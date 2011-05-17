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Asus'un metalik kasaya sahip, 10 saat pil ömrü sunan yeni dizüstü bilgisayarı belirdi

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un metalik kasaya sahip, 10 saat pil ömrü sunan yeni dizüstü bilgisayarı belirdi
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Dizüstü bilgisayar üreticileri arasındaki incelik ve şıklık yarışı, hem tasarım hem de donanım anlamında daha iddialı modellerin pazara giriş yapmasını sağlıyor. Son dönemde daha çok Eee Pad Transformer isimli tablet bilgisayar modeliyle gündeme gelen Asus, 14-inç boyutundaki yeni dizüstü bilgisayarı U46 ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Metalik kasasının altında Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu kullanan dizüstü bilgisayar, 27mm kalınlığında ve 2 Kg ağırlığında. Kullanıcıların ikinci nesil Core i3, Core i5 veya Core i7 işlemcileriyle konfigüre edebileceği dizüstü bilgisayar, henüz teknik detaylar açıklanmamakla birlikte farklı bellek ve sabit disk seçenekleri sunacak.

Yerini aldığı USB 2.0 teknolojisi ile kıyaslandığında veri aktarım hızını 10 kata kadar arttıran USB 3.0 teknolojisine de yer verilen dizüstü bilgisayarda ayrıca optik sürücü de bulunuyor. Açıklanan bilgilere göre tek şarj ile 10 saate kadar pil ömrü sunabilen U46'nın önümüzdeki günlerde lanse edilmesi beklenirken, son kullanıcı fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Asus'un metalik kasaya sahip, 10 saat pil ömrü sunan yeni dizüstü bilgisayarı belirdi
Tam Boyutta Gör

Asus'un metalik kasaya sahip, 10 saat pil ömrü sunan yeni dizüstü bilgisayarı belirdi
Tam Boyutta Gör

Asus'un metalik kasaya sahip, 10 saat pil ömrü sunan yeni dizüstü bilgisayarı belirdi
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JohnLord 7 yıl
moonster gibi öküz tasarımlı notebook arıyorlar :)
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ogkasa 8 yıl
tasarımın nesi var acaba incecik ne kadar güzel zarif. Moonster gibi bişimi arıyodunuz
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Turkforce 8 yıl
10 saat pil ömrü sunmak için tasarımı bozduktan sonra pil ömrünün ne anlamı var?
Tek kelimeyle rezil bir tasarım.
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ScreamAiMFire 8 yıl
SB lerin ob grafik birimi giriş seviyesi ekran akrtlarıyla aynı güçte oyun oynanmaz ama nette gezerken sorun olmaz tabi fiyatı yüksek olacak bu yüzden pekte alınacak bir ürün değil. Yani üst seviye işlemcinin yanında giriş seviyesi kartların ne işi var asıl beklenen 400X paralel işlemcili fusion işlemciler birde Hybrid CF yaptınmı tamamdır. İnşallah Fusion işlemcilerinde güç tüketimi düşük olur 10 saat gider şarjları.
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Alfren 8 yıl
Asus'un tipsiz tasarımların bir yenisi..
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