Asus bu yıl küçük boyutlu Windows 8 tabletleri satışa sunacak





Microsoft, yaz sonuna doğru sunması beklenen Windows 8.1 güncellemesi ile Windows tabletler için ekran boyutu sınırını en düşük 7 inçe çekecekken, üretici ortakların da ardı ardına hamleleri gelmeye başladı.





Acer, 8.1 inçlik Iconia W3 modelini doğruladıktan sonra Asus da bir açıklama yaptı. Asus tepe yöneticisi Jerry Shen yaptığı açıklamada bu yıl küçük boyutlu Windows 8 tablet modelleri sunmayı planladıklarını açıkladı. Shen, tablet pazarında Windows 8 modellerinin fiyatının 300$ seviyesine kadar düşeceğini düşünüyor. Shen bu yıl Windows 8 tablet satışlarından da oldukça umutlu.





Asus, Android tarafında pek çok alt veya üst seviye tablet modeli piyasaya sürdü ve en ucuz Windows 8 tablet ünvanını da VivoTab Smart modeli 449$ fiyat etiketi ile elinde tutuyor. Shen, Windows 8 tabletlerin benzer özelliklere sahip Android tabletlerden 50$ daha fazla fiyata sahip olması gerektiğine inanıyor.





Asus haricinde Microsoft'un da 7 inçlik Surface tablet modeli tanıtacağı konuşuluyor. 10.1 inçlik en düşük boyut sınırı ve yukarıda seyreden fiyat seviyesi ile bir türlü tablet pazarına yerleşemeyen Windows 8'in güncelleme sonrası pek çok uygun fiyatlı tablet ile iddiasını artırması bekleniyor.

http://www.tomshardware.co.uk/Windows-8-Jerry-Shen-Windows-Blue-7-inches-Surface,news-43931.html#xtor=RSS-980