Asus ZenFone 2'yi test ettik: İşte performans değerlendirmesi

Asus'un merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli ZenFone 2'yi detaylı bir şekilde test ettik. Peki yeni telefon donanım seviyesinde neler sunuyor. Bu videomuzda, ZenFone 2'nin performansını masaya yatırıyor, değerlendirmesini yapıyoruz. Bu noktada unutulmaması gereken önemli bir detay ise, telefonun hem donanım hem de yazılım olarak 64-bit altyapısına sahip olmasına karşın, henüz test uygulamalarının bu dönüşümü tamamlamamış olması. İlerleyen aylarda 64-bit destekli test yazılımları ya da yazılım güncelleştirmeleri çıktıkça ZenFone 2 daha fazla kazanım sağlayacaktır.

Asus ZenFone 2'nin donanım mimarisi üzerine daha detaylı bilgi isteyenler, Ocak ayında yayınladığım bu makaleyi okuyabiliriler.