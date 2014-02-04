Asus'tan fansız yeni Eee Box mini PC modeli









Intel'in Bay Trail mimarili Atom işlemci ailesiyle hem tablet modellerini hem de dizüstü ve mini PC segmentini hedeflemesi, ilk ürünlerin de yavaş yavaş piyasaya çıkmasını sağlıyor.





Tayvanlı elektronik devi Asus, mini PC ürünlerine yer verdiği Eee Box serisine ait fansız EB1037 modelini resmen duyurdu.





EB1037 modelinde Asus, Intel'in Bay Trail tabanlı Celeron J1900 işlemcisine yer veriyor. 22nm fabrikasyon sürecine sahip olan Celeron J1900, 4 çekirdekli ve 2GHz saat hızında çalışıyor. 10W ısıl tasarım gücüne sahip olan işlemcinin yanında 512MB bellek taşıyan Nvidia GeForce 820M grafik kartı da ayrık olarak sunuluyor.





Bağlantı seçenekleri olarak da 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 ve Gigabit Ethernet yer alıyor. Model farklı konfigürasyonlar ile kısa süre içerisinde satışa sunulacak. Modelin 320GB HDD, 2GB RAM taşıyan ve işletim sistemsiz olan versiyonu 300 Avro iken, 500GB HDD, 4GB RAM ve Windows 8.1 taşıyan versiyonu ise 400 Avro olacak. Farklı dağıtım kanallarında ise 1TB'a kadar HDD, 128GB'a kadar SSD ve 8GB'a kadar RAM imkanı bulunacak.

http://www.tomshardware.com/news/asus-eee-box-fanless,25918.html#xtor=RSS-980