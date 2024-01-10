Asus, çift OLED ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı: Klavyesi de çıkabiliyor

Asus Zenbook Duo 2024 özellikleri
CES 2024 fuarında tanıtılan yeni Zenbook Duo, önceki modelden farklı olarak küçük bir ikincil ekran sunmuyor; bunun yerine 14 inç bir ekran sunuyor. Her iki ekran da OLED ve 2880x1800 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 16:10 en boy oranına sahip. Lenovo’nun Yoga 9i modeline benzer şekilde Asus da alt dokunmatik ekranda sanal klavye veya fiziksel Bluetooth klavye ile yazma seçeneği sunuyor. Ancak, Asus’un klavyesinde yerleşik trackpad bulunduğundan ekrandan kullanmak zorunda kalmıyorsunuz.
Tasarımı yenilenen Zenbook Duo’nun en üst modelinde Intel Core Ultra 9 185H işlemci, 32GB RAM, 2TB depolama alanı, 75 Wh batarya bulunuyor. Bağlantı noktaları açısından, iki adet Thunderbolt 4, tek USB-A portu, HDMI çıkışı, 3.5mm kulaklık jakı bulunuyor. Laptop, Asus’un kalemiyle kullanılabiliyor. Bluetooth klavye laptop kullanılmadığında iki ekran arasında taşınabilecek şekilde tasarlanmış ve alt ekranın kenarlarındaki pinlere takılarak şarj ediliyor.
Asus Zenbook Duo 2024 fiyatı
Asus Zenbook Duo (2024), Ocak ayı sonlarına doğru İngiltere’de satışa çıkacak. Laptopun başlangıç fiyatı; 1.700 pound.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.