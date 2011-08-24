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Asus tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer'da fiyat indirimine gitti

7 yıl
17,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yüksek satış rakamlarına ulaştığı tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer için fiyat indirimine gitti. Dünyanın en büyük perakende zinciri olan Walmart'ın resmi internet sitesinde, Eee Pad Transformer'ın 16GB kapasiteli WiFi versiyonu 350$'dan listeleniyor yani son kullanıcı satış fiyatında 50$ gibi hatırı sayılır bir indirim yapıldığı söylenebilir.
Haberimizi konu olan indirim en azından şu an için sadece Walmart'a yönelik gibi görünüyor zira Asus tarafından konuyla ilgili olarak yapılmış resmi hehrangi açıklama bulunmuyor. Asus'un hangi gerekçelerle indirime gittiği henüz bilinmiyor ancak ağırlık kazanan düşünce, Transformer  2 modeli öncesinde Asus'un stok temizleme operasyonu olara gösteriyor. 
Son gelen bilgilere göre önümüzdeki ay içerisinde çıkması beklenen Eee Pad Transformer 2, daha önceki pek çok haberimizde de altını çizdiğimiz üzere Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3  platformunu kullanacak. Satılmakta olan  Tranformer modeli ise yazılım güncellemeleriyle yolun a devam ediyor ve yakın gelecekte Android 3.2'ye yükseltilmesi bekleniyor.

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Turkforce 7 yıl
Web Mağazalarında web'e özel kampanyalarla 1100 TL civarına satıldı.
Gerçekten çok özel kampanya yapmışlar.
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sadtneverdie 7 yıl
Ben dahil bir çok insan tegra 3 bekliyor.
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MoonRider 7 yıl
evet transformer 3.2 güncellemesini alalı çok oldu.
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pEgaTR 7 yıl
Sonunda geliyor :-) Beklediğime değecek :-))
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HapLoo 7 yıl
Şu anda mevcut olan Transformer modeli 2-3 hafta önce 3.2'ye güncellendi zaten.
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Chaghatai 7 yıl
Transformer çok iyi bir ürün ama HP'nin güzelim Touchpadi amerikada sadece 99 dolara sattığını düşünmek insanı delirtiyor!! :S
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kml_sri 7 yıl Chaghatai
Chaghatai

Transformer çok iyi bir ürün ama HP'nin güzelim Touchpadi amerikada sadece 99 dolara sattığını düşünmek insanı delirtiyor!! :S


bize gelene kadar imanımızı gevretiyorlar
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kml_sri 7 yıl
en kral tablet bu çok şık klavyeli klavyesiz harika.
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NDS 7 yıl
bu da şu demek oluyor
"Eskilerde elimizde kaldı (stoklar çok anlamında) yenilerini piyasaya vermeden önce indirim yapalım stokları eritelim"
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