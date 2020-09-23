Razer DeathAdder V2 Pro tanıtıldı

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Razer’ın 10 milyondan fazla satarak son 15 yıldaki en beğenilen oyuncu faresi ünvanına sahip DeathAdder serisi büyümeye devam ediyor. Firma bu yıl seriye üçüncü modeli eklemeye hazırlanıyor.

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Razer DeathAdder V2 Pro özellikleri ve fiyatı

Razer DeathAdder V2 Pro oyuncu faresi artık 3 farklı bağlantı yöntemi kullanıyor. Bluetooth üzerinden 120 saate kadar, Razer HyperSpeed Wireless düşük gecikmeli bağlantı üzerinden 70 saat kullanım mümkün. Gerekirse Razer Speedflex kablo ile batarya endişesi olmadan da kullanabiliyorsunuz.

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Kızılötesi ışık ile basışları algılayan Razer optik tuşlarını kullanan fare hatalı çift basışları bu sayede engelliyor. Tuşlar 70 milyon basış ömrüne sahip. 8 farklı programlanabilir tuş tek bir atanabilir tuşa basarak değiştirilebiliyor. Entegre hafızada 5 profil tutulabiliyor. Razer Focus+ sensör ise 20 000 DPI seviyesine kadar çıkabiliyor.

88 gram ağırlığında olan gövdenin avuç içi kısmında RGB bir aydınlatma sunuyor. Ayrıca yine RGB aydınlatmalı bir dock ünitesi de satılacak. Razer DeathAdder V2 Pro oyuncu faresi 130$ fiyat etiketine sahip.

https://www.razer.com/gaming-mice/razer-deathadder-v2-pro/RZ01-03350100-R3U1

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