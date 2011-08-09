Asus'un Temmuz ayı gelirleri %38 arttı, şirket kendi rekorunu kırdı

Eee Pad Transformer modeliyle tablet bilgisayar arenasında yüksek satış başarısı yakalayan Asus'un geride bıraktığımız Temmuz ayındaki konsolide edilmemiş geliri 1.1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bir önceki aya göre %13, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %38 artış anlamına gelen bu artış ile Temmuz ayı, hem gelirler hem de 1.3 milyon adetlik notebook satışıyla aylık bazda şirketin en iyi dönemi oldu.





Asus'un bu başarısında Çin ve Doğu Avrupa pazarlarındaki dizüstü bilgisayar satışlarında yaşanan toparlanma ve aylık 300 bin adede ulaşan tablet bilgisayar satışlarının etkili olduğu belirtiliyor. Asus cephesinden gelen bilgilere göre, Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte şirket tarihinin dönemsel gelir rekorunun kırılması ve ikinci yarının tamamında pek çok rakibin geride bırakılması hedefleniyor.





Hem pazar gözlemcileri hem de Asus'un finanstan sorumlu üst yöneticisi David Chang'ın açıklamalarına göre Asus, 2011 için belirlediği dizüstü bilgisayar satış hedefini tutturamayacak. Eee PC satışlarının hedeflenen 6 milyon adet yerine 4-4.5 milyon adet seviyesinde seyredeceği ifade edilirken, aradaki boşluğu daha yüksek ortalama satış fiyatı ve kar marjına sahip olan Eee Pad Transformer'ın dolduracağı düşünülüyor.





Yılın ilk yarısında notebook ve netbook karışık 8 milyon taşınabilir sistem satan Asus'un, bu çeyrekte 6 milyon adet son çeyrekte ise 4-4.5 milyon taşınabilir sistem satacağı yani firmanın yıllık satışının 18.5-19 milyon seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Anakart tarafında da güçlü bir performans sergileyen Asus, ilk yarıda 11.4 milyon anakart satarken 2011'in tamamı için satışların 22.5-23 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor.