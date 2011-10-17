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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea’dan Engelli Müşterilere Özel, Çok Avantajlı Bir Tarife!

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini gözönünde bulundurarak eşsiz teklifler sunan Avea, şimdi de engelli vatandaşlarımız ile gazi, şehit eşi, vazife malulü ve eşlerinin yararlanabileceği 2 yeni tarife sunuyor.


Türkiye'nin geleceğine yatırım vizyonuyla ülke kalkınmasına ve topluma fayda sağlayan uzun vadeli ve sürdürülebilir kurumsal sorumluluk projeleri içinde yer alan Avea, engelli vatandaşlarımızın yararlanabileceği “Elele Konuşalım” ve “Elele Mesajlaşalım” tarifelerini hayata geçirdi. “Elele Konuşalım” tarifesi ile ayda 20 TL’ye her yöne 400 dakika ve tüm Avealılar ile SINIRSIZ konuşturan sıradışı bir teklif sunarken; “Elele Mesajlaşalım” tarifesi ile de ayda sadece 15 TL’ye her yöne 120 dakika görüntülü konuşma, her yöne 400 SMS ve Avealılar ile SINIRSIZ SMS fırsatı sunuyor!


Elele Tarifeleri kapsamında ayrıca 444 38 33 (Evde Sağlık Hizmetleri), 150 (Başbakanlık İletişim Merkezi), 153 (Alo Zabıta / Büyükşehir / Belediye), 184 (SABİM - Sağlık Danışma) gibi özel numaralar da ücretsiz aranabiliyor. 


Engelli vatandaşlarımızın bu tarifelerden faydalanabilmesi için gerekli belgeler:
- Kimlik fotokopisi,
- Son iki aydan birine ait sabit adres gösteren herhangi bir fatura,
- %40 iş gücü kaybını belirtir sağlık raporu* veya;

T.C. özürlüler idaresi başkanlığınca verilen özürlü kimliği veya;

Engelli Federasyonları, dernekleri ve vakıflarından alınan üye kartı,

Gazi, şehit eşi, vazife malulü ve eşlerinin bu tarifelerden faydalanabilmesi için ise     Emekli   Sandığı Serbest Kartı
* 16.12.2010 tarih ve 27787(mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek  Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’e uygun %40 iş güçü kaybini belirtir sağlik kurulu raporu

Tarifelerle ilgili daha detaylı bilgi için: www.avea.com.tr

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