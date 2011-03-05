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Asus ikinci büyük tablet üreticisi olmayı hedefliyor, Windows Phone 7 ve MeeGo'lu cihazlar hazırlıyor

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük iki netbook üreticisinden biri olan Asus, güncel yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Asus tepe yöneticisi Jerry Shen son röportajında, MeeGo tabanlı netbook üzerinde çalıştıklarını belirtti. Nokia'nın, Microsoft ile işbirliğine giderek Windows Phone 7 üzerine yoğunlaşacağını açıklamasından sonra Intel'in yeni bir isim arayışında olduğu öne sürülmüştü. Gelen son bilgilere göre hem netbook hem de akıllı telefon üreticisi Asus, MeeGo geliştirme çalışmalarında Intel'in en büyük destekçisi olabilir.

Farklı donanım ve yazılım özelliklerine sahip çok sayıda cihaz üzerinde çalışan Asus, üç boyutlu görüntüleme teknolojilerine de büyük önem veriyor. Jerry Shen, 3D destekli yeni ürünlere dikkat çekerken, firmanın iPad'e rakip olarak pazara sunacağı yeni tabletinde 3D teknolojisini ön plana çıkartacağı iddia ediliyor. Android platformunu da ihmal etmeyen Asus, Google'ın işletim sistemini kullanan yeni cihazlar üzerinde çalışıyor ki bunlar arasında Intel Atom işlemcili netbook olabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Windows, MeeGo ve Android ile birlikte Asus, Windows Phone 7 platformunu da yabana atmıyor. Microsoft'un mobil işletim sistemi içim hazırlık içerisinde olan Asus, 2012'de Windows Phone 7'li akıllı telefonlar sunacak gibi görünüyor. Farklı özelliklere sahip çok sayıda tablet gösteren ve bir o kadar yeni model üzerinde de çalışmaya devam eden Asus, 2012 yılında Apple'dan sonra ikinci büyük tablet bilgisayar üreeticisi olmayı hedefliyor ancak bunun için önce Samsung gibi güçlü rakiplerini geride bırakması gerekiyor.


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DH Misafiri 6 yıl
merhaba ..asus için olan düşüncelerimi servisini vaemiş olduğu bölümden ötürü lanetliyorum.
sağlam olarak göndermiş olduğum cihazı bana darbeli kasayı kırıp göndermişler ve şimdi bu yaptıklarını müşteriye mal etmeye çalışıyolar ben fotoğraflarıyla beraber bunu ulaşabildiğim her yere göndericem.. ürünlerinden değil servislerinden şikayetçiyim bu asus için büyük kayıp...
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ama=neden 8 yıl
Win8+ arm ile tablet piyasası şekillenecek, önemli olan Asus'un Win8'le ilgili planları.
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lazloo 8 yıl
Xoom ve 10.1 e rakip olabilirse daha iyi olur. En azından bu cihazları almak isteyenler için. Rekabetten dolayı ufakta olsa fiyat düşüşleri yaşanabilir.
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sahoron 8 yıl
kusura bakmasın tablette samsung gibi bir firma varken o zor
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