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    A101 marketler kablosuz oyun kolu ve elektrikli çocuk motosikleti satacak

    24 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait elektrikli çocuk cross motosiklet modeli ve Çinli GamePower markasına ait Force kablosuz oyun kolu yer alıyor. 

    24 Eylül A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan oyun ekipmanlarına, şarj aksesuarlarından üç tekerlekli mopedlere ve çocuk motosikletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    24 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri

    24 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait elektrikli çocuk cross motosiklet modeli yer alıyor. 27Km/s hıza ulaşabilen motosikletin menzili 52Km. 60Kg yük taşıyabilen motosiklet arazi tipi dişli lastiklere, 300W net güce ve 33Nm net torka sahip. Fiyatı 24990TL.

    Diğer taraftan Çinli GamePower markasına ait Force kablosuz oyun kolu Bluetooth, kablolu ve 2.4G bağlantılarına sahipken RGB aydınlatma, çift titreşim motoru, 1000mAh batarya, hall effect gibi özelliklerle 1499TL olarak satılıyor.

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