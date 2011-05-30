Asus'dan MacBook Air'a rakip geldi; İşte ultra-ince tasarımlı UX21

Apple'ın ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı MacBook Air'a karşı önde gelen pek çok sistem üreticisinin rakip çözümler üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu noktada Samsung, 9 serisi dizüstü bilgisayar ailesini pazara sunarken, Lenovo da ThinkPad serisi altında hazırladığı X1 isimli modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Söz sırası şimdi ise Asus'ta ve firma, anavatanı Tayvan'da düzenlenecek Comutex 2011 Fuarı öncesinde, UX21 adını verdiği ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sadece 17mm kalınlığında ve 1.1 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformunu kullanıyor. Çift çekirdekli Core i5-2557M işlemcisinden güç alan ve 2GB DDR3 bellek kapasitesiyle donatılan sistem, depolama sürücüsü olaraksa SATA-III uyumlu SSD ile geliyor. USB 3.0 teknolojisine de sahip olan dizüstü bilgisayarın uyku modundan uyanmasının sadece 2 saniye sürdüğü belirtilirken, SATA-III uyumlu SSD'nin bu noktadaki katkısını gözardı etmemek gerekiyor. Metal kasaya ve metal butonlara sahip olan sistemin okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise şu an için bilinmiyor.