Asus'un çılgın oyun telefonunu kullandık l ROG Phone

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus'un oyun telefonu ROG Phone, hız aşırtılmış Snapdragon 845 işlemcisi ve sahip olduğu teknolojilerin yanı sıra heyecan verici aksesuarlarıyla çok özel bir telefon, üstelik en hızlı Android cihaz.
Asus'un oyuncu telefonu ROG Phone, sahip olduğu özelliklerle aynı zamanda dünyanın en hızlı Android telefonu. Saat hızları yükseltmiş Snapdragon 845, 8GB RAM ve heyecan verici aksesuar seçeneklerine sahip olan telefon hakkında merak ettiğiniz her şey videomuzda.
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Üç oyuncunun GSM arena karşılaştırması.
Donanım firmaları önce oyun firmalarına destek versin mobile, mobil için tasarlanmış kendine özgü oyunlar çıkarmayı akıl etsinler nasıl zamanında Nintendo GameBoy için Pocket Monster(Pokemon) markasını uydurduysa ama şuan ne yapılıyor ya eski pc oyunlarının portları yapılıyor ya moba battleroyal gibi pc de tadı çıkan oyunları kaktırmaya çalışıyorlar garip yani. Bu tip oyunlardan da grind vb temelli adamın cebine hücum eden mobile kendini adapte etmiş oyunlara bile daha çok saygı duyuyorum.
Asıl olay ise çift ekran ile drastic emulatörünü yükleyip pokemon veya Nintendo ds oyunlarını çift ekran oynamak mükemmel olur