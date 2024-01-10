Asus, çift OLED ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı: Klavyesi de çıkabiliyor

Tam Boyutta Gör Asus’un önceki iki ekranlı dizüstü bilgisayar modelinde ana ekran büyük, ikinci ekran klavyenin üzerinde ufak bir alan sunuyordu. Marka, bu yıl CES 2024’te bu seriyi yenilenmiş bir tasarımla sundu.

Asus, 17 inç büyüklüğünde katlanabilir bir OLED monitör duyurdu 4 sa. önce eklendi

Asus Zenbook Duo 2024 özellikleri

CES 2024 fuarında tanıtılan yeni Zenbook Duo, önceki modelden farklı olarak küçük bir ikincil ekran sunmuyor; bunun yerine 14 inç bir ekran sunuyor. Her iki ekran da OLED ve 2880x1800 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 16:10 en boy oranına sahip. Lenovo’nun Yoga 9i modeline benzer şekilde Asus da alt dokunmatik ekranda sanal klavye veya fiziksel Bluetooth klavye ile yazma seçeneği sunuyor. Ancak, Asus’un klavyesinde yerleşik trackpad bulunduğundan ekrandan kullanmak zorunda kalmıyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Yeni Zenbook Duo, farklı kullanımlara yönelik çeşitli modlarla geliyor. Standart bir dizüstü bilgisayar olarak kullanabileceğiniz gibi klavyeyi masanızın üzerine koyup çift ekran modunda dikey, masaüstü modda yatay düzende kullanabilirsiniz. Veya klavyeyi tamamen bırakıp her iki ekranı da yukarı ve birbirinden uzağa bakacak şekilde düz bir zemine koyarak paylaşım modunu kullanabilirsiniz.

Tasarımı yenilenen Zenbook Duo’nun en üst modelinde Intel Core Ultra 9 185H işlemci, 32GB RAM, 2TB depolama alanı, 75 Wh batarya bulunuyor. Bağlantı noktaları açısından, iki adet Thunderbolt 4, tek USB-A portu, HDMI çıkışı, 3.5mm kulaklık jakı bulunuyor. Laptop, Asus’un kalemiyle kullanılabiliyor. Bluetooth klavye laptop kullanılmadığında iki ekran arasında taşınabilecek şekilde tasarlanmış ve alt ekranın kenarlarındaki pinlere takılarak şarj ediliyor.

Asus Zenbook Duo 2024 fiyatı

Asus Zenbook Duo (2024), Ocak ayı sonlarına doğru İngiltere’de satışa çıkacak. Laptopun başlangıç fiyatı; 1.700 pound.

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