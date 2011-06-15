Asus yeni netbook modeli Eee PC 1015BX'i kullanıma sunmaya hazırlanıyor

Android 3.0 işletim sistemli tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer ile gündemde olan Asus, AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformunu kullanan yeni netbook modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İlk tanıtımı Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirilen Eee PC 1015BX , Fusion tabanlı donanım platformu sayesinde gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad ediyor.

AMD'nin 40nm üretim tekolojisiyle hazırladığı 1GHz hızındaki çift çekirdekli C-50 işlemcisinin güç verdiği netbook, ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6250 IGP'si ile geliyor. DirectX 11 desteği sunan ve 80x paralel işlem birimine sahip olan entegre grafik birimi hem 3D grafik oynatma hem de HD video hızlandırma ve Blu-ray 3D destekleri sunuyor.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan sistem 250GB, 320GB ve 500GB olmak üzere üç farklı sabit disk seçeneği ile sunulacak. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth gibi teknolojilere destek sunan netbook'ta USB 3.0 portu da bulunuyor ve bu sayede sayede uyumlu sürücülerle yüksek hızda bağlantı gerçekleştirebiliyor.

1GB DDR3 bellek ile donatılan sistem, 2200 mAh kapasiteli 3 hücreli pile ek olarak ayrıca 6 hücreli 5200 mAh pil seçeneği de bulunuyor. Henüz kesinleşmiş çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmayan Eee PC 1015BX'in kısa süre içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.