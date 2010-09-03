Asus'un yeni netbook modeli Lamborghini VX6 ön-sipariş listelerinde

Asus ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı özel tasarımlı yeni netbook modeli Lamborghini VX6'yı ön-siparişe sundu. Tasarımında İtalyan süper-spor otomobil üreticisi Lamborghini'den esinlenilen yeni netbook, göz alıcı çizgileriyle kendi sınıfında öne çıkan "premium" çözümlerden biri olacak gibi görünüyor. 12.1-inç büyüklüğünde vve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip olan Lamborghini VX6'ya, 1.83GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisi güç veriyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 2GB bellek kapasitesine ve 250GB kapasiteli sabit diske sahip olan netbook, Nvidia ION2 GPU'su ile yüksek tanımlı videolar ve 3D graifkler için donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor. Aynı sınıftaki diğer pek çok netbook'tan farklı olarak Bluetooth 3.0 ve USB 3.0 teknolojilerine destek sunan yeni netbook modeli 6 saate kadar pil süresi vaaad ediyor. Windows 7 Home Premium işletim sisteminin eşlik ettiği Lamborghini VX6, ön-siparişe 699$ seviyesinden girmiş durumda.