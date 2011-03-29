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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, Sandy Bridge tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı K53E'nin satışına başladı

8 yıl
10,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Sandy Bridge tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı K53E'nin satışına başladı
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Asus, Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model daha ekledi K53E adı verilen yeni model 15.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip. İki farklı versiyonu hazırlanan dizüstü bilgisayar 2.1GHz'de çalışan Core i3-2310M (K53-A1) ve Core i5-2410 işlemcisiyle (K53E-B1) işlemcileriyle alınabiliyor. 6GB DDR3 bellek kapasitesine sahip olan ve Intel'in işlemciye entegre HD 3000 grafik birimiyle gelen sistemde 640GB kapasiteli sabit disk kullanılıyor.

Diğer özellikleri arasında 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 802.11n WiFi, Gigabit Ethernet, Altec Lansing hoparlörler, ve DVD yazıcı gibi detaylara yer verilen sistemde ayrıca çok format kart okuyucusu, HDMI ve VGA portları ile çok formatlı kart okuyucusu bulunuyor. Asus'un genel kullanım için hazırladığı dizüstü bilgisayar, 6 hücreli pil ve Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor. Asus K53E-A1 yurt dışında 649 dolar seviyesinden listelere giriş yapmış durumda.

Asus, Sandy Bridge tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı K53E'nin satışına başladı
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delimodeli 8 yıl
K53SN ve K53SJ modelleri daha mantıklı gözüküyor.
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DH Misafiri 8 yıl
hd 3000 entegre ekran kartını sakın küçümsemeyin nfs serilerinin tamamını çalıştırıyor. inanmayanlar itelin sayfasına göz atsınlar
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