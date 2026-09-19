A101 marketler kablosuz oyun kolu ve elektrikli çocuk motosikleti satacak

24 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri
24 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait elektrikli çocuk cross motosiklet modeli yer alıyor. 27Km/s hıza ulaşabilen motosikletin menzili 52Km. 60Kg yük taşıyabilen motosiklet arazi tipi dişli lastiklere, 300W net güce ve 33Nm net torka sahip. Fiyatı 24990TL.
Diğer taraftan Çinli GamePower markasına ait Force kablosuz oyun kolu Bluetooth, kablolu ve 2.4G bağlantılarına sahipken RGB aydınlatma, çift titreşim motoru, 1000mAh batarya, hall effect gibi özelliklerle 1499TL olarak satılıyor.
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