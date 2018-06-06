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Asus'un çılgın oyun telefonunu kullandık l ROG Phone

11 ay
7,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un oyun telefonu ROG Phone, hız aşırtılmış Snapdragon 845 işlemcisi ve sahip olduğu teknolojilerin yanı sıra heyecan verici aksesuarlarıyla çok özel bir telefon, üstelik en hızlı Android cihaz.
Asus'un oyuncu telefonu ROG Phone, sahip olduğu özelliklerle aynı zamanda dünyanın en hızlı Android telefonu. Saat hızları yükseltmiş Snapdragon 845, 8GB RAM ve heyecan verici aksesuar seçeneklerine sahip olan telefon hakkında merak ettiğiniz her şey videomuzda. 

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volga tuygun 11 ay
gsmarena.com/...
Üç oyuncunun GSM arena karşılaştırması.
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Saykunn 11 ay
Gerekli bişey mi gerçekten ?
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haktan24 11 ay
black shark için mükemmel diyordum bu muazzam olmus tek kelime ile hiç bir eksigi yok fazlası var bir laf var herkes konusur asus yapar bunu ben uydurdum :D ama hakikatten suan öyle olmus tüm oyun telefonları içinden dolu dolu en muazzamı bu bunun üstüne daha iyisi gelmez diye umuyorum bir gercekte varki fiyatı hakikatten pahalı olur genel itibari ile zaten asus ürünleri pahalı oluyor su cihazı 3000 3500 bandında satsalar mükemmel olur ama umut fakirin ekmegi misali 5 binden aşşaga satmaz diye umuyorun asus un inşallah yanılırımda bir xiaomi black shark fiyatlarında satılır aksesuarlarıda ona göre alınabiliteli fiyattan gelir haber için teşekkürler.
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cgtycngl 11 ay
Donanım olarak gerçekten muazzam. Eyvallah! Fakat Asus'un marka değeriyle beraber belirleyeceği fiyata kesinlikle değmeyecektir. Tasarım da bence inanılmaz derecede kötü. Kameranın yeri ve duruşu, sağ taraftaki dandik çentikler, mat değil de Ferhat Göçer'in takım elbisesi gibi parlayan yüzey... Çok kaba duruyor. Ekran oranının artırılması için sanal tuş kullanılması da "bence" çok kullanışsız ve estetik değil.
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Nike 11 ay
Cihaz mükemmel olmuş bence.
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Experto Crede 11 ay
O kadar mantıksız bir cihaz ki mobilde ki dandik dastik veya pc konsol clone oyunlarını oynamak için bu cihazı kim alacak. Al mis gibi Nintendo Switch mobillik istiyorsan daha konsol 1 yaşına yeni girdi, bir dünya oyun çıkar daha o cihaza bari oyun oynadığına değer hemde daha ucuz bir cihaz. 900-1000 Dolar vb olacaksa bu cihaz zaten Switch 300-400 dolar 400-500 dolarlıkta bir cep telefonu alırsın daha ne yani.
Donanım firmaları önce oyun firmalarına destek versin mobile, mobil için tasarlanmış kendine özgü oyunlar çıkarmayı akıl etsinler nasıl zamanında Nintendo GameBoy için Pocket Monster(Pokemon) markasını uydurduysa ama şuan ne yapılıyor ya eski pc oyunlarının portları yapılıyor ya moba battleroyal gibi pc de tadı çıkan oyunları kaktırmaya çalışıyorlar garip yani. Bu tip oyunlardan da grind vb temelli adamın cebine hücum eden mobile kendini adapte etmiş oyunlara bile daha çok saygı duyuyorum.
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ardicli2000 11 ay
Böyle bir telefonun tanıtımı ve Asphalt :(
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mert1907 11 ay
Cihaz gerçekten güzel ama ben bu tür hareketleri Sony'den beklerdim. Geçmişte yaptılar ama zamansız yaptılar. Konsoldaki deneyimlerini aktarıp pazarda yeniden güçlü konuma gelebilirler aslında.
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0quz28 11 ay
öncelikle Erdi Bey iyi güzel ve canlı bir inceleme yaptığı için tebrik ediyorum. Konu ile alakasız ama videoda 3:20 den sonrası arkada duran insanların hepsinde numaralı gözlük olması çok dikkatimi çekti asyalı arkadaşların gözleri gerçekten bu kadar bozuk mu acaba çok ilginç geldi belirtmek istedim.
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Achilles01 11 ay
asus gerçekten dersine iyi çalışıp güzel ürünler üretmiş. ancak şunu da unutmamak gerekir... zamanında ps vita çok iyi bir cihazdı ve ilk çıktığı dönemde ilk alanlardan biriydim. daha sonra bu konsola yakışır yeterli oyun çıkmayınca herkesin gözünden düştü ve hiç oyun gelmemeye başladı. şuan için mobilde bu telefonun alınmasını gerektirecek özelliklerde grafik, sürekli oynanabilirlik, hikaye ve derin oyun yapısı vs. olan bir oyun göremiyorum. uzman oyun yapımcısı şirketlerin mobil oyunlara yeteri kadar yatırımı yok. mobil oyunların genel yapısı kullan at ve gelişebilmek için bolca para harca mantığında oyunlar, bir nevi 1 ayda çekilen türk filmi misali oyunlar. işinde uzman firmalar mobile iyi oyunlar çıkarmaya başladığı anda belki de şu zamanın konsol oyunları bu platforma kayar. bir zamanlar psp dönemini hatırlayalım. pek çok kaliteli oyun çıktığı gibi anında aynı oyun psp ye de çıkıyordu.
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Tarıkacı 11 ay Achilles01
Ustam hikaye odaklı çok oyun var aslında oddworlds serisi gibi gameloft oyunları da iş görür çoğu paralı oyun fakat psp emulatorü ile çok rahat gow Uncharced oynanır bunda tabi psp de oynamayanlar için söylüyorum

Asıl olay ise çift ekran ile drastic emulatörünü yükleyip pokemon veya Nintendo ds oyunlarını çift ekran oynamak mükemmel olur
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