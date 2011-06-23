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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan dünyanın en ince standart voltajlı i5 işlemcili bilgisayarı; U36

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Asus, önemli bir kilometre taşı olan ultra portatif dizüstü bilgisayarı U36'ı duyurdu. Sınıfında batarya ömrünün daha uzun olabilmesi için düşük voltaj işlemcilerin tercih edilmesine rağmen U36, gücünü standart voltaj Core i5 işlemcisinden alırken; 19 mm'lik kalınlığıyla "standart voltaj işlemciye sahip dünyanın en ince bilgisayarı" ünvanının sahibi oluyor.

Standart voltaj işlemcisine rağmen, Nvidia Optimus teknolojisi ve Asus Super Hybrid Engine ile 11.5 (10 saat ve USB 3.0 portunun devre dışı kalmasıyla birlikte ek 1,5 saatlik pil ömrü olmak üzere) saat gibi oldukça uzun bir pil ömrü sunan U36, 13.3 inçlik ekranında 1366x768 piksellik görüntü sağlarken; bilgileri 500 GB'lık depolama biriminde saklıyor ve 802.11 b/g/n, 5'i 1 arada kart okuyucusu gibi standart özelliklere sahip. 1,44 kilogramlık bilgisayarın magnezyum alaşımından yapılan ince kasasının üzerinde toz, parmak izi gibi istenmeyen etkilerden korunmasını sağlayan bir nano kaplama da bulunuyor.

İngiltere'de bugünden itibaren satışa sunulacak olan bilgisayarın satış fiyatı ise 699 Sterlin olarak belirlenmiş.




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séquestre 8 yıl
Güzel yapmışlar bu sefer.
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Guest 8 yıl
Bence yeterli değil. acer bir yıl önce 3820tg diye bir cihaz yaptı.(arkadaşıma aldık, ve yakından inceledim) yine 13.3" ve i5 İşlemci kullanıyordu. ağırlık ve kalınlık buna çok yakın. nvidia optimus'a benzer bir teknoloji ile harici ekran kartı kapatılabiliyordu. yetersiz dediğim ise asus'un ekran kartının g310 olması. acer'de hd5650 vardı. bazı arkadaşlar ısınır falan diyebilir; ekran kartı ve İşlemci kasanın iki ayrı tarafındaydı ve ikisine de ayrı soğutma yapılmıştı. şimdiye kadar gördüğüm en sessiz ve en az ısısınan cihaz.

benim yakındığım şey ise piyasada çok rağbet gören ve kısa sürede biten bu ürün benzeri başka cihazlar uzun süredir satılmıyor.

benim istediğim gibi bir cihaz bilen varsa söylesin çünkü almayı düşünüyorum
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umutarslan.com 8 yıl
syler23

umutarslan.comstandart voltaj Core i5 işlemcisinden nasıl yani masaüstülerde ki işlemcilerden mi :)
Hayır arkadaşım yine mobile ama ULV(ultra lov voltage) işlemcilerden değil. Standart laptoplarda kullanılan işlembilerden...


teşekkürler.şimdi baktım ulv olanlar 17watt diğerleride 35watt çekiyormuş
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syler23 8 yıl
umutarslan.com
standart voltaj Core i5 işlemcisinden nasıl yani masaüstülerde ki işlemcilerden mi :)

Hayır arkadaşım yine mobile ama ULV(ultra lov voltage) işlemcilerden değil. Standart laptoplarda kullanılan işlembilerden...
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umutarslan.com 8 yıl
standart voltaj Core i5 işlemcisinden
nasıl yani masaüstülerde ki işlemcilerden mi :)
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velfecir 8 yıl
bu sefer güzel olmuş sanki..
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