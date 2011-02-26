Asus elektronik kitap okuyucusu/dijital not defteri Eee Note EA800'ü satışa sundu

Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ve Android 3.0 işletim sistemiyle donatılan yeni tabletini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtan Asus, tüketici elektroniği alanında en son yeniliklerini önümüzdeki hafta başlayacak CeBIT 2011 Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor. Çok sayıda model üzerinde çalışan Asus, aynı zamanda daha önce tanıttığı çözümlerini de pazara sunmaya devam ediyor. Firma ilk defa Computex 2010 Fuarı'nda tanıttığı çok amaçlı elektronik kitap okuyucusu Eee Note EA800'ü, Amerika pazarına sunuyor.

Amazon Kindle ile önemli bir pazar büyüklüğüne ulaşan elektronik kitap okuyucusu pazarı, tablet bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte dinamizmini kaybetmeye başlamış gibi görünse de Tayvan merkezli firma yeni modeliyle iddialı olmayı hedefliyor. 8-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde gri ekrana (2540dpi hassasiyetli) sahip olan Asus Eee Note EA800'de depolama sürücüsü olarak 4GB SSD'ye (3.2GB'ı kullanılabilir) yer verilirken, daha yüksek kapasite için 16GB microSD kart kullanılabiliyor.

Marvell tarafından geliştirilen 624MHz hızındaki Xscale türevi ARM11 işlemcisinden güç alan elektronik kitap okuyucusunun bellek kapasitesi ise 256MB. 139 x 222.4 x 11 mm boyutlarında ve 590 gram ağırlığında olan Asus Eee Note EA800'ün diğer özellikleri arasında 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 802.11n WiFi, USB portu, 1 Watt gücünde hoparlör ve 3.5mm kulaklık girişi gibi detaylara yer veriliyor. 3700 mAh kapasiteli pil ile 13,5 saat çalışabilen cihaz, tek şarj ile 10 güne kadarda bekleme süresi sunuyor.

PDF, ePub, MP3 , JPEG, BMP, GIF ve PNG formatlı dosyalara doğrudan destek sunan Eee Note EA800, PC dönüştürme aracı ile PDF/ePub for txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt ve pptx formatlarıyla da kullanılabiliyor. Linux işletim sistemiyle gelen ve güç butonuna bastıktan 20 saniye sonra kullanıma hazır hale gelen cihaz standart olarak;

Note Defteri



Elektronik Kitap Okuyucusu



Kamera



Ses ve Yapışkan Notlar



Fotoğraf Albümü



Müzik Çalar



Sözlük



İnternet Tarayıcısı



İki Oyun ve Sözlük

uygulamalarıyla geliyor. Elektronik kitap okuyucusu olarak kullanılan cihaz aynı zamanda not alma gibi özellikleriyle, kullanıcıların dijital asistanı olmak üzere tasarlanmış. Fotoğraf ve müzik yetenekleriyle medya oynatıcı olarak ta kullanılabilen Asus Eee Note EA800, Avrupa'da 259 Avro, Amerika'da ise 200$ civarındaki fiyatlarla sunuluyor.