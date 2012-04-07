Asus'un yeni nesil oyuncu dizüstü bilgisayarı: G75VW

Asus oyuncular için hazırladığı yeni nesil dizüstü bilgisayar modeli G75VW'nun Amerika'daki elektronik ticaret sitelerine satışına başladı. Intel'in yeni nesil Ivy Bridge platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, genel görünüm olarak G74 serisinin karakteristik özelliklerini korurken, mevcut tasarım çizgisindeki bazı güncellemeler dikkatlerden kaçmıyor.

Intel'in standart olarak 2.3GHz'de çalışan ve Turbo ile 3.3GHz'e kadar çıkabilen dört çekirdekli Core i7-3610M (Ivy Bridge) işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayarda, depolama için Seagate'e ait olduğu düşünülen 700 devir/dakika hızında çalışan 750GB kapasiteli melez diske yer veriliyor. Üzerindeki NAND Flash miktarı bilinmeyen bu sürücüye ek olarak G75VW aynı zamanda 16GB DDR3 bellek ile desteklenmiş durumda. Ekran kartı olarak Nvidia'nın 2GB GDDR5 bellekli GeForce GT 660M çözümü ile gelen ve bu sayede yüksek çözünürlükte ve kalite ayarlarında akıcı oyun deneyimi vaad eden dizüstü bilgisayar aynı zamanda Nvidia'nın Optimus teknolojisi ile işlemciye entegre HD 4000 grafik birimi ve Nvidia GeForce GT 660M arasında dinamik geçiş yaparak, performans/pil ömrü dengesine olumlu katkı sağlıyor.

17.3-inç ekrana sahip olan Asus G75VW, tercihe bağlı olarak 1600 x 900 veya 1920 x 1080 piksel çözünürlük seçenekleri ile alınabiliyor. USB 3.0 teknolojisi ile desteklenen ve üzerinde optik sürücü bulunan dizüstü bilgisayar, serinin diğer üyelerinde olduğu taşınabilirlik anlamında bir miktar zayıf zira ürünün kendisi hem tasarım ve boyut anlamında oldukça iri hem de 3.9 Kg ağırlığında. Amerika fiyatı 1599 dolar civarında seyreden dizüstü bilgisayarın Avrupa'da ise 1200 Avro seviyesinde bir fiyatlandırma ile sunulacak gibi.