ,bu denli bir bedel ödeyebilirseniz şiddetle tavsiye ederim.
yok eğer 500-700 bandında bir bütçe ayırabilecekseniz fusion tek tercihiniz olmalıdır.ihtiyaç sahibi arkadaşlara ,özellikle öğrenci arkadaşlarımıza şiddetle öneririm.
eyvallah.
Gary_2550
seninkisi derkeeeen:)))
|Yazık şarzı bitmiş hayrına bir priz verinde makine çalışsın.Sanırım elektiriklerde yok???
İncelenen makinede sanki arızalanmışta servise gelmiş bir cihaz görüntüsü var çalışmamam /çalıştırılmama nedenid ondan dimi??
|Pc yi inceleyen adamın sakalları gözüme gözüme batıyor. Adam pesmerge gibi vidyo cekimine cıkmıs bu ne kılık? Görünüsünüze özen gösterin biraz insanlara hitap ediyorsunuz.
|Oglum bir susun lan **** misiniz adamla ne işiniz var size uymak zorunda değil onlar sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.
|inceleyen kişi kafasını neden bu kadar çok sallıyor?
uLtRaMaRiNe
aynen
|tvbu dan nefret ediyorum yeter artık bu reklamlar donanımhaberden soğudum
Gary_2550
elbette E350 daha iyi bir işlemci. cpubenchmark.net/...
Buradan işlemci performanslarını kıyaslayabilirsin.
Vatan'dan, E350 işlemcili Lenovo Ideapad S205'i 750TL almıştık. Bunun yanında, 10 numero PC'dir...
|benimkisi biraz yavaş nedense kullanan arkadaşlarım öyle dedi
|fusion da android desteği var mıdır?
|9watt şaka gibi
|ELimde var bir adet netbook (Asus), atom işlemcili , tost makinem ondan daha hizlı yeminle...
Allahtan hediye geldi , yoksa parama acırdım...
webelectronics
Hangi atom ki o kadar yavaş olduğunu söylüyorsun? Atom kullanan çoğu kullanıcı şikayet etmiyor yavaş diye.
sen öneriyorsan birer tane almak lazım.