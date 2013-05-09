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Asus bu yıl küçük boyutlu Windows 8 tabletleri satışa sunacak

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus bu yıl küçük boyutlu Windows 8 tabletleri satışa sunacak

Microsoft, yaz sonuna doğru sunması beklenen Windows 8.1 güncellemesi ile Windows tabletler için ekran boyutu sınırını en düşük 7 inçe çekecekken, üretici ortakların da ardı ardına hamleleri gelmeye başladı.

Acer, 8.1 inçlik Iconia W3 modelini doğruladıktan sonra Asus da bir açıklama yaptı. Asus tepe yöneticisi Jerry Shen yaptığı açıklamada bu yıl küçük boyutlu Windows 8 tablet modelleri sunmayı planladıklarını açıkladı. Shen, tablet pazarında Windows 8 modellerinin fiyatının 300$ seviyesine kadar düşeceğini düşünüyor. Shen bu yıl Windows 8 tablet satışlarından da oldukça umutlu. 

Asus, Android tarafında pek çok alt veya üst seviye tablet modeli piyasaya sürdü ve en ucuz Windows 8 tablet ünvanını da VivoTab Smart modeli 449$ fiyat etiketi ile elinde tutuyor. Shen, Windows 8 tabletlerin benzer özelliklere sahip Android tabletlerden 50$ daha fazla fiyata sahip olması gerektiğine inanıyor.

Asus haricinde Microsoft'un da 7 inçlik Surface tablet modeli tanıtacağı konuşuluyor. 10.1 inçlik en düşük boyut sınırı ve yukarıda seyreden fiyat seviyesi ile bir türlü tablet pazarına yerleşemeyen Windows 8'in güncelleme sonrası pek çok uygun fiyatlı tablet ile iddiasını artırması bekleniyor.

http://www.tomshardware.co.uk/Windows-8-Jerry-Shen-Windows-Blue-7-inches-Surface,news-43931.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
free4200 6 yıl
Uygun fiyatlı olursa alınabilir. Aksi takdirde ipad mini daha cazip gözüküyor.
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demo22 6 yıl
Aşırı Derecede pahalı windows tabletleri Bu kadar basit.
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carter 6 yıl
ipad benzeri cihazlar hayal kırıklığı yaratıyor. B. Gates
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blackicx 6 yıl
Bende transformer book kullanıyorum.Bundan önce ux31A kullanıyordum. 1 şey hariç herşey güzel adamlar çerçeveyi çok kalın yapmışlar. Şu baş parmağımın kalınlığı kadar çerçeve kalınlığı olur mu yaw?
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eminemm_86 6 yıl
iş yapar
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oktayakgoz 6 yıl
Bir tek sorun var oda anlamsız yüksek fiyat. Acer w700 piyasada yok. 1600 civarı fiyatı vardı. Onun seviyesindeki samsunglar 2700 civarında. Yoksa çoktan almıştım. En ucuz asus tablette gerçekten çok başarılı. Suçu win8 e atmak aptallıktır. Hele ki Acer için. Urun yok piyasada satamıyoruz diyo. Halbuki o satamıyor değil biz alamıyoruz
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cepni27 6 yıl
microsoft office mahkümiyeti olmasa androidede ms office olsa bu tableti tercih etmem.
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