Asus ZenFone 2'yi test ettik: İşte performans değerlendirmesi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus'un merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli ZenFone 2'yi detaylı bir şekilde test ettik. Peki yeni telefon donanım seviyesinde neler sunuyor. Bu videomuzda, ZenFone 2'nin performansını masaya yatırıyor, değerlendirmesini yapıyoruz. Bu noktada unutulmaması gereken önemli bir detay ise, telefonun hem donanım hem de yazılım olarak 64-bit altyapısına sahip olmasına karşın, henüz test uygulamalarının bu dönüşümü tamamlamamış olması. İlerleyen aylarda 64-bit destekli test yazılımları ya da yazılım güncelleştirmeleri çıktıkça ZenFone 2 daha fazla kazanım sağlayacaktır.
Asus ZenFone 2'nin donanım mimarisi üzerine daha detaylı bilgi isteyenler, Ocak ayında yayınladığım bu makaleyi okuyabiliriler.
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zaten tr ye gene kötü versiyonu gelir
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Telefon fiyatlarının bu kadar yükselmesinin müsebbiblerinden biri de DH gibi sitelerdir. Daha telefon piyasaya çıkmadan yapılan haberlerle tüketiciler yüksek fiyatlara alıştırılmaya çalışıyor. Ülkemizde 3000 liranın üzerine çıkan telefon fiyatlarını ne kurla ne de vergilerle açıklayamayız.
Yorumlara bakarsak 1,200 TL'den gelse hemen alacak adamlar var. Bu kafayla fiyatlar düşmez hatta artar. Tuzu kuru kesim ve operatörlere akrabalık ilişkisi kuranlar yüzünden piyasada 1,000 TL altına adam gibi bir akıllı telefon bırakılmadı.