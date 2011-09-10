Asus yeni medya oynatıcısı O!Play Mini Plus'ı Avrupa pazarına sunuyor

Donanım devi Asus yeni medya oynatıcısı O!Play Mini Plus'ı önümüzdeki hafta içerisinde Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor. 151.85 x 106.7 x 29.03 mm olan ölçüleriyle kompakt bir yapı sergileyen medya oynatıcısı, piyasada yaygın olarak kullanılan pek çok medya formatına destek sunuyor ve 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Dolby TrueHD 7.1 ses desteği de sunan O!Play Mini Plus, üzerinde yer alan Gigabit Ethernet portu ve 802.11n WiFi desteği ile kablolu ve kablosuz olarak internet bağlantısı gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda dahili kart okuyucusu bulunan ve bu sayede çekilen fotoğraf ve videoların televizyonda gösterilmesine olanak tanıyan cihazda depolama sürücüleriyle bağlantı için bir adet USB2.0 ve bir adet bir adet USB 2.0 / eSATA kombo konnektörü bulunuyor.

Televizyon bağlantısı için kompozit video, ses ve HDMI 1.3 konnektörlerini kullanan medya oynatıcısı ayrıca Avrupa'nın en popüler ısmarlama video servislerinden biri olan Acetrax'a destek veren ilk oynatıcı olarak gösteriliyor. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulması beklenen Asus O!Play Mini Plus'ın Avrupa satış fiyatı 99 Avro olacak.