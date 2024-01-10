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    Asus, çift OLED ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı: Klavyesi de çıkabiliyor

    Asus, CES 2024'te çift ekranlı dizüstü bilgisayar serisinin yeni modelini tanıttı. 2024 Zenbook Duo, yepyeni tasarımla geliyor. Klavyesi de çıkarılabilen ilginç laptop, Ocak'ta satışa çıkacak.
    asus zenbook duo 2024 Tam Boyutta Gör
    Asus’un önceki iki ekranlı dizüstü bilgisayar modelinde ana ekran büyük, ikinci ekran klavyenin üzerinde ufak bir alan sunuyordu. Marka, bu yıl CES 2024’te bu seriyi yenilenmiş bir tasarımla sundu.

    Asus Zenbook Duo 2024 özellikleri

    CES 2024 fuarında tanıtılan yeni Zenbook Duo, önceki modelden farklı olarak küçük bir ikincil ekran sunmuyor; bunun yerine 14 inç bir ekran sunuyor. Her iki ekran da OLED ve 2880x1800 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 16:10 en boy oranına sahip. Lenovo’nun Yoga 9i modeline benzer şekilde Asus da alt dokunmatik ekranda sanal klavye veya fiziksel Bluetooth klavye ile yazma seçeneği sunuyor. Ancak, Asus’un klavyesinde yerleşik trackpad bulunduğundan ekrandan kullanmak zorunda kalmıyorsunuz.

    zenbook duo 2024 modlar Tam Boyutta Gör
    Yeni Zenbook Duo, farklı kullanımlara yönelik çeşitli modlarla geliyor. Standart bir dizüstü bilgisayar olarak kullanabileceğiniz gibi klavyeyi masanızın üzerine koyup çift ekran modunda dikey, masaüstü modda yatay düzende kullanabilirsiniz. Veya klavyeyi tamamen bırakıp her iki ekranı da yukarı ve birbirinden uzağa bakacak şekilde düz bir zemine koyarak paylaşım modunu kullanabilirsiniz.

    Tasarımı yenilenen Zenbook Duo’nun en üst modelinde Intel Core Ultra 9 185H işlemci, 32GB RAM, 2TB depolama alanı, 75 Wh batarya bulunuyor. Bağlantı noktaları açısından, iki adet Thunderbolt 4, tek USB-A portu, HDMI çıkışı, 3.5mm kulaklık jakı bulunuyor. Laptop, Asus’un kalemiyle kullanılabiliyor. Bluetooth klavye laptop kullanılmadığında iki ekran arasında taşınabilecek şekilde tasarlanmış ve alt ekranın kenarlarındaki pinlere takılarak şarj ediliyor.

    Asus Zenbook Duo 2024 fiyatı

    Asus Zenbook Duo (2024), Ocak ayı sonlarına doğru İngiltere’de satışa çıkacak. Laptopun başlangıç fiyatı; 1.700 pound.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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