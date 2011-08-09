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Asus'un Temmuz ayı gelirleri %38 arttı, şirket kendi rekorunu kırdı

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eee Pad Transformer modeliyle tablet bilgisayar arenasında yüksek satış başarısı yakalayan Asus'un geride bıraktığımız Temmuz ayındaki konsolide edilmemiş geliri 1.1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bir önceki aya göre %13, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %38 artış anlamına gelen bu artış ile Temmuz ayı, hem gelirler hem de 1.3 milyon adetlik notebook satışıyla aylık bazda şirketin en iyi dönemi oldu.

Asus'un bu başarısında Çin ve Doğu Avrupa pazarlarındaki dizüstü bilgisayar satışlarında yaşanan toparlanma ve aylık 300 bin adede ulaşan tablet bilgisayar satışlarının etkili olduğu belirtiliyor. Asus cephesinden gelen bilgilere göre, Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte şirket tarihinin dönemsel gelir rekorunun kırılması ve ikinci yarının tamamında pek çok rakibin geride bırakılması hedefleniyor.

Hem pazar gözlemcileri hem de Asus'un finanstan sorumlu üst yöneticisi David Chang'ın açıklamalarına göre Asus, 2011 için belirlediği dizüstü bilgisayar satış hedefini tutturamayacak. Eee PC satışlarının hedeflenen 6 milyon adet yerine 4-4.5 milyon adet seviyesinde seyredeceği ifade edilirken, aradaki boşluğu daha yüksek ortalama satış fiyatı ve kar marjına sahip olan Eee Pad Transformer'ın dolduracağı düşünülüyor. 

Yılın ilk yarısında notebook ve netbook karışık 8 milyon taşınabilir sistem satan Asus'un, bu çeyrekte 6 milyon adet son çeyrekte ise 4-4.5 milyon taşınabilir sistem satacağı yani firmanın yıllık satışının 18.5-19 milyon seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Anakart tarafında da güçlü bir performans sergileyen Asus, ilk yarıda 11.4 milyon anakart satarken 2011'in tamamı için satışların 22.5-23 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor.

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KUM23 7 yıl
optik okuycuları çok kötü .monitörleri bilmiyorum.diğerlerinde çok başarılı görüyorum..
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okanner48 7 yıl
Türkiye'deki Laptop pazarı bundan 4 yıl öncesine kadar çok sınırlı marka ve modellere sahipti. 2006'nın sonunda aldığım ilk Laptop Asus A8 serilerinin en güçlü olan modellerinden birisi idi. O gün için 4,000 TL verdiğim ASUS için kafamda çeşitli soru işaretleri vardı. Fakat ürünü teslim aldığımda cihaza ulaşmak için ürün paketi ile biraz uğraşmam gerekti. Ezilme ve diğer faktörler için Laptop paketin içine sadece iki noktadan sabitlenmiş ve neredeyse boşlukta duruyordu. İç içe geçmiş iki paketi açtıktan sonra, asus logitech mouse(Hala kullanılıyor), özel örgü taşıma çantası, çıkartmalar ve mouse pad(hiç kullanmadım) çıkınca çok sevinmiştim. Ayrıca işim icabı cihazı her gün 15 saatin üzerinde çalıştırıyorum. (5yıl*365gün) Bu süre zarfında o yılki laptop kasalarının üretim kalitesi günümüz kadar iyi değildi. Bu yüzden hiçbir mazeret gözetmeksizin garanti kapsamında 2 gün içinde değiştirdiler. Hatta garantisi bittikten sonra fan ömrünü doldurduğunu düşünerek tekrar Asus'a gittim 8 saat içinde cihazı baştan incelemişler fanını değiştirmişler ve en önemlisi hiçbir ücret talep etmediler. O dönem Ankara'da olmam ve Asus Türkiye merkezinin de Ankara'da olması büyük avantajdı. Yine de yardımcı olmayabilirlerdi. Bu yüzden bu kadar senedir cihazın stabil çalışabilmesi, yazılım desteğinin tam olması ve profesyonel hissettiren arayüz sunması beni hala etkiliyor. Bundan sonra teknolojiye yatırım yapacağım zaman ucuz asla almam(almadım), Asus logosunu (Laptoplar için geçerli)görmeden fazla ilgilenmiyorum bile.
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rap1997 7 yıl

asusun kalitesi
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DH Misafiri 7 yıl
Asus tabi çok güzel ürünler yapıyor özellikle anakartları 1 numara diyebilirim tabi maliyeti fazla ekran kartlarında cok güzel soğutma çözümleri buluyor başarılı daima kazanır
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KatanaHero 7 yıl
oooh Allah arttırsın.
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Klack 7 yıl
haketti adamlar..
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MoonRider 7 yıl
tableti aldım anakarta beni de yazsınlar eylülde alacam inş :) f/p tabletin android rakipleri xoom ve galaxy tab.
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Bl00dyHell 7 yıl
Güzel ürünler yapıyorlar, hak ettiler bence bu başarıyı
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