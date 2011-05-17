Asus'un metalik kasaya sahip, 10 saat pil ömrü sunan yeni dizüstü bilgisayarı belirdi

Dizüstü bilgisayar üreticileri arasındaki incelik ve şıklık yarışı, hem tasarım hem de donanım anlamında daha iddialı modellerin pazara giriş yapmasını sağlıyor. Son dönemde daha çok Eee Pad Transformer isimli tablet bilgisayar modeliyle gündeme gelen Asus, 14-inç boyutundaki yeni dizüstü bilgisayarı U46 ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Metalik kasasının altında Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu kullanan dizüstü bilgisayar, 27mm kalınlığında ve 2 Kg ağırlığında. Kullanıcıların ikinci nesil Core i3, Core i5 veya Core i7 işlemcileriyle konfigüre edebileceği dizüstü bilgisayar, henüz teknik detaylar açıklanmamakla birlikte farklı bellek ve sabit disk seçenekleri sunacak.

Yerini aldığı USB 2.0 teknolojisi ile kıyaslandığında veri aktarım hızını 10 kata kadar arttıran USB 3.0 teknolojisine de yer verilen dizüstü bilgisayarda ayrıca optik sürücü de bulunuyor. Açıklanan bilgilere göre tek şarj ile 10 saate kadar pil ömrü sunabilen U46'nın önümüzdeki günlerde lanse edilmesi beklenirken, son kullanıcı fiyatı ise henüz bilinmiyor.