Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı UL20FT'yi satışa sunuyor

8 yıl
12,9b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı UL20FT'yi satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Bağımsız araştırma kuruluşlarının hazırladığı pazara raporlarına göre, ikinci çeyreğin en hızlı büyüyen ismi olan ve ilk defa dünyanın en büyük 5 bilgisayar üreticisi arasına girmeyi başaran Asus, UL20FT isimli ultra-ince dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor. İlk defa Mayıs ayında ortaya çıkan 12.1-inç büyüklüğündeki sistem, Intel platformunu kullanıyor.

Açıklanan bilgilere göre 1.20GHz'De çalışan Core i3-330M işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar, 2GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile gelecek. Ekran kartı olarak, yüksek tanımlı video oynatabilen Intel GMA X4500MHD'nin eşlik edeceği Asus UL20FT, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç LED backlit ekrana sahip.

Diğer özellikleri arasında 0.3MP kamera, kart okuyucu, 802.11n WiFi ve Alte Lansing hoparlörler gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayar, 6 hücreli pil ile sunulacak. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit ile sunulacak olan Asus UL20FT'nin Ağustos ayının ilk günlerinde satışa sunulması beklenirken, ön-sipariş fiyatının 629$ olduğu bildiriliyor.

Asus ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı UL20FT'yi satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Asus ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı UL20FT'yi satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bortecinenumu 8 yıl
Ekranın çözünürlüğü yaterli değil sanki bu inceliğe rağmen.
Kapakların artık tırnaksız olması güzel ama...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unhappyboy 8 yıl

bortecinenumu

Ekranın çözünürlüğü yaterli değil sanki bu inceliğe rağmen.

Kapakların artık tırnaksız olması güzel ama...

1366x768 in neresi yeterli değil? 12 inçe 1920 full hd koysa kimse birşey okuyamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 8 yıl

bortecinenumu

Ekranın çözünürlüğü yaterli değil sanki bu inceliğe rağmen.

Kapakların artık tırnaksız olması güzel ama...

12" de o çözünürlük fullhd gibi olur .
ul30vt kullanıyorum. çözünürlük gayet yeterli .ama 15-16-17" lik ekranlarda 1366*768 kötü oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mech.Engineer 8 yıl
İşlemcide hata var sanırım. Core i3 330M yerine i3 330UM olması lazım.


bkz



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevivaL 8 yıl
Güzel bilgisayar. Bakalım piyasası ne kadar olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Edifier MP300 PLUS ses sistemi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim