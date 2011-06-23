Asus'dan dünyanın en ince standart voltajlı i5 işlemcili bilgisayarı; U36

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Asus, önemli bir kilometre taşı olan ultra portatif dizüstü bilgisayarı U36'ı duyurdu. Sınıfında batarya ömrünün daha uzun olabilmesi için düşük voltaj işlemcilerin tercih edilmesine rağmen U36, gücünü standart voltaj Core i5 işlemcisinden alırken; 19 mm'lik kalınlığıyla "standart voltaj işlemciye sahip dünyanın en ince bilgisayarı" ünvanının sahibi oluyor.

Standart voltaj işlemcisine rağmen, Nvidia Optimus teknolojisi ve Asus Super Hybrid Engine ile 11.5 (10 saat ve USB 3.0 portunun devre dışı kalmasıyla birlikte ek 1,5 saatlik pil ömrü olmak üzere) saat gibi oldukça uzun bir pil ömrü sunan U36, 13.3 inçlik ekranında 1366x768 piksellik görüntü sağlarken; bilgileri 500 GB'lık depolama biriminde saklıyor ve 802.11 b/g/n, 5'i 1 arada kart okuyucusu gibi standart özelliklere sahip. 1,44 kilogramlık bilgisayarın magnezyum alaşımından yapılan ince kasasının üzerinde toz, parmak izi gibi istenmeyen etkilerden korunmasını sağlayan bir nano kaplama da bulunuyor.

İngiltere'de bugünden itibaren satışa sunulacak olan bilgisayarın satış fiyatı ise 699 Sterlin olarak belirlenmiş.