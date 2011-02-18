Avea 8080 Tarifeliler Artık Platinum Müşterisi!

Müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutan Avea, bu konudaki özel hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Yeni Platinum Müşteri uygulaması ile 8080 Tarifesi’ne geçen tüm Avealılar, Platinum Müşteri olarak birçok ayrıcalıklı hizmetten yararlanabilecek.

Müşterisi en mutlu operatör olma vizyonu ile hareket eden Avea, Avealıları ayrıcalıklı kılan hizmet ve servislerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Yeni Platinum Müşteri uygulaması, Avealı olma ayrıcalığını en üst seviyeye taşıyor.

Avea bu kapsamda, ayda 80TL’ye 80 saat konuşturan 8080 Tarifesi’ne geçen tüm Avealılara birçok ayrıcalıklı hizmeti kapsayan Platinum Müşteri uygulamasından yararlanma imkânı sunuyor.

Platinum müşteri olan tüm Avealılar hatları ile ilgili tüm ihtiyaçlarında, 7 gün 24 saat sesli yanıt sistemi olmadan, AVEA Platinum’a özel müşteri temsilcilerinin hizmet verdiği 0 555 758 0 758 müşteri hizmetleri numarasından ücretsiz olarak hizmet alabilecekler.

İstanbul, İzmir ve Ankara’da bulunan Platinum müşteriler, cihazlarında ayar desteğine ihtiyaç duyduklarında A+ hizmet ekibi tarafından bulundukları yerde ziyaret edilerek, ihtiyaç duydukları destekten faydalanabiliyor.

Avantajlar bunlarda da sınırlı değil. Platinum müşteriler ayrıca kendilerine özel kampanyalar ve marka anlaşmaları ile ayrıcalıklı olmanın keyfini çıkaracaklar. Avea Platinum müşteriler Digiturk, Reeder, Rixos Hotels, Silk&Cashmere ve Teknosa gibi lider markaların kendilerine özel sunduğu avantajlardan yararlanabilecekler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avea Bireysel Pazarlama Direktörü Dehşan Ertürk; ‘‘Müşteri memnuniyetini arttırma yolunda kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Bütün iş süreçlerimiz ve hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizin odağında müşterilerimiz ve onların memnuniyeti var. 2O11 yılında da müşterilerimizi daha ayrıcalıklı kılacak birçok hizmet ve servisimizi hayata geçireceğiz. Platinum Müşteri uygulamasıyla bu yılın ilk adımını atıyoruz. Bu nedenle bu ayrıcalığı şartlara bağlamadan 8080 Tarifesi’ne geçen tüm müşterilerimize sunuyoruz. Yeni hizmetlerimiz ve uygulamalarımız ile şaşırtmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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