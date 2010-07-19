Asus ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı UL20FT'yi satışa sunuyor

Bağımsız araştırma kuruluşlarının hazırladığı pazara raporlarına göre, ikinci çeyreğin en hızlı büyüyen ismi olan ve ilk defa dünyanın en büyük 5 bilgisayar üreticisi arasına girmeyi başaran Asus, UL20FT isimli ultra-ince dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor. İlk defa Mayıs ayında ortaya çıkan 12.1-inç büyüklüğündeki sistem, Intel platformunu kullanıyor.

Açıklanan bilgilere göre 1.20GHz'De çalışan Core i3-330M işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar, 2GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile gelecek. Ekran kartı olarak, yüksek tanımlı video oynatabilen Intel GMA X4500MHD'nin eşlik edeceği Asus UL20FT, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç LED backlit ekrana sahip.

Diğer özellikleri arasında 0.3MP kamera, kart okuyucu, 802.11n WiFi ve Alte Lansing hoparlörler gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayar, 6 hücreli pil ile sunulacak. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit ile sunulacak olan Asus UL20FT'nin Ağustos ayının ilk günlerinde satışa sunulması beklenirken, ön-sipariş fiyatının 629$ olduğu bildiriliyor.