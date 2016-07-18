Asus ROG'dan dikkat çekici oyuncu klavyesi; Claymore

Yüksek performans ve oyun odaklı donanımlardan oluşan Asus ROG ailesine yeni ve özel bir klavye dahil oluyor. Claymore adını taşıyan ve dikkat çekici özelliklerle gelen klavyeye yakından bakıyoruz.

Republic of Gamers series altında her biri birbirinden iddialı pek çok donanım sunan Asus, oyuncuların en önemli ekipmanları arasında yer alan çevre bileşenlerine de ciddi yatırım yapıyor. Kulaklık ve fare tarafında iddialı modellerini gördüğümüz şirket, şimdi de Claymore adını verdiği klavyesiyle ses getireceğe benziyor.

Klavyenin genel özelliklerine değineceğim ancak öncesinde dikkatimi en fazla çeken yeteneklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Eğer bu klavyeyi rog serisi güncel bir anakartın kullanıldığı bilgisayara takarsanız, çeşitli tuş kombinasyonları ile işlemci ve bellek için hız aşırtma yapabilir, veya doğrudan BIOS'a gidebilirsiniz. Ayrıca Asus'un geliştirdiği uygulama üzerinden RGB ışıklandırma özelliğine sahip anakart ve ekran kartlarıyla, Claymore'un ışıklandırma sistemini senkronize bir şekilde kullanabilmek mümkün kılınmış. Kısacası Asus, kendi ekosistemini kurma noktasında emin adımlarla ilerliyor.

Asus ROG Claymore'un bir diğer ilginç özelliği ise kısmen modüler yapıda olması. Klavyenin numerik tuş takımını çıkartılabilir formda olup ister sol isterseniz de sağ tarafta kullanabiliyorsunuz. Özellikle solak olanlar için önemli bir avantaj sağladığını göz ardı edemeyiz. Bir oyuncu klavyesinden beklediğimiz üzere mekanik profilde olan klavye, Cherry MX anahtar kullanıyor ve gerçekten güçlü bir geri bildirim sunuyor. RGB ışınlandırma sistemi kapsamında her bir tuş için ayrı aydınlatma seçeneği sunan Claymore'un tarama hızı ise 1000Hz.

Gerçek zamanlı makro kaydına olanak tanıyan klavye, anti-ghosting yeteneği kapsanında aynı anda çok sayıda buton kullanıma bağlı herhangi bir algılama sorunu yaşamıyor. Alüminyum çerçeveye sahip olan Claymore, USB 3.1 portu üzerinden pass through yaparak diğer cihazlar için köprü vazifesi üstlenebiliyor. Asus'un yeni klavyesi için özellikle yazılım tarafındaki geliştirme çalışmaları devam ederken, yıl içerisinde kullanıma sunulmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda Asus'un yeni klavyesi Claymore'a yakından bakmış olduk, bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.