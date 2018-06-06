Asus'un çılgın oyun telefonunu kullandık l ROG Phone

Asus'un oyun telefonu ROG Phone, hız aşırtılmış Snapdragon 845 işlemcisi ve sahip olduğu teknolojilerin yanı sıra heyecan verici aksesuarlarıyla çok özel bir telefon, üstelik en hızlı Android cihaz.

Asus'un oyuncu telefonu ROG Phone, sahip olduğu özelliklerle aynı zamanda dünyanın en hızlı Android telefonu. Saat hızları yükseltmiş Snapdragon 845, 8GB RAM ve heyecan verici aksesuar seçeneklerine sahip olan telefon hakkında merak ettiğiniz her şey videomuzda.