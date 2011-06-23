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Asus'dan üç yeni hepsi bir arada bilgisayar

7 yıl
14,8b
1
3
Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Asus, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Gün içersinde standart voltajlı en ince dizüstü bilgisayarı U36'ı duyuran firma, ürün gamına üç yeni hepsi bir arada bilgisayar ekledi.

15.6 inçte 1.366 x 768 piksel görüntü sağlayan Eee Top ET1611PUT üzerinde Intel Atom 1.8GHz'lik tek çekirdekli D425 işlemcisi, GMA3150, 2GB'lık sistem belleği ve 250GB'lık depolama birimi bulunduruyor. Bir çift 2W'lık hoparlör sistemine sahip olan bilgisayar üzerinde 0,3 megapiksellik internet kamerası, 5 adet USB 2.0 portu ve gigabit ethernet konumlandırılırken; bilgisayarın Windows 7'li ya da işletim sistemsiz iki farklı alt modeli bulunuyor. Windows 7'li modelin fiyatı 641 dolar olarak belirlenirken; bilgisayarın işletim sistemsiz almak isteyen kullanıcıların ise 526 dolar ödemeleri yeterli.

Firmanın tanıttığı diğer iki bilgisayar Eee Top ET2011AUKB ve ET2011AUTB ise özellikleriyle birbirlerini andırıyor. 20 inç boyutunda 1.600 x 900 piksellik panele sahip olan iki bilgisayar da gücünü 1.6GHz'lik AMD Fusion Brazos E350 işlemcisinden alırken; üzerinde 2GB'lık sistem belleği, 7200 devir/dk hızında 500GB'lık depolama birimi bulunduruyor. Ön yüzeylerinde 1.3 megapiksellik internet kamerasının konumlandırıldığı bilgisayarlarda DVD yazıcısı, bir çift 2W'lık hoparlör sistemi, 4 adet USB 2.0 portu bulunurken; çoklu dokunmatik desteği ve 2 adet RAM slotuyla ET2011AUTB, kardeşine üstünlük kuruyor. Son iki farkdan dolayı ET2011AUKB'nin satış fiyatı 769 dolar, ET2011AUTB'nin fiyatıysa $840 olarak belirlenmiş.


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janparey 7 yıl
Şu bilgisayarların fiyatları biraz daha düşse birde içinde dandik atomlar yerine amd fusionların liano ve zecate olsa almak istiyorum.
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yc#1 7 yıl
Atom işlemcili model bildiğin çöp. O paraya tatminkar donanımlı bir 15.6" dizüstü alınır.
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enreka_tr 7 yıl
ileride şirketler için bu tarz bilgisayarların revaçta olacağını düşünüyorum.hem fiyatı uygun hem çok yer kaplamıyo.yurtdışında çogu internet kafe de bu tarza geçmeye başladı.ürün çeşitlilginin artması iyi olacaktır
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