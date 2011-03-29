Asus, Sandy Bridge tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı K53E'nin satışına başladı

Asus, Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model daha ekledi K53E adı verilen yeni model 15.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip. İki farklı versiyonu hazırlanan dizüstü bilgisayar 2.1GHz'de çalışan Core i3-2310M (K53-A1) ve Core i5-2410 işlemcisiyle (K53E-B1) işlemcileriyle alınabiliyor. 6GB DDR3 bellek kapasitesine sahip olan ve Intel'in işlemciye entegre HD 3000 grafik birimiyle gelen sistemde 640GB kapasiteli sabit disk kullanılıyor.

Diğer özellikleri arasında 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 802.11n WiFi, Gigabit Ethernet, Altec Lansing hoparlörler, ve DVD yazıcı gibi detaylara yer verilen sistemde ayrıca çok format kart okuyucusu, HDMI ve VGA portları ile çok formatlı kart okuyucusu bulunuyor. Asus'un genel kullanım için hazırladığı dizüstü bilgisayar, 6 hücreli pil ve Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor. Asus K53E-A1 yurt dışında 649 dolar seviyesinden listelere giriş yapmış durumda.