Renault Megane E-Tech 2024 inceleme - Bu Megane bambaşka!

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Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli modelini konuk aldığımız bu videoda otomobilin hissettirdiklerine, sunduklarına ve keşke sunsaydı dediğimiz özelliklerine değinmeye çalıştık.

Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli modelini konuk aldığımız bu videoda otomobilin hissettirdiklerine, sunduklarına ve keşke sunsaydı dediğimiz özelliklerine değinmeye çalıştık. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:22 - Tasarım

06:30 - Bagaj

08:14 - İç tasarım (arka bölüm)

11:32 - İç tasarım (ön bölüm)

14:55 - Teknik detaylar

15:54 - Motor ve performans (0-100 kms testi)

18:00 - Fren performansı (100-0 fren testi)

18:52 - Euro NCAP sonucu ve sürüş asistanları

21:00 - Batarya ve menzil

25:18 - Konfor

26:19 - Özet (Artılar ve eksiler)

30:00 - Fiyat

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