Asus'un Tegra 3 atağı; Tablet, notebook ve Chromebook geliyor

Nvidia ile yakın işbirliği yürüten Asus'un, Tegra 3 platformuna yönelik yoğun bir çalışma içerisinde olduğu bildiriliyor. Nvidia tarafından ilk defa Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan ve Computex 2011'de canlı demoları gerçekleştirilen platform aynı zamanda Microsoft'un gerçekleştirdiği Windows 8 etkinliğinde de çalışan bir tablet ile yer almıştı. Uzakdoğu merkezli Digitmes'ın haberine göre, Tegra 2 tabanlı Eee Pad Transformer tabletiyle yüksek satış başarısı elde eden Asus, Tegra 3 ile farklı segmentlere de giriş yapacak.

Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Asus'un sunacağı Tegra 3 tabanlı ilk cihaz, yıl sonuna doğru çıkması beklenen 10-inç büyüklüğündeki tablet olacak. Google'ın Ice Cream Sandwich isimli yeni Android sürümünü kullanması beklenen tabletin Motorola Xoom 2 ile birlikte Tegra 3 tabanlı ilk sistemlerden biri olması bekleniyor. Aynı habere göre Asus ayrıca, yine Nvidia Tegra 3 platformunu kullanan ve Android işletim sistemini çalıştıran 13-inç büyüklüğünde ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarını da 2012 başında tüketicilerin beğenisine sunabilir.

Tüm bu modellere ek olarak Asus, Google Chrome OS işletim sistemini kullanan ve Tegra 3 platformundan güç alan 12-inç boyutunda Chromebook sistem de sunabilir. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan dört adet işlemci çekirdeğin ve 12 işlem birimiyle donatılan yeni nesil GeForce ULV entegre grafik birimine sahip olan Tegra 3 platformu, 1.5GHz'e kadar farklı saat hızlarında görev yapabilecek, 3D ve 2500 x 1600 piksel çözünürlük desteği de sunacak.