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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayarı G74Sx'i satışa sunuyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar modeli G74Sx'i satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın ortalarına doğru raflara girmesi beklenen Republic Of Gamers serisi yeni dizüstü bilgisayar, standart olarak 2GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak arttırabilen dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisinden güç alıyor.

8GB DDR3 bellek kapasitesine sahip olan dizüstü bilgisayarda ekran kartı olarak GF114 GPU'sunu kullanan ve 384x CUDA çekirdeğine sahip olan 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 560M ekran kartı yer alıyor. 17.3-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan sistem, 120Hz panel sayesinde 3D Stereoscopic desteği sunuyor ve çift gözlük ile geliyor.

Depolama sürücüsü olarak SSD, geleneksel mekanik disk veya hibrit disk ile konfigüre edilebileceği belirtilen G74Sx'de Blu-ray sürücüsü ve arka aydınlatmalı bulunuyor. Güçlü donanım özellikleri, 3D desteği ve tasarımıyla dikkat çekici bir model olan Asus G74Sx, yukarıda da belirttiğimiz gibi bu ayın ortalarına doğru satışa sunulacak. Gelen bilgilere göre G74Sx, 2000 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunulacak. 

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mczaga 7 yıl
Yanılıyorsam beni yanıltın bundaki GPU anakartına Gömülü ve değiştirilemiyor
MXM slotlu değil.
ayrıca bu versiyonda klavye aydınlatması ve LED ışıklandırma LCD ekranında.
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Guest 7 yıl mczaga
mczaga
Yanılıyorsam beni yanıltın bundaki GPU anakartına Gömülü ve değiştirilemiyor
MXM slotlu değil.
ayrıca bu versiyonda klavye aydınlatması ve LED ışıklandırma LCD ekranında.

neden mxm olmasın?
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elfmrt 7 yıl
Birgün bir üretici üst seviye notebooklarını aynı kasa ile daha düşük bileşenlerle üretirse ihya olacak haberi yok... Şimdi şu kasaya şu klavyeye sahip giriş seviyesi bir pc düşünün core2duo 2gb ram falan sadece internete girmek ve basit uygulamalar için fiyatıda 1500 lira seviyesinde.
kim almaz ?
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umutarslan.com 7 yıl
ahmt_frk_asln
dehcetişte birgün dizüstü bilgisayar almak istersem kesinkle böyle birşey olur..
Dizüstü :) 17.3

yeni cihaz isim önerilerini bekliyoruz.. :D
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Guest 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com
ahmt_frk_asln
Orijinalden alıntı: dehcetişte birgün dizüstü bilgisayar almak istersem kesinkle böyle birşey olur..
Dizüstü :) 17.3

yeni cihaz isim önerilerini bekliyoruz.. :D

Alienware'in 11.6", i7 İşlemci, 16gb ram, gt555 özelliklerinde "diz"üstüsü var. diğer boyutlarda nasıl makinaları var sen düşün:)
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aslanemre58 7 yıl
Asus'un ROG cihazlarını özelliklerinden dolayı çok tutardım ama bugüne kadar düzgün bir tasarımlarını göremedim
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séquestre 7 yıl
Güzelmiş ..
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Rock_Rage 7 yıl
Tasarım cok sık olmus bence daha once incelenen msi sanki plastik parcası gibi heryerinde bir sekil bozuklugu olan cihaz gibiydi bu kalıp daha guzel ve daha saglam duruyor.
SAYGILARLA
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kenjo_kujo 7 yıl
ASUS FARKI İŞTE... gerçi bu işlerın sonu yok bunu alırız alırsnız 3,5 ay sonra başak model başak model hep böyle olmustur bu makınayı alıp maxsimum ne kadar kullanmala süresi kımene göre 4 sene kımıne göre 5 sene diyorlar professıonel makına bunlar vede professıonel kullanıca göre makınalar stabil kullanıcalra göre degıl zaten bizim gibi bılgısayarı dunyasını yaşam biçimi seçenler için :)
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umutarslan.com 7 yıl
çok oturaklı duruyor.iş adamı laptobu gibi :D
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Cave Johnson 7 yıl
Bunun yerine MSI 680 gt alırım.
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Börü 7 yıl
Tasarımı, 90'Lı yılların laptopuna benzemiş.Biraz daha süslü ve kaslı olabilirdi..
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MeT06. 7 yıl
Laptop da oyun oynamak can sıkıcı oluyor
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