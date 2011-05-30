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Asus'dan MacBook Air'a rakip geldi; İşte ultra-ince tasarımlı UX21

7 yıl
20,8b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan MacBook Air'a rakip geldi; İşte ultra-ince tasarımlı UX21
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Apple'ın ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı MacBook Air'a karşı önde gelen pek çok sistem üreticisinin rakip çözümler üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu noktada Samsung, 9 serisi dizüstü bilgisayar ailesini pazara sunarken, Lenovo da ThinkPad serisi altında hazırladığı X1 isimli modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Söz sırası şimdi ise Asus'ta ve firma, anavatanı Tayvan'da düzenlenecek  Comutex 2011 Fuarı öncesinde, UX21 adını verdiği ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Asus'dan MacBook Air'a rakip geldi; İşte ultra-ince tasarımlı UX21
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Sadece 17mm kalınlığında ve 1.1 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformunu kullanıyor. Çift çekirdekli Core i5-2557M işlemcisinden güç alan ve 2GB DDR3 bellek kapasitesiyle donatılan sistem, depolama sürücüsü olaraksa SATA-III uyumlu SSD ile geliyor. USB 3.0 teknolojisine de sahip olan dizüstü bilgisayarın uyku modundan uyanmasının sadece 2 saniye sürdüğü belirtilirken, SATA-III uyumlu SSD'nin bu noktadaki katkısını gözardı etmemek gerekiyor. Metal kasaya ve metal butonlara sahip olan sistemin okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

Asus'dan MacBook Air'a rakip geldi; İşte ultra-ince tasarımlı UX21
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veto1214 7 yıl
%50 apple alma sebebiişletim sisteme alan apple alır diom
Burada bişey eklicem asusun laptobu dandik malzemesi kotu ekranı kotuosu busu kotu duyonuz DAa asus kulanıom Hocam 1m den dustu geçen 15dakkaoncedeyarım metreden dustu gocukbile yok Klavyeeye gelince G73 Ve K53sv serilerindebu sorun yok şahsen dedenim şuan asuss k53sv kuluanıoM ekrananına gelinceSonynin ekranı gibi ekrna aramaın ortalamabir ekranaı var F/P olsun kalite açısından olsun asus çok buyuk yukselişe geçti 2 yıldır Tosiba ile ters bir oran sergiliyor2 yıl once 1milyara alıanan Laptoba çekicle vuruolar Bieş olmuoşimdiki 1.700 e alınan toshiba ise Casper gibi resmen
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pierce 7 yıl
Sikef
MacBook Air kadar guzel goruntu kalitesi veriyoru mu?ekrandan cozunurlugunden vaya ekran kalitesinden bahsedilmeden sadece tasarim ve incelik....

demek oluyor ki asus da ekranı dandik yapıp,
maaliyeti ordan kırıp, vurgun planını ordan yapacak..
her biri bir çeşit..
çok namussuzlar çoook.
bu üreticiler var ya..
dört başı maamur olduğunu düşündüğünüz herhangi bir
notebook söyleyin,
size eksik yönlerini sıralayıvereyim..
yok aaabiler yok..
ibn e ler bu üreticiler..
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H.L.L 7 yıl
MacBook Air kadar guzel goruntu kalitesi veriyoru mu?
ekrandan cozunurlugunden vaya ekran kalitesinden bahsedilmeden sadece tasarim ve incelik....
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4w3e 7 yıl
güzelmiş
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D-KaoSee 7 yıl
Abi HEpsi APPLE i kopyalıyo resmen Apple yeni urun cıkarmıyanakardar hic biri bişey yapmıyo nasıl iştir anlamadım..
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CrOaTaN 7 yıl
tasarımları kötü olabilir ama sağlamlığına bişey diyemeyiz.
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poweredbyofk 7 yıl
gerçekten güzel bir tasarım olmuş şimdi sıra hangi üreticide acaba
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karti 7 yıl
asus tan laptop alınmaz bilgisayar bilesenlerine laf yok ama ben bu kadar kalitesiz kasa yapan bir firma görmedim (hp asustanda beter orası ayrı)
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timramon 7 yıl
meego
kim nederse desin asus pc ve laptop konusundan tartışılmaz bir üstünlüge sahip...

Bu kanıya nerden vardınız? Eski kasalardan, menteşe kapakları kırılmayan laptop görmek dünyanın 8. harikası gibi birşey.
Anakart olarakta geçmişe gitsek, 3-4 yıl öncesine, Donanım uyumsuzluğu konusunda dünya rekoru kıran anakartları vardı Asus'un.
Kim ne dersin pc le laptop konusunda Asus'un tartışılmakla bitmez bir sorunlarla dolu mazisi var.
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cgdincer 7 yıl
meego
kim nederse desin asus pc ve laptop konusundan tartışılmaz bir üstünlüge sahip...

laptop konusumu ? pıhhh çin malı oyuncakların plastikleri bile daha dayanıklı olabiliyor.
aluminyum tuşlu klavye istiyorum hiç gören duyan varmı ? o sağlamlık tokluk hissi çok hoş olur.
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konix 7 yıl
Şu asus bi klavye yapmasını öğrenemedi gitti..
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