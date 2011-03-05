Asus ikinci büyük tablet üreticisi olmayı hedefliyor, Windows Phone 7 ve MeeGo'lu cihazlar hazırlıyor

Dünyanın en büyük iki netbook üreticisinden biri olan Asus, güncel yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Asus tepe yöneticisi Jerry Shen son röportajında, MeeGo tabanlı netbook üzerinde çalıştıklarını belirtti. Nokia'nın, Microsoft ile işbirliğine giderek Windows Phone 7 üzerine yoğunlaşacağını açıklamasından sonra Intel'in yeni bir isim arayışında olduğu öne sürülmüştü. Gelen son bilgilere göre hem netbook hem de akıllı telefon üreticisi Asus, MeeGo geliştirme çalışmalarında Intel'in en büyük destekçisi olabilir.

Farklı donanım ve yazılım özelliklerine sahip çok sayıda cihaz üzerinde çalışan Asus, üç boyutlu görüntüleme teknolojilerine de büyük önem veriyor. Jerry Shen, 3D destekli yeni ürünlere dikkat çekerken, firmanın iPad'e rakip olarak pazara sunacağı yeni tabletinde 3D teknolojisini ön plana çıkartacağı iddia ediliyor. Android platformunu da ihmal etmeyen Asus, Google'ın işletim sistemini kullanan yeni cihazlar üzerinde çalışıyor ki bunlar arasında Intel Atom işlemcili netbook olabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Windows, MeeGo ve Android ile birlikte Asus, Windows Phone 7 platformunu da yabana atmıyor. Microsoft'un mobil işletim sistemi içim hazırlık içerisinde olan Asus, 2012'de Windows Phone 7'li akıllı telefonlar sunacak gibi görünüyor. Farklı özelliklere sahip çok sayıda tablet gösteren ve bir o kadar yeni model üzerinde de çalışmaya devam eden Asus, 2012 yılında Apple'dan sonra ikinci büyük tablet bilgisayar üreeticisi olmayı hedefliyor ancak bunun için önce Samsung gibi güçlü rakiplerini geride bırakması gerekiyor.