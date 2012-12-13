Avea, hücresel veri destekli dördüncü nesil iPad'i 14 Aralık itibariyle satışa sunuluyor

Dördüncü nesil iPad’in hücresel şebeke destekli versiyonu çeşitli fırsatlar ile Avea aracılığıyla Türkiye piyasasına giriş yapıyor.

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Operatör, dördüncü nesil iPad’i sınırsız internet paketi seçenekleriyle ayda 83 TL’den başlayan fiyatlar ile iPhone 5’inde piyasaya sürüleceği 14 Aralık tarihi itibariyle satışa sunulacağı belirtiyor. Üçüncü nesil iPad’in tasarım özelliklerini koruyarak, performans alanında üzerinde iyileştirmeler yapılan dördüncü nesil iPad’in 16 GB, 32 GB ve 64 GB’lık kapasiteye sahip modeller sınırsız internet paketi seçenekleriyle sırasıyla 83 TL, 95 TL ve 106 TL’lik aylık ödeme planlarıyla Avea müşterileriyle buluşacak.Apple’ın daha küçük ekranlı iPad Mini’nin hücresel bağlantı seçeneğine sahip modellerinin de yakın bir zaman içerisinde ülkemizde satışa sunulacağını hatırlatalım.