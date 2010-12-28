Avea FCT Tarifeleri ile Şirketlerin Telefon Giderleri Düşecek!

Türkiye'nin müşterilerini en çok konuşturan operatörü Avea, kurumsal müşterilerine yönelik başlattığı yeni FCT kampanyasıyla hem çok cazip tarifeler sunuyor, hem de 24 ay taahhüt veren müşterilerine analog FCT cihazı hediye ediyor.

Sunduğu rakipsiz teklifler ile katma değerli servis ve çözümleriyle kurumsal müşterilerin bir numaralı tercihi olan Avea, şirketlerin iletişim masraflarını düşürürken kazandırmaya devam ediyor. Avea'nın sunduğu yeni FCT tarifeleri ile şirketlerin sabit telefon giderleri düşerken FCT tarifelerine 24 ay taahhüt veren müşterilere, analog FCT cihazı hediye ediliyor.

Tüm Kurumsal Avea müşterilerinin faydalanabildiği yeni FCT tarifeleri, hem rakiplerine kıyasla çok daha az sabit ücret karşılığı daha çok dakika sunuyor, hem de paket aşım ücretlerinde %25 daha avantaj sağlıyor.

FCT tarifeleri farklı seçenekleri ile kullanıcıların iletişim ihtiyaçlarına cevap veriyor. Tarifeler içerisinde yer alan FCT 700, 29 TL sabit ücret karşılıginda şirket içi 350 dakika, her yöne 350 dakika konuşma imkanı sunuluyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kurumsal Avea müşterilerinin yeni Avea hattı alarak ya da numaranızı taşıyarak Avea FCT tarifelerine geçmek için 444 1 550 Avea Kurumsal Müşteri Hizmetlerini aramaları veya Avea Kurumsal İletişim Merkezine başvurmaları yeterli oluyor.

FCT Teknolojisi Nedir?

FCT teknolojisi, şirket cep terminali olarak da bilinen, SIM kartın FCT cihazına takılmasıyla sabit telefon trafiğinin GSM şebekesi üzerinden yapılmasını sağlayan teknolojidir. FCT teknolojisi, telefon santralinden başlatılan GSM aramalarını, sabit hatlar yerine, GSM SIM kartları üzerinden yapılmasını sağlar. Böylece, sabit telefon kullanırken cep telefonundan konuşuyormuş gibi az ödersiniz!

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