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Audio Technica ATH-WS55 video inceleme

6 yıl
12,1b
1
Müzik / Ses Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ses uzman Audio Technica'dan titiz kulaklara özel ATH-WS55 model isimli kulaklığı sizler için denedik, değerlendirdik.
 

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memoseler 6 yıl en beğenilen
AKG-Audio Technica gibi markalar varken en iyi Beats diyenler var bu ülkede.
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Guhong01 6 yıl
memoseler
AKG-Audio Technica gibi markalar varken en iyi Beats diyenler var bu ülkede.

Beats pazarlama ve reklamcılığı çok iyi yapıyo çünkü. bu devirde iyi olan değil, reklam yapan kazanıyo, araştırmacı toplum değiliz
memoselerAKG-Audio Technica gibi markalar varken en iyi Beats diyenler var bu ülkede.Beats pazarlama ve reklamcılığı çok iyi yapıyo ...
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heyysanadiyom 6 yıl
sennheiser
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CooperTime 6 yıl
Bu kulaklığı android telefonumla kullanabilir miyim HTC One X ile
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Nessarien 6 yıl
Audio Technica, Beyer, Grado, Shure gibi markalar ülkemizde pek bilinmez lakin bunlar en iyi ses kalitesine sahip kulaklıkları üretirler. Bu markaların giriş seviyesi ürünleri bile oldukça tatminkar ses kalitesine sahiptir ve kendileri dışında kalan markaların ürünleriyle kıyaslamak gülünç olur.
forum.donanimhaber.com/...
Audio-Technica Ath-A900x satın aldım bir süre önce; kullandığım en iyi kulaklık; sese aşık olmamak mümkün değil.
Lakin bunlar Audiophile ürünler olduğu için herkese hitap etmiyor ve ülkemizde çok sayıda yok bunlardan. D&R ve Sanalmarketim satmakta bu tarz ürünleri.
DH olarak Ath A900x, 1000x ya da 5000 gibi üst düzey bir modeli incelemeniz de güzel olur. İyi bir başlangıç ve inceleme olmuş; devamı gelmeli.
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Statistik 6 yıl
Arkadaslar D&Rden baska yerde satiliyor mu bu marka, bir suredir arasitiyorum ama bulmamdim, yurtdisinda bir modelin fiyati 100$ iken D&Rde 350tlye satiliyor
1 Yanıt Yanıtla
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amenofis 6 yıl Statistik
Statistik

Arkadaslar D&Rden baska yerde satiliyor mu bu marka, bir suredir arasitiyorum ama bulmamdim, yurtdisinda bir modelin fiyati 100$ iken D&Rde 350tlye satiliyor

Audio-Technica ATH-WS55i olan modeli bu sıralar d&r'nın internet mağazasında %40 indirimle satılıyordu bir incelemen faydalı olabilir.
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icg 6 yıl
yenerbalcı
kalitesiz ürün M50 nin yanından bile geçmezbizim millet markayı görünce her modele iyi diyor

fiyatı da bir o kadar tuzlu M50'nin, ufak bir ayrıntı :)
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DH Misafiri 6 yıl
1:15 deki ibrahimovic mi ?
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yenerbalcı 6 yıl
kalitesiz ürün M50 nin yanından bile geçmez
bizim millet markayı görünce her modele iyi diyor
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cs7 6 yıl
huso44
öyle bir kulaklık incelemişsinizki saten yer yok. bilen varsa alıntı yaparsa sevinirim.

daha birkaç gün önce sıcak fırsatlarda d&r da indirimde olduğunu görüp aldım kulaklıkları. (çok alternatif vardı, bütçeme uygunları farklı yerlerden incelemelerine bakıp bunun "i" versiyonunu aldım.) ses konusunda hiç bir şikayetim yok ama yorumlayanlardan birisi kafanız iri ise biraz sıkabilir demiş, haklıymış. artık esnemesini bekleyecez biraz.
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draconist 6 yıl
yclycl
memoselerAKG-Audio Technica gibi markalar varken en iyi Beats diyenler var bu ülkede.
Beats pazarlama ve reklamcılığı çok iyi yapıyo çünkü. bu devirde iyi olan değil, reklam yapan kazanıyo, araştırmacı toplum değiliz

Yurtdışında özellikle müzik dergilerinde bu markalara ait ürünlerin reklamları bol bol çıkıyor, ben işim gereği biliyorum, mesela AKG kulaklığı olmayan bir müzik yapım stüdyosu henüz görmedim. Televizyon kanalları, ses mühendisleri, home stüdyo sahipleri vb işlerle uğraşanların elinde genelde bu markalar varken onlarda da Philips, Sony, Beats vb markaların kullanıldığı görülmüyor.
AKG gibi şirketlerin vizyonu da farklı, yani adamların umrunda değil, son kullanıcı AKG almış almamış, onlar için önemli olan dünyada iyi müzik yapılsın, kaliteli cihaz yapalım, gerisi teferruat, yani şu anda dünyada insanlar çok farklı markaların kulaklıkları ile müzik dinliyor olabilirler, ama o dinledikleri müziklerin yapımında (çeşitli aşamalarda) AKG referans kulaklıklar kullanılıyor.
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Megavolt 6 yıl
Donanimhaber'den daha çok bu tarz incelemeler bekliyoruz.
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sinyorahıskalı 6 yıl
Audio Technicanın CKS-77 kulakiçi kulaklık modelini kullanıyorum. Her dinlememde biraz daha fazla seviyorum kulaklığımı.
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