Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'tan fansız yeni Eee Box mini PC modeli

5 yıl
530
1
6
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus'tan fansız yeni Eee Box mini PC modeli


Intel'in Bay Trail mimarili Atom işlemci ailesiyle hem tablet modellerini hem de dizüstü ve mini PC segmentini hedeflemesi, ilk ürünlerin de yavaş yavaş piyasaya çıkmasını sağlıyor.

Tayvanlı elektronik devi Asus, mini PC ürünlerine yer verdiği Eee Box serisine ait fansız EB1037 modelini resmen duyurdu.

EB1037 modelinde Asus, Intel'in Bay Trail tabanlı Celeron J1900 işlemcisine yer veriyor. 22nm fabrikasyon sürecine sahip olan Celeron J1900, 4 çekirdekli ve 2GHz saat hızında çalışıyor. 10W ısıl tasarım gücüne sahip olan işlemcinin yanında 512MB bellek taşıyan Nvidia GeForce 820M grafik kartı da ayrık olarak sunuluyor.

Bağlantı seçenekleri olarak da 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 ve Gigabit Ethernet yer alıyor. Model farklı konfigürasyonlar ile kısa süre içerisinde satışa sunulacak. Modelin 320GB HDD, 2GB RAM taşıyan ve işletim sistemsiz olan versiyonu 300 Avro iken, 500GB HDD, 4GB RAM ve Windows 8.1 taşıyan versiyonu ise 400 Avro olacak. Farklı dağıtım kanallarında ise 1TB'a kadar HDD, 128GB'a kadar SSD ve 8GB'a kadar RAM imkanı bulunacak. 

http://www.tomshardware.com/news/asus-eee-box-fanless,25918.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyatlarr uçmuş chrome modellerinden biraz örnek alın be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 5 yıl
avrupada 300euro olan genelde amerikada 300 dolar oluyor yaklaşık700 tl biraz pahalı yinede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suvari25 5 yıl
tam bir salon PC si. hiç uğraşıp kendin toplamaya gerek yok hepsi hazır ve güvenilir. Fan sesi yok. Bay-trail in performansı zaten ortada. Umarım ülkemize makul fiyattan gelir. Yalnız 400 euro bana fazla geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 5 yıl
atom işlemcili ee pcler gerçekten aşırı performas özürlüsü oluyor. 720p mkv filmleri bile oynatamıyor çift çekirdekli eee netbookları. flash uygulamalarında, sitelerdeki flash içerikli dizilerde herşeyde takılmakta. 4 çekirdekli olması ile daha üstün performas sunacağını düşünmüyorum. samsung s3lerle çok rahat izlediğim 1080p filmlerden sonra asus eee pc lerin ne kadar gereksiz olduğunu gördüm.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 5 yıl
Bu konseptin satabilmesinin tek yolu ucuzluk ve fiyata bakın
ölü doğmuş bir ürün daha.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vedpla 5 yıl
Al televizyonun yanına koy diyecektimki fiyatı gördüm cihazdan soğudum...
O paraya elite 130 + FX6300 + 6670 + 4GB ram alınır oyun bile oynanır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung Forum 2014: Kavisli ekranlar hayatımızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim