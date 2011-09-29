AutoCAD hakkında her şey; Endüstriyel tasarımın köklü uygulamasını konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|iyi günler benim bi sorunum var bilgisayarı Windows 8.1 e yükselttim ve autocad 2013'ü kullanamıyorum açarken (fatal error unhandled access violation reading 0x0020 exception at f8934c12h) diyerek hata veriyor ne yapmam lazım bana yardıcı olurmusunuz ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
|arkadaşlar bu animasyonda yada oyunlarda harekat kabiliyetini veren cihazların ismi nedir ?
|catıadan vazgeçmeyeceksin
| Kullanım alanına göre değişir ama, 3d çizim yapmak tamamiyle Autocad içerisinde hammalıktan başka birşey değildir. (17 senelik Autocad kullanıcısıyım, ilk serilerden beri kullanırım)
İşin en basit programından örnek vererek başlıyım, sketchup programını bilmeyen kullanmayan yoktur heralde, vray render ile birleştiğinde inanılmaz sonuçlar alırsınız.
Kazandığınız zamanda sizin yanınıza kar olarak kalır, 3dsmax ile modelleme konusunda belki kıyaslanamaz ama hız ve pratiklik denildiği zaman ilk akla gelen sketchup olmalı.
Aşağıda linkte verdiğim örnek basit çalışmalar sketchup programında ortalama 2 saatte yapılmıştır.(belki daha kısa hatırlamıyorum) çok mükemmel çalışmalar olmasada
Autocad kullananların , 3d konusunda zaman kaybettiklerini belirtebilirim.3dsmax veya cinema4d gibi daha geniş kapsamlı yazılımlara geçmelerinde de büyük fayda var.
|Solid vede Catia kati vede yuzey modelleme programidir,genel olarak makine muhendislerinin kulladigi programlardir.2 programinda kendi kullanim alanlari vardir.3dsmax'i 3boyut sunum agirlikli olarak kullanmak mantiklidir.Autocad 3 boyut konusunda max kadar basarili bir program degildir.Bu arada universite egitimimi tamamlamama ragmen hala ogrenci lisansi kullaniyorum bu konuda autodesk cok basarili :D(autocad 2012,maya 2012)
avb
Uvv korktum ama güzel espri küçük bir noktada olsa :)
|Solidworks ile araba falan modellenir mi?
Leopard26
Modellenir. Ancak Solid bu iş için doğru tercih değil...
|Bir inşaat mühendisi olarak videoyu çok başarılı buldum, bu yönde çalışmalarınızın devamını dilerim. Tebrikler Erdi Bey.
|paint akar
|en son proje ödevimde kullanmıştım autocad 2d modellemede gayet yeterli fakat 3d konusunda başka programlar kullanmaktayız
Tokay
Adam ölmedi askere gitti.
|Benim görüşüm, yeni öğrenene Solid Edge değilde AutoCAD öğretmek yazıktır. Solid Edge bilen varken kimse AutoCAD'ciye iş vermez, verse de anlamıyordu bir şeyden, hatır vardır vs...
|Taylan DEDEOĞLUNA bizlere yaptığı bilgilendirmeden dolayı teşekkürler.
Bir mühendislik fakültesi öğrencisi olarak Autodesk'in AtuoCAD programını olduça kullandım. Çok başarılı bir program fakat, bizim piyasamızda AutoCAD'in standart programı öğretilmekte. Bu program ise 3B modellemede birazcık SolidWorks'ün yanında geride kalmakta. Bence Autodesk üniversite öğrencilerine yönelik, her alanda farklı programları olan AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD Inventor Suites gibi vs. ürünlerin tanıtımına büyük önem vermeli. Yoksa öğrenciler Autocad'i çok sınırlı bir program olarak tanıyacaklar ve farklı programlara doğru kayma yaşanacaktır.
Ayrıca bu .edu uzantılı mail adreslerine tanınan ücretsiz kullanım fırsatını öğrendim ve bunu çok başarılı bir uygulama olarak görmekteyim. Bu fırsat için Autodesk'e teşekkürler.
Ayıca Taylan beyi bizlerle buluşturduğu içinde DH'e teşekkürler.
»LosTSouL«
Doğru diyorsun.Keşke üniversitelerdeki birçok hocada bunları bilse ve öğretse.Hepsi bir ders notu bulmuş 10 senedir aynı nottan ders anlatıyorlar.Öğrenci otursun kendi öğrensin mantığı hüküm sürmekte senelerdir.
|AutoCad'in çeşitliğin cok olması kullanım alanını da kolaylaştırıyor.Tasarımcıyla Mühendis aynı sürümü kullanmayacak.CS5 gibi.Birde öğgrencilere ücretsiz dağıtmaları en önemli etkendir.Bunu birde Adobe şirketi yapsın bakalım :D
|öğrencilere ücretsiz dagıttıklarını yeni ögrenmiş oldum..gelecekte işimiz gücümüz bunlar olcak zaten..hayırlısıyla hazırlıgı atlayıp bölüme bi uçabilsek...
Adam ölmedi askere gitti.