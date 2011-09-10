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Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus yeni medya oynatıcısı O!Play Mini Plus'ı Avrupa pazarına sunuyor

7 yıl
15,5b
1
13
Medya Oynatıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yeni medya oynatıcısı O!Play Mini Plus'ı Avrupa pazarına sunuyor
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Donanım devi Asus yeni medya oynatıcısı O!Play Mini Plus'ı önümüzdeki hafta içerisinde Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor. 151.85 x 106.7 x 29.03 mm olan ölçüleriyle kompakt bir yapı sergileyen medya oynatıcısı, piyasada yaygın olarak kullanılan pek çok medya formatına destek sunuyor ve 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.
Dolby TrueHD 7.1 ses desteği de sunan O!Play Mini Plus, üzerinde yer alan Gigabit Ethernet portu ve 802.11n WiFi desteği ile kablolu ve kablosuz olarak internet bağlantısı gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda dahili kart okuyucusu bulunan ve bu sayede çekilen fotoğraf ve videoların televizyonda gösterilmesine olanak tanıyan cihazda depolama sürücüleriyle bağlantı için bir adet USB2.0 ve bir adet bir adet USB 2.0 / eSATA kombo konnektörü bulunuyor.
Televizyon bağlantısı için kompozit video, ses ve HDMI 1.3 konnektörlerini kullanan medya oynatıcısı ayrıca Avrupa'nın en popüler ısmarlama video servislerinden biri olan Acetrax'a destek veren ilk oynatıcı olarak gösteriliyor. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulması beklenen Asus O!Play Mini Plus'ın Avrupa satış fiyatı 99 Avro olacak. 
Asus yeni medya oynatıcısı O!Play Mini Plus'ı Avrupa pazarına sunuyor
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Asus yeni medya oynatıcısı O!Play Mini Plus'ı Avrupa pazarına sunuyor
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FreeRun 7 yıl
usb 3.0 ve hdmı 1,4 isterizz..
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St Batuhan 7 yıl
umutarslan.com
ilerde tüm tvlerde media player özelliği olacak hele ki 3dli ise kesinlikle olacak.Bu ürünler o yüzden 3d için pek uygun değil.standart lcdsi olan zaten 3d hak getire.gözlükle nasıl haberleşecek onu bilmiyorum.ilerleyen yıllarda kullanmak için şimdiden cihaz alınmaz çeyizlik çamaşır makinesi değil bu :) ikimizde ürünün işe yaramaz olduğunu söylüyoruz sebeplerimiz farklı.ben bu güne kadar vcd-dvd player almadım bilgisayar kullanıyorum.Bluray yazıcım var alayına gidiyor zaten. 3d tvde zaten direk usbsine takıp 3d film açıyor ama gözlük yok.Ben bilgisayar varken yanına hesap makinesi koyan, telefonla aradığımda not al şunu dediğimde post it arayan adamlardan olmak istemiyorum :D konu bu değil ama yazıyım dedim.Bence olaysız dağılalım :)

Bence de olaysız dağılmak en iyisi :D sırf son kısım bile yeter, aynen bende aldığım bir aletin daha işlevsel olmasını istiyorum, diğer yanda zotac'tan gelen ürünleri gördüğümden acayip geldi ama nese önümüzdeki maçlara bakıcaz artık :D
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umutarslan.com 7 yıl
St Batuhan
umutarslan.com3d tvlerde media oynatıcı var buna hiç gerek yok o zaman :) ki bence gerek yok.Tam film izliyim derken istediğim filmi açmaz kırıp atarım :) 16tb film arşivim var bende bile böyle media player yok Ortada adam gibi 3d film yok gözlük yok o yok bu yok.Siz ikinizde böyle bir cihaz almayı mı düşünüyorsunuz yoksa yorum yapmak için mi yazıyorsunuz.Ona göre boşa yazıyorum.Bu tip aletlere en fazla verilecek para 70-80tl olmalı o paraya düşerse ben alırım dursun tvnin yanında şekil olarak güzel
tamam kardeşim kafana göre takıl, boşa yazma o zaman güle güle sana, doğru düzgün medya yok diyorsun ama belgeseller var imax tarafından sunulmuş olan o yüzden yetersiz icerik diye konusman anlamsız, ayrıca böyle bir seyi almak ve salona koymak, hadi bugün 3d icerik yok diyip 1 sene sonra tüh ya 3d bd kalıplarımı acmıyor falan demek üzmesin seni ;) teknolojiyi kullanmalarını ve bu sayede zaman icinde aslında daha maliyetlerin düsmesini tartısıyoruz burada ama siz dar bakıyorsunuz sanırım ki yok ise yarar bir haltı yok diyorsunuz :) kusura bakmayın bu durumda size kastettiğimi anlatmayla ben boşa yazıyorum :)

ilerde tüm tvlerde media player özelliği olacak hele ki 3dli ise kesinlikle olacak.Bu ürünler o yüzden 3d için pek uygun değil.standart lcdsi olan zaten 3d hak getire.gözlükle nasıl haberleşecek onu bilmiyorum.ilerleyen yıllarda kullanmak için şimdiden cihaz alınmaz çeyizlik çamaşır makinesi değil bu :) ikimizde ürünün işe yaramaz olduğunu söylüyoruz sebeplerimiz farklı.
ben bu güne kadar vcd-dvd player almadım bilgisayar kullanıyorum.Bluray yazıcım var alayına gidiyor zaten. 3d tvde zaten direk usbsine takıp 3d film açıyor ama gözlük yok.
Ben bilgisayar varken yanına hesap makinesi koyan, telefonla aradığımda not al şunu dediğimde post it arayan adamlardan olmak istemiyorum :D konu bu değil ama yazıyım dedim.Bence olaysız dağılalım :)
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St Batuhan 7 yıl
umutarslan.com
3d tvlerde media oynatıcı var buna hiç gerek yok o zaman :) ki bence gerek yok.Tam film izliyim derken istediğim filmi açmaz kırıp atarım :) 16tb film arşivim var bende bile böyle media player yok Ortada adam gibi 3d film yok gözlük yok o yok bu yok.Siz ikinizde böyle bir cihaz almayı mı düşünüyorsunuz yoksa yorum yapmak için mi yazıyorsunuz.Ona göre boşa yazıyorum.Bu tip aletlere en fazla verilecek para 70-80tl olmalı o paraya düşerse ben alırım dursun tvnin yanında şekil olarak güzel

tamam kardeşim kafana göre takıl, boşa yazma o zaman güle güle sana, doğru düzgün medya yok diyorsun ama belgeseller var imax tarafından sunulmuş olan o yüzden yetersiz icerik diye konusman anlamsız, ayrıca böyle bir seyi almak ve salona koymak, hadi bugün 3d icerik yok diyip 1 sene sonra tüh ya 3d bd kalıplarımı acmıyor falan demek üzmesin seni ;) teknolojiyi kullanmalarını ve bu sayede zaman icinde aslında daha maliyetlerin düsmesini tartısıyoruz burada ama siz dar bakıyorsunuz sanırım ki yok ise yarar bir haltı yok diyorsunuz :) kusura bakmayın bu durumda size kastettiğimi anlatmayla ben boşa yazıyorum :)
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escapethelife 7 yıl
sırf sen seviceksin diye üretiyodu zaten adamlar..
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umutarslan.com 7 yıl
St Batuhan
umutarslan.comusb3 hızında film izleyemiceksin esata da hız için değil diski direk takın diye herhalde.Esatayla iş çözülemedi güç aktarmadığı için.Yani diski döndürmek için birde enerji kablosu gerekiyor.esata kablosu bükülmüyor sert bir yapıda yani hiç esatadan bağlayacaklarını sanmıyorum.bende esatalı 1tb disk var sırf kablosu kıvrılmıyor diye bağlamıyorum usbden devam :)usb2 her türlü filmi oynatacak hızı karşılıyor.gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.En son usb3 var diye usb3lü ürün almak zorunda değilsiniz.2-3yıl içinde masmavi-ray filmler çıkarda 54mbps yerine 540mbps isterse tek film 500gb olursa usb iş görmez hale gelir :D...Blu-ray Disc tanımlamalarına göre 1x hız 36 Mbps olarak tanımlanmıştır. Ancak BD-ROM biçimindeki filmler en az 54 Mbps veri hızına ihtiyaç duyacaklardır, ilk nesil Blu-ray cihazların 2x ile piyasaya sürülmüştür( 72 Mbps ).usb2.0 480mbpsdir.
Pardon ama kutusuna play, unlimited demek biraz zor bu durumda :) onu kastederek söylemistim ki arkadasta benzer yapıda düsünüyordur. Sonuc olarak böyle bir üründe usb 2.0 ile 3.0 arasında maliyet olarak cok fark olmayacaktır. O nedenle beklentimdir. Ek olarak hdmi 1.4 destegini de söyledigimize göre? Bu halde 3d destegi yok, bu üzücü ve ürün limitsiz değil :( Asusu severim ama yine de bu durum hosuma gitmedi :)

3d tvlerde media oynatıcı var buna hiç gerek yok o zaman :) ki bence gerek yok.Tam film izliyim derken istediğim filmi açmaz kırıp atarım :) 16tb film arşivim var bende bile böyle media player yok Ortada adam gibi 3d film yok gözlük yok o yok bu yok.Siz ikinizde böyle bir cihaz almayı mı düşünüyorsunuz yoksa yorum yapmak için mi yazıyorsunuz.Ona göre boşa yazıyorum.Bu tip aletlere en fazla verilecek para 70-80tl olmalı o paraya düşerse ben alırım dursun tvnin yanında şekil olarak güzel
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St Batuhan 7 yıl
Orijinalden alıntı: umutarslan.com
usb3 hızında film izleyemiceksin esata da hız için değil diski direk takın diye herhalde.Esatayla iş çözülemedi güç aktarmadığı için.Yani diski döndürmek için birde enerji kablosu gerekiyor.esata kablosu bükülmüyor sert bir yapıda yani hiç esatadan bağlayacaklarını sanmıyorum.bende esatalı 1tb disk var sırf kablosu kıvrılmıyor diye bağlamıyorum usbden devam :)usb2 her türlü filmi oynatacak hızı karşılıyor.gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.En son usb3 var diye usb3lü ürün almak zorunda değilsiniz.2-3yıl içinde masmavi-ray filmler çıkarda 54mbps yerine 540mbps isterse tek film 500gb olursa usb iş görmez hale gelir :D...Blu-ray Disc tanımlamalarına göre 1x hız 36 Mbps olarak tanımlanmıştır. Ancak BD-ROM biçimindeki filmler en az 54 Mbps veri hızına ihtiyaç duyacaklardır, ilk nesil Blu-ray cihazların 2x ile piyasaya sürülmüştür( 72 Mbps ).usb2.0 480mbpsdir.

Pardon ama kutusuna play, unlimited demek biraz zor bu durumda :) onu kastederek söylemistim ki arkadasta benzer yapıda düsünüyordur. Sonuc olarak böyle bir üründe usb 2.0 ile 3.0 arasında maliyet olarak cok fark olmayacaktır. O nedenle beklentimdir. Ek olarak hdmi 1.4 destegini de söyledigimize göre? Bu halde 3d destegi yok, bu üzücü ve ürün limitsiz değil :( Asus'u severim ama yine de bu durum hosuma gitmedi :)
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umutarslan.com 7 yıl
dehset11
St Batuhan Eski moda kalmış özelliklerde, ben daha güncel beklerdim [hdmi 1.4, usb3 gibisinden :) ]
Katılıyorum, Bitataftan bize en yeni teknolojileri satmaya çalışıyolar bitaraftanda kendileri çıkardıkları ürünlerde buna destek vermiyorlar. Bu neperhiz bu ne lahana turşusu? E satayla iş çözülecekse neden usb3.0 çıkardılar? Üstelik bu mediaplayer yani evinizin en guzel yerinde duracak ve cihazdan e sata kablosumu fıskıracak?

usb3 hızında film izleyemiceksin esata da hız için değil diski direk takın diye herhalde.Esatayla iş çözülemedi güç aktarmadığı için.Yani diski döndürmek için birde enerji kablosu gerekiyor.esata kablosu bükülmüyor sert bir yapıda yani hiç esatadan bağlayacaklarını sanmıyorum.bende esatalı 1tb disk var sırf kablosu kıvrılmıyor diye bağlamıyorum usbden devam :)
usb2 her türlü filmi oynatacak hızı karşılıyor.gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.En son usb3 var diye usb3lü ürün almak zorunda değilsiniz.2-3yıl içinde masmavi-ray filmler çıkarda 54mbps yerine 540mbps isterse tek film 500gb olursa usb iş görmez hale gelir :D
...Blu-ray Disc tanımlamalarına göre 1x hız 36 Mbps olarak tanımlanmıştır. Ancak BD-ROM biçimindeki filmler en az 54 Mbps veri hızına ihtiyaç duyacaklardır, ilk nesil Blu-ray cihazların 2x ile piyasaya sürülmüştür( 72 Mbps ).
usb2.0 480mbps'dir.
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istanbul2007 7 yıl
sıkılmaya basladim mesut askerde erdi almanyada sanki evdekiler tatile gitmiş yanlız kalmışım gibi bir duygu içine düştüm
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St Batuhan 7 yıl
Eski moda kalmış özelliklerde, ben daha güncel beklerdim [hdmi 1.4, usb3 gibisinden :) ]
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saintroyo 7 yıl

St Batuhan

Eski moda kalmış özelliklerde, ben daha güncel beklerdim [hdmi 1.4, usb3 gibisinden :) ]


e-sata olduktan sonra usb 3.0 pek önem arzetmiyor. sonuçta içine hdd takılamadığını düşünüyorum. herhangi bir host çıkışı görünmüyor. içine hdd takılamadıktan sonra harici olarak kullanılan ek bileşenler için usb 2.0 bile yeterli iken e-sata o yönden ekstra. bu fiyata göre en önemli faktörü işlemcisi bana göre. yeni nesil realtek olduğunu varsayarsak bile Türkiye şartlarında biraz pahalı gibi. ama yine de eski model realtek işlemcili modellerdense daha alınabilir bir cihaz.
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dehset11 7 yıl St Batuhan
St Batuhan

Eski moda kalmış özelliklerde, ben daha güncel beklerdim [hdmi 1.4, usb3 gibisinden :) ]

Katılıyorum,

Bitataftan bize en yeni teknolojileri satmaya çalışıyolar bitaraftanda kendileri çıkardıkları ürünlerde buna destek vermiyorlar. Bu neperhiz bu ne lahana turşusu?

E satayla iş çözülecekse neden usb3.0 çıkardılar? Üstelik bu mediaplayer yani evinizin en guzel yerinde duracak ve cihazdan e sata kablosumu fıskıracak?
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