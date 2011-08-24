Asus tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer'da fiyat indirimine gitti

Asus yüksek satış rakamlarına ulaştığı tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer için fiyat indirimine gitti. Dünyanın en büyük perakende zinciri olan Walmart'ın resmi internet sitesinde, Eee Pad Transformer'ın 16GB kapasiteli WiFi versiyonu 350$'dan listeleniyor yani son kullanıcı satış fiyatında 50$ gibi hatırı sayılır bir indirim yapıldığı söylenebilir.

Haberimizi konu olan indirim en azından şu an için sadece Walmart'a yönelik gibi görünüyor zira Asus tarafından konuyla ilgili olarak yapılmış resmi hehrangi açıklama bulunmuyor. Asus'un hangi gerekçelerle indirime gittiği henüz bilinmiyor ancak ağırlık kazanan düşünce, Transformer 2 modeli öncesinde Asus'un stok temizleme operasyonu olara gösteriyor.

Son gelen bilgilere göre önümüzdeki ay içerisinde çıkması beklenen Eee Pad Transformer 2, daha önceki pek çok haberimizde de altını çizdiğimiz üzere Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanacak. Satılmakta olan Tranformer modeli ise yazılım güncellemeleriyle yolun a devam ediyor ve yakın gelecekte Android 3.2'ye yükseltilmesi bekleniyor.