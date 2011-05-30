Asus'dan MacBook Air'a rakip geldi; İşte ultra-ince tasarımlı UX21

Apple'ın ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı MacBook Air'a karşı önde gelen pek çok sistem üreticisinin rakip çözümler üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu noktada Samsung, 9 serisi dizüstü bilgisayar ailesini pazara sunarken, Lenovo da ThinkPad serisi altında hazırladığı X1 isimli modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Söz sırası şimdi ise Asus'ta ve firma, anavatanı Tayvan'da düzenlenecek Comutex 2011 Fuarı öncesinde, UX21 adını verdiği ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Sadece 17mm kalınlığında ve 1.1 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformunu kullanıyor. Çift çekirdekli Core i5-2557M işlemcisinden güç alan ve 2GB DDR3 bellek kapasitesiyle donatılan sistem, depolama sürücüsü olaraksa SATA-III uyumlu SSD ile geliyor. USB 3.0 teknolojisine de sahip olan dizüstü bilgisayarın uyku modundan uyanmasının sadece 2 saniye sürdüğü belirtilirken, SATA-III uyumlu SSD'nin bu noktadaki katkısını gözardı etmemek gerekiyor. Metal kasaya ve metal butonlara sahip olan sistemin okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
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Burada bişey eklicem asusun laptobu dandik malzemesi kotu ekranı kotuosu busu kotu duyonuz DAa asus kulanıom Hocam 1m den dustu geçen 15dakkaoncedeyarım metreden dustu gocukbile yok Klavyeeye gelince G73 Ve K53sv serilerindebu sorun yok şahsen dedenim şuan asuss k53sv kuluanıoM ekrananına gelinceSonynin ekranı gibi ekrna aramaın ortalamabir ekranaı var F/P olsun kalite açısından olsun asus çok buyuk yukselişe geçti 2 yıldır Tosiba ile ters bir oran sergiliyor2 yıl once 1milyara alıanan Laptoba çekicle vuruolar Bieş olmuoşimdiki 1.700 e alınan toshiba ise Casper gibi resmen
demek oluyor ki asus da ekranı dandik yapıp,
maaliyeti ordan kırıp, vurgun planını ordan yapacak..
her biri bir çeşit..
çok namussuzlar çoook.
bu üreticiler var ya..
dört başı maamur olduğunu düşündüğünüz herhangi bir
notebook söyleyin,
size eksik yönlerini sıralayıvereyim..
yok aaabiler yok..
ibn e ler bu üreticiler..
ekrandan cozunurlugunden vaya ekran kalitesinden bahsedilmeden sadece tasarim ve incelik....
Bu kanıya nerden vardınız? Eski kasalardan, menteşe kapakları kırılmayan laptop görmek dünyanın 8. harikası gibi birşey.
Anakart olarakta geçmişe gitsek, 3-4 yıl öncesine, Donanım uyumsuzluğu konusunda dünya rekoru kıran anakartları vardı Asus'un.
Kim ne dersin pc le laptop konusunda Asus'un tartışılmakla bitmez bir sorunlarla dolu mazisi var.
laptop konusumu ? pıhhh çin malı oyuncakların plastikleri bile daha dayanıklı olabiliyor.
aluminyum tuşlu klavye istiyorum hiç gören duyan varmı ? o sağlamlık tokluk hissi çok hoş olur.