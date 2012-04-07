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Asus'un yeni nesil oyuncu dizüstü bilgisayarı: G75VW

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
36,2b
1
72
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un yeni nesil oyuncu dizüstü bilgisayarı: G75VW
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Asus oyuncular için hazırladığı yeni nesil dizüstü bilgisayar modeli G75VW'nun Amerika'daki elektronik ticaret sitelerine satışına başladı. Intel'in yeni nesil Ivy Bridge platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, genel görünüm olarak G74 serisinin karakteristik özelliklerini korurken, mevcut tasarım çizgisindeki bazı güncellemeler dikkatlerden kaçmıyor.
Intel'in standart olarak 2.3GHz'de çalışan ve Turbo ile 3.3GHz'e kadar çıkabilen dört çekirdekli Core i7-3610M (Ivy Bridge) işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayarda, depolama için Seagate'e ait olduğu düşünülen 700 devir/dakika hızında çalışan 750GB kapasiteli melez diske yer veriliyor. Üzerindeki NAND Flash miktarı bilinmeyen bu sürücüye ek olarak G75VW  aynı zamanda  16GB DDR3 bellek ile desteklenmiş durumda. Ekran kartı olarak Nvidia'nın 2GB GDDR5 bellekli GeForce GT 660M çözümü ile gelen ve bu sayede yüksek çözünürlükte ve kalite ayarlarında akıcı oyun deneyimi vaad eden dizüstü bilgisayar aynı zamanda Nvidia'nın Optimus teknolojisi ile işlemciye entegre HD 4000 grafik birimi ve Nvidia GeForce GT 660M arasında dinamik geçiş yaparak, performans/pil ömrü dengesine olumlu katkı sağlıyor.
17.3-inç ekrana sahip olan Asus G75VW, tercihe bağlı olarak 1600 x 900 veya 1920 x 1080 piksel çözünürlük seçenekleri ile alınabiliyor. USB 3.0 teknolojisi ile desteklenen ve üzerinde optik sürücü bulunan dizüstü bilgisayar, serinin diğer üyelerinde olduğu taşınabilirlik anlamında bir miktar zayıf zira ürünün kendisi hem tasarım ve boyut anlamında oldukça iri hem de 3.9 Kg ağırlığında. Amerika fiyatı 1599 dolar civarında seyreden dizüstü bilgisayarın Avrupa'da ise 1200 Avro seviyesinde bir fiyatlandırma ile sunulacak gibi.
Asus'un yeni nesil oyuncu dizüstü bilgisayarı: G75VW
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Asus'un yeni nesil oyuncu dizüstü bilgisayarı: G75VW
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V4LKyR 7 yıl en beğenilen
700 devir/dakika Harddisk :) Çamaşır makinesi gibi oldu biraz :D
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itachi237 6 yıl
biz daha yıl sonu anca alıcaz bu ürünü...
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Mustafakars 6 yıl
Arkadaşlar ben Amerika'dan aldım 1 hafta oldu mükemmel cihaz yalnız yukarıda ekran kartına gt demişler ekran kartı gtx yani 3d destekliyor
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DH Misafiri 7 yıl
G75VW-DS73-3D bu pc yi istanbul bilşimden baska nerde bula bilirim birde fiyatı çok pahallı en uygun nerden alırım yurt dısından sipariş vere bilirmiyim verirsem kac mal olur bana
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serdar_k 7 yıl
istanbulbilisim.com.tr/...

burda suan havale ile 3300 e alınıyor ben yaklaşık ayın 16 si gibi alabilme durumum olacak bu bilgisayari bazen ilk çıktığında ucuz olup kısa süre sonra fiyatlarda artış olabiliyor acaba bunda da olur mu ki bi 12-13 gün sonra 3300 den daha pahalıya almak zorunda kalır miyim acaba
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jubeii 7 yıl
ahh best buyda 1300 dolar.
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jubeii 7 yıl
Alla allah GT 660M die bi GPU var mi?!?!
(x)
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M.CaN009 7 yıl
jubeii

Alla allah GT 660M die bi GPU var mi?!?!
(x)

Yok
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serdar_k 7 yıl
istanbul bilişime 5 haziranda stoklar geliyormuş ve stokların yarısı şimdiden satılmış millletimiz aç ya :) gerçi bende vermeyi düşünüyorum ama pcdepo nun filan fiyatını merak ediyorum o yüzden şimdilik vermedim pişman olmam umarım :)
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mrat_ylmaz 7 yıl
İstanbul bilişimin sattığı model o parayı hakketmiyor bence 8 gb ram var en düşük donanıma sahip bence pcdepo veya benzeri diğer satış kanallarını beklemek en mantıklısı erkenden rayiş fiyatla piyasa sürüp kayağını hemen yemek peşindeler ama 1 ay sonra fiyat düşer gibime geliyor.
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jubeii 7 yıl
pcdepo.com/...

Oha u fiyata nasil satarlar bunu. Sordum gelmemis daha. Zannetmiyorum geldiinde ayni fiyat olucak. MONSTERE la ayni fiyat olmus. Garip. Yeni farkettim monsterdaki GTX modeli yuzde kac oynar arada bilmem.
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DH Misafiri 7 yıl
Bende de para yok ama bu neyi değiştirir ki, üretmesinler o zaman ;)Ayrıca dış dizayn çok güzel duruyor...
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sponger87 7 yıl
sanki doğru gibi ?
pcdepo.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
muhtemelen yazım hatası vardır . gtx660 dan aşağı bi kart olcaığını sanmıyorum gt660 nedir ya ...
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DH Misafiri 7 yıl
Şu haberi yazan adam künyesinde binlerce haber yazdığını ve bu sitede haber müdürü ünvanıyla çalışmakta olduğunu belirtmiş. Bu kadar fazla yazı yazmış birinin temel Türkçe bilgisinden, cümle ve anlatım kurallarından bihaber olması çok acı. Keşke şu teknoloji basınında Türkçe konusunda az buçuk bilgisi olan adamlar boy gösterse de keyifli yazılar okusak.
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