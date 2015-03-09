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Asus ZenFone 2'yi test ettik: İşte performans değerlendirmesi

4 yıl
110,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli ZenFone 2'yi detaylı bir şekilde test ettik. Peki yeni telefon donanım seviyesinde neler sunuyor. Bu videomuzda, ZenFone 2'nin performansını masaya yatırıyor, değerlendirmesini yapıyoruz. Bu noktada unutulmaması gereken önemli bir detay ise, telefonun hem donanım hem de yazılım olarak 64-bit altyapısına sahip olmasına karşın, henüz test uygulamalarının bu dönüşümü tamamlamamış olması. İlerleyen aylarda 64-bit destekli test yazılımları ya da yazılım güncelleştirmeleri çıktıkça ZenFone 2 daha fazla kazanım sağlayacaktır.
Asus ZenFone 2'nin donanım mimarisi üzerine daha detaylı bilgi isteyenler, Ocak ayında yayınladığım bu makaleyi okuyabiliriler.  
 

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waltran 4 yıl
umarım 1200 lira olur(!) düşük fiyat anlayışınıza hayranım. 200 dolarlık telefon yahu bu, dolar ne zaman 6 lira oldu ? gpu tarafında hayal kırıklığı birde fiyat şişirirlerse hiç bir şey beklemesinler. maks. 800.
zaten tr ye gene kötü versiyonu gelir
umarım 1200 lira olur(!) düşük fiyat anlayışınıza hayranım. 200 dolarlık telefon yahu bu, dolar ne zaman 6 lira oldu ? gpu tarafında hayal kırıklığı birde fiya...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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rtsbora 4 yıl en beğenilen waltran
waltran

umarım 1200 lira olur(!) düşük fiyat anlayışınıza hayranım. 200 dolarlık telefon yahu bu, dolar ne zaman 6 lira oldu ? gpu tarafında hayal kırıklığı birde fiyat şişirirlerse hiç bir şey beklemesinler. maks. 800.
zaten tr ye gene kötü versiyonu gelir

+1

Telefon fiyatlarının bu kadar yükselmesinin müsebbiblerinden biri de DH gibi sitelerdir. Daha telefon piyasaya çıkmadan yapılan haberlerle tüketiciler yüksek fiyatlara alıştırılmaya çalışıyor. Ülkemizde 3000 liranın üzerine çıkan telefon fiyatlarını ne kurla ne de vergilerle açıklayamayız.
waltranumarım 1200 lira olur(!) düşük fiyat anlayışınıza hayranım. 200 dolarlık telefon yahu bu, dolar ne zaman 6 lira oldu ? gpu tarafı...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Stand Alone 4 yıl rtsbora
rtsbora

waltran

umarım 1200 lira olur(!) düşük fiyat anlayışınıza hayranım. 200 dolarlık telefon yahu bu, dolar ne zaman 6 lira oldu ? gpu tarafında hayal kırıklığı birde fiyat şişirirlerse hiç bir şey beklemesinler. maks. 800.
zaten tr ye gene kötü versiyonu gelir

+1

Telefon fiyatlarının bu kadar yükselmesinin müsebbiblerinden biri de DH gibi sitelerdir. Daha telefon piyasaya çıkmadan yapılan haberlerle tüketiciler yüksek fiyatlara alıştırılmaya çalışıyor. Ülkemizde 3000 liranın üzerine çıkan telefon fiyatlarını ne kurla ne de vergilerle açıklayamayız.

Yorumlara bakarsak 1,200 TL'den gelse hemen alacak adamlar var. Bu kafayla fiyatlar düşmez hatta artar. Tuzu kuru kesim ve operatörlere akrabalık ilişkisi kuranlar yüzünden piyasada 1,000 TL altına adam gibi bir akıllı telefon bırakılmadı.
rtsborawaltranumarım 1200 lira olur(!) düşük fiyat anlayışınıza hayranım. 200 dolarlık telefon yahu bu, dola...
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8 Avatar Avatar Avatar
wert1903 4 yıl
Asus zenfone 2 32 gb telefonumu alalı 3 hafta civarı oldu.Telefon donanım olarak sorunsuz geldi ancak arka kapağında tırnak açma kısmında boya kalkması ve silinti vardı.Bayramdan önce müşteri hizmetlerini aradım ve durumu anlattım,sadece arka kapağı göndermemin yeterli olacağını söylediler.Telefon kapağı bayramdan önce ellerine geçti.Yapacakları iş kapağa bakıp sorun var ya da sorun yok diye çözüm getirmekti.Bu kadar zamandır ne arayan var ne soran .Ben aradığımda ise hala işleme girilmemiş deniyor(kargo takipten,bayramdan önce ellerine ulaştığını görüyorum).Bugün aradığımda ise kapağı aynen geri göndereceğiz sonra siz bize telefonla geri gönderin servis,kapağa telefonsuz bakamıyor cevabı aldım ???????? Bu kadar zamandır arıyorum cevap veren yok,aramasam bilgi alacağım yok.Örnek vermek gerekirse bu Gözlükçüden gözlük alıp sorun çıktığında tamire gözlük sahibinin de gözlük kafasında girmesi lazım,o insan olmadan tamir yapamıyoruz demek gibi değil mi ..
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wert1903 4 yıl
Asus zenfone 2 32 gb telefonumu alalı 3 hafta civarı oldu.Telefon donanım olarak sorunsuz geldi ancak arka kapağında tırnak açma kısmında boya kalkması ve silinti vardı.Bayramdan önce müşteri hizmetlerini aradım ve durumu anlattım,sadece arka kapağı göndermemin yeterli olacağını söylediler.Telefon kapağı bayramdan önce ellerine geçti.Yapacakları iş kapağa bakıp sorun var ya da sorun yok diye çözüm getirmekti.Bu kadar zamandır ne arayan var ne soran .Ben aradığımda ise hala işleme girilmemiş deniyor(kargo takipten,bayramdan önce ellerine ulaştığını görüyorum).Bugün aradığımda ise kapağı aynen geri göndereceğiz sonra siz bize telefonla geri gönderin servis,kapağa telefonsuz bakamıyor cevabı aldım ???????? Bu kadar zamandır arıyorum cevap veren yok,aramasam bilgi alacağım yok.Örnek vermek gerekirse bu Gözlükçüden gözlük alıp sorun çıktığında tamire gözlük sahibinin de gözlük kafasında girmesi lazım,o insan olmadan tamir yapamıyoruz demek gibi değil mi ..
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a-med21 4 yıl
neden acaba 64 bit işlemci bulunduruyor da Note 4 gibi 32 bit çalışıyor?
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pires2 4 yıl
inşallah 1000 lira üstü bir fiyatlandırma ile piyasaya girerler ve şu an telefonu büyük bir ümitle uygun fiyatla bekleyen biz kullanıcıları hayal kırıklığına uğratırlar. tüm beklentilerimizi boşa çıkarıp satışlarda dibe vurur asus firması.
Niye Türkiyeye 3. dünya ülkesi muamelesi yapıyorlar anlam veremiyorum.Telefon gelse dahi almayı düşünmüyorum.z5 ve z6 da da aynı hatayı yapmışlardı düşük donanımlı modelleri getirmişlerdi Türkiyeye.ürünün ne zaman Türkiye'ye geleceğini de satış fiyatının ne olacağı konusunda da bir açıklama yapılmadı hala.demek ki Türkiye'yi pek önemsemiyorlar, şu an asus notebook kullanıyorum fakat bu saatten sonra asla asus ürünlerini kullanmayı düşünmüyorum.saygılar.
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atkosturanadam 4 yıl
Ciksa bjr an once su tel.
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Zimmerit 4 yıl
İntel işlemcilerin en büyük sorunu emulatör ile uygulamaların çalışması buda inanılmaz derecede pil sömürümü ve sık sık çökme demek maxthon dolphin chrome vs. Browserları kullanırken browserların pil tüketimi ekrandan bile fazlaydı %60 kullanım değerleri gördüm en son uc browser x86 sürümünü yükledim pil kullanımı öyle düştü ciddi uyum sorunları var zaman zaman messengerda kitleniyor telefonum.
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CanKartaL84 4 yıl Zimmerit
Z1mBaBwE

İntel işlemcilerin en büyük sorunu emulatör ile uygulamaların çalışması buda inanılmaz derecede pil sömürümü ve sık sık çökme demek maxthon dolphin chrome vs. Browserları kullanırken browserların pil tüketimi ekrandan bile fazlaydı %60 kullanım değerleri gördüm en son uc browser x86 sürümünü yükledim pil kullanımı öyle düştü ciddi uyum sorunları var zaman zaman messengerda kitleniyor telefonum.

Emülatör sorunu zaten dalvik ile tüm Android cihazlarda olan birşey. Onun dışında aşırı pil sömürümüne sebep olan uyumsuzluk bazı tarayıcıların diğer düşük frekanslı cihazlardaki gibi işlemciyi yüksek frekansta çalışmaya zorlamasından kaynaklanıyor. Örneğin bir sayfayı açarken aslında 800mhz tek çekirdek bile yeterliyken o tarayıcı maksimum güç için işlemciyi zorluyor ve 1,6ghz*4 çekirdek olarak çalıştırıyor. X86 uyumlu uygulamalar ise belli bir miktarı yükledikten sonra çekirdekleri uyku moduna alıyor ve size sayfadaki gezinti için tek çekirdeği kullandırıyor. Aynı sistemi X86 uyumlu müzik çalar uygulamaları da yapıyor. 3 saat müzik dinlediğimde 40dk işlemci kullanımı gösteriyordu mesela PowerAmp X86 versiyonu.
Messenger kilitlenme sorunu ise s5 gibi cihazlarda da olan bir sorundu. Güncellemeyle bu sorun başlamıştı ve çözdüler diye biliyorum. Uygulama güncel mi diye kontrol ederseniz düzelebilir.
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ayanozer 4 yıl
Uc browser da TÃ¼rkÃ§e karakterler gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor mu?
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Fatih54102 4 yıl
Bu telefonun işlemcisi snapdragon 801 den daha iyi fakat 810 dan kötü.
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kzsan 4 yıl Fatih54102
Fatih54102

Bu telefonun işlemcisi snapdragon 801 den daha iyi fakat 810 dan kötü.

karşılaştırmalıı test sonuçlarını veren bir site var mı? Bu testlerde farklı sürümlü programlar kullanıyorlar. Bu da kafa karıştırıcı
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ALAIN DELON 4 yıl
Fiyat 1299 olacak diyorum.
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HSeldon 4 yıl
1299 'a hiç boşuna getirmesinler. O fiyatlara daha iyi alternatifler var.
1000₺ civarında satar bu. Onun fazla üzerine çıkarlarsa ellerinde kalır.
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