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Asus'un Tegra 3 atağı; Tablet, notebook ve Chromebook geliyor

7 yıl
8,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ile yakın işbirliği yürüten Asus'un, Tegra 3 platformuna yönelik yoğun bir çalışma içerisinde olduğu bildiriliyor. Nvidia tarafından ilk defa Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan ve Computex 2011'de canlı demoları gerçekleştirilen platform aynı zamanda Microsoft'un gerçekleştirdiği Windows 8 etkinliğinde de çalışan bir tablet ile yer almıştı. Uzakdoğu merkezli Digitmes'ın haberine göre, Tegra 2 tabanlı Eee Pad Transformer tabletiyle yüksek satış başarısı elde eden Asus, Tegra 3 ile farklı segmentlere de giriş yapacak.
Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Asus'un sunacağı Tegra 3 tabanlı ilk cihaz, yıl sonuna doğru çıkması beklenen 10-inç büyüklüğündeki tablet olacak. Google'ın Ice Cream Sandwich isimli yeni Android sürümünü kullanması beklenen tabletin Motorola Xoom 2 ile birlikte Tegra 3 tabanlı ilk sistemlerden biri olması bekleniyor. Aynı habere göre Asus ayrıca, yine Nvidia Tegra 3 platformunu kullanan ve Android işletim sistemini çalıştıran 13-inç büyüklüğünde ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarını da 2012 başında tüketicilerin beğenisine sunabilir. 
Tüm bu modellere ek olarak Asus, Google Chrome OS işletim sistemini kullanan ve Tegra 3 platformundan güç alan 12-inç boyutunda Chromebook sistem de sunabilir. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan dört adet işlemci çekirdeğin ve 12 işlem birimiyle donatılan yeni nesil GeForce ULV entegre grafik birimine sahip olan Tegra 3 platformu, 1.5GHz'e kadar  farklı saat hızlarında görev yapabilecek, 3D ve 2500 x 1600 piksel çözünürlük desteği de sunacak.

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Klasör.:X:. 7 yıl
nvidia yı gerçekten tebrik ediyorum tegra platformunda...
tegra3 maşallah herbişeyi destekliyo 4 çekirdeğine kurban :D
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mertekin 7 yıl
Chrome OS işletim sistemi sadece tabletler için mi var şu anda ayrıca Android 3.0 sistemden farklılıkları ne acaba?
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müntekim 7 yıl
Risc tabanlı işlemciler kolay tasarlanıyor, bide elektronik cad yazılımları destek sağlıyor diye arm'ın suyunu çıkardırlar.Seneye son çeyrekte 2,5-3Ghz bulurlarda rahat ederiz bu ne yaw üretilen daha bize gelmeden adam diğerini duyuruyor.
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Confusion 7 yıl
iki tayvanlı firmanın birbiriyle yakın iletişimde olması ve ortak hareket etmesi çok doğal

ayrıca Asus kalitesi işin içine girdiğinde tegra3 daha da başarılı sonuçlar verecektir
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