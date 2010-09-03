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Asus'un yeni netbook modeli Lamborghini VX6 ön-sipariş listelerinde

8 yıl
15,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un yeni netbook modeli Lamborghini VX6 ön-sipariş listelerinde
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Asus ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı özel tasarımlı yeni netbook modeli Lamborghini VX6'yı ön-siparişe sundu. Tasarımında İtalyan süper-spor otomobil üreticisi Lamborghini'den esinlenilen yeni netbook, göz alıcı çizgileriyle kendi sınıfında öne çıkan "premium" çözümlerden biri olacak gibi görünüyor. 12.1-inç büyüklüğünde vve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip olan Lamborghini VX6'ya, 1.83GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisi güç veriyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 2GB bellek kapasitesine ve 250GB kapasiteli sabit diske sahip olan netbook, Nvidia ION2 GPU'su ile yüksek tanımlı videolar ve 3D graifkler için donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor. Aynı sınıftaki diğer pek çok netbook'tan farklı olarak Bluetooth 3.0 ve USB 3.0 teknolojilerine destek sunan yeni netbook modeli 6 saate kadar pil süresi vaaad ediyor. Windows 7 Home Premium işletim sisteminin eşlik ettiği Lamborghini VX6, ön-siparişe 699$ seviyesinden girmiş durumda.

Asus'un yeni netbook modeli Lamborghini VX6 ön-sipariş listelerinde
Tam Boyutta Gör

Asus'un yeni netbook modeli Lamborghini VX6 ön-sipariş listelerinde
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Asus'un yeni netbook modeli Lamborghini VX6 ön-sipariş listelerinde
Tam Boyutta Gör

Asus'un yeni netbook modeli Lamborghini VX6 ön-sipariş listelerinde
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DH Misafiri 7 yıl
notebook notepad hatta birçok konuda ASUS arkadaş... Dünyada kaç anakart üreticisi var bir araştırın ondan sonra bu konuları konuşun... Ayrıca asusta amd ve ati kullanıyor mesela... uygun fiyata satıyor onuda ama sen onu alırsan sorun yaşayabilirsin ASUS+INTEL+NVIDIA grubu alırsan arkada bakmazsın diyenlerdenim... 2006 da bir tane ASUS aldım 2.0 işlemcili hala canavar ve yeni aldım asus İ5 işlemcili masaüstü pc ile kafa tutyor... HDD 5400 değilde 7200RPM olsa masa üstüne gerek kalmayacak... yaptığım işlemler audio işlemedir yani basit işler değil... Prodüksiyoncuyum... aynı zamanda Elektronikçi... O anakartları tamir edenlerden... cep telefonu yazılımı yükleyip flash değiştirenlerden... ASUS anakartlı masaüstü pc var şu an kullanılan ve 2003 yılında bir çalıştırtık hala çalışıyor 7 gün 24 saat hiç durmadan dinlenmeden... Şimdi, asus almayın canım... anlamıyorsanız elinizde heba olmasın...
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DH Misafiri 8 yıl
Avrupada satışı başlamış Türkiye'ye gelirmi bir bilginiz varmı...
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burhan_07 8 yıl
Kesinlikle alırım bu makineyi. bayadır bekliyorum hastasıydım nezaman atomunu yapacaklardiye...... abiler asus herzaman isini yapiyor. bende asus var N10J netbook degil notebook çok farklı diğerlerinden farkını hemen hissettiriyor.
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vidoko 8 yıl
notebok deyince asus alcan çok saçma ..hani derlerya adam hayatında sadece nokia kullanıyor ..nokia dan başkasını tanımam der gibi ..cahil işi sözlerbunlar...ben okadar sattığım notebok larda hp ve asus lardan çok şikayet geldi ..toshiba dediler %60 geri getirdi ..bence ürünün modelinden modeline değişir bu konular..
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Batuist 8 yıl
netbook diyince asus mu??? tamam anladım sen hiç asus netbook görmedin anlaşılan..
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Reis-i Eagles 8 yıl
vx7ye göre daha güzel tasarım.
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lj94 8 yıl
netbook diyince asus alcan baska yolu yok.arkadasımda hp compaq var o kadar çok ısınıyor ki insanın kullanmaya hevesi kalmıyor
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focktor 8 yıl
birde asus eee pc 1215N de var 2 tane usb 3.0
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Kissed by Fire 8 yıl
2 tane USB 3.0 girişi olan ilk cihaz sanıyorum.
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