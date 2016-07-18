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Asus ROG'dan dikkat çekici oyuncu klavyesi; Claymore

2 yıl
30,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans ve oyun odaklı donanımlardan oluşan Asus ROG ailesine yeni ve özel bir klavye dahil oluyor. Claymore adını taşıyan ve dikkat çekici özelliklerle gelen klavyeye yakından bakıyoruz.
Republic of Gamers series altında her biri birbirinden iddialı pek çok donanım sunan Asus, oyuncuların en önemli ekipmanları arasında yer alan çevre bileşenlerine de ciddi yatırım yapıyor. Kulaklık ve fare tarafında iddialı modellerini gördüğümüz şirket, şimdi de Claymore adını verdiği klavyesiyle ses getireceğe benziyor.
Klavyenin genel özelliklerine değineceğim ancak öncesinde dikkatimi en fazla çeken yeteneklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Eğer bu klavyeyi rog serisi güncel bir anakartın kullanıldığı bilgisayara takarsanız, çeşitli tuş kombinasyonları ile işlemci ve bellek için hız aşırtma yapabilir, veya doğrudan BIOS'a gidebilirsiniz. Ayrıca Asus'un geliştirdiği uygulama üzerinden RGB ışıklandırma özelliğine sahip anakart ve ekran kartlarıyla, Claymore'un ışıklandırma sistemini senkronize bir şekilde kullanabilmek mümkün kılınmış. Kısacası Asus, kendi ekosistemini kurma noktasında emin adımlarla ilerliyor.
Asus ROG Claymore'un bir diğer ilginç özelliği ise kısmen modüler yapıda olması. Klavyenin numerik tuş takımını çıkartılabilir formda olup ister sol isterseniz de sağ tarafta kullanabiliyorsunuz. Özellikle solak olanlar için önemli bir avantaj sağladığını göz ardı edemeyiz. Bir oyuncu klavyesinden beklediğimiz üzere mekanik profilde olan klavye, Cherry MX anahtar kullanıyor ve gerçekten güçlü bir geri bildirim sunuyor. RGB ışınlandırma sistemi kapsamında her bir tuş için ayrı aydınlatma seçeneği sunan Claymore'un tarama hızı ise 1000Hz.
Gerçek zamanlı makro kaydına olanak tanıyan klavye, anti-ghosting yeteneği kapsanında aynı anda çok sayıda buton kullanıma bağlı herhangi bir algılama sorunu yaşamıyor. Alüminyum çerçeveye sahip olan Claymore, USB 3.1 portu üzerinden pass through yaparak diğer cihazlar için köprü vazifesi üstlenebiliyor. Asus'un yeni klavyesi için özellikle yazılım tarafındaki geliştirme çalışmaları devam ederken, yıl içerisinde kullanıma sunulmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda Asus'un yeni klavyesi Claymore'a yakından bakmış olduk, bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. 

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DH Misafiri 7 ay
şuan 900 tl
2000 tlye satan bile var yuh
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marseltalon 2 yıl
Olmamış.
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ürüng ayıg toyon 2 yıl
vatanbilgisayar.com/...
809 TL
809 TL
809 TL
809 TL
809 TL
809 TL
809 TL
809 TL
809 TL
809 TL




Üstelik numerik kısım da yok.
Asus çıldırmış olmalı bu fiyatla zor satar
1 Yanıt Yanıtla
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LegendOfKebap 2 yıl
Klavye değil disko beyler. Cerberus un tipi bin basar.
Keşke cerberusun mekanik olanını cikarsalar
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azman çavuş 2 yıl
numerik paneli ana panelden çıkartıldığındada çalışıyor olsaydı iyi olurdu
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Chagotta 2 yıl
Mekaniği olsun normal klavyesi olsun sayısız klavye üretildi bu güne kadar.
Bende senelerdir hep bir hevesle solak oyuncular için özel bir tasarıma sahip
klavye üretilirmi tasarlanır mı diye çok bekledim ama yok.
Solak bir oyuncunun, sağ elini kullanan bir oyuncu gibi rahat edebileceği;
insert, delete,home, gibi tuşlara komut atayıp, bu tuşları kullanırken numerik klavyedeki bazı tuşlardan parmaklarını kaldırmak zorunda kalmadan yani oyun içi kontrolünü bozmadan oyun oynayacağı bir klavye yapmayacaklar anlaşılan.
Solak kullanıcıya ait mouse gördüm ama özel tasarımlı sadece oyun için kullanılacak bir klavye görmedim,eğer bilen varsa lütfen paylaşssın.
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Public_Enemy 2 yıl
çinliler bir ay geçmeden aynısını yapar aliexpress'de 15 dolara satar
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nvidiasecret 2 yıl
Bütün tuşlarımı mejanik yoksa sadece W.A.S.D tuşlarımı mekanik ? bazıları öyle çünkü birde Türkçe karakterler olsa daha güzel olurdu
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JMaharaja 2 yıl
Fiyat 399TL olur heralde.
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LegendOfKebap 2 yıl JMaharaja
JMaharaja
Fiyat 399TL olur heralde.

399? 600 den aşağı olursa dua et
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GrıezmaNN 2 yıl
Genelde ASUS ürünlerini severim ama Corsair falan varken alınmaz.
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