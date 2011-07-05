Asus oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayarı G74Sx'i satışa sunuyor

Asus oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar modeli G74Sx'i satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın ortalarına doğru raflara girmesi beklenen Republic Of Gamers serisi yeni dizüstü bilgisayar, standart olarak 2GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak arttırabilen dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisinden güç alıyor.





8GB DDR3 bellek kapasitesine sahip olan dizüstü bilgisayarda ekran kartı olarak GF114 GPU'sunu kullanan ve 384x CUDA çekirdeğine sahip olan 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 560M ekran kartı yer alıyor. 17.3-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan sistem, 120Hz panel sayesinde 3D Stereoscopic desteği sunuyor ve çift gözlük ile geliyor.





Depolama sürücüsü olarak SSD, geleneksel mekanik disk veya hibrit disk ile konfigüre edilebileceği belirtilen G74Sx'de Blu-ray sürücüsü ve arka aydınlatmalı bulunuyor. Güçlü donanım özellikleri, 3D desteği ve tasarımıyla dikkat çekici bir model olan Asus G74Sx, yukarıda da belirttiğimiz gibi bu ayın ortalarına doğru satışa sunulacak. Gelen bilgilere göre G74Sx, 2000 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunulacak.