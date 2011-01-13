Avea'dan Samsung E2550 Alan 1 Yıl Boyunca Her Ay 300 Dk Her Yöne Konuşacak

Türkiye’nin en çok konuşturan operatörü Avea, sunduğu cep telefonu kampanyalarıyla 2011’de de fark yaratmaya devam ediyor. Avea’dan sadece 189TL’ye Samsung E2550 Monte Slider alanlar, 1 yıl boyunca her ay 300dk her yöne konuşma süresi de kazanıyor.

Sunduğu avantajlarla müşterilerinin beklentilerini fazlasıyla karşılayan Avea, yeni cihaz kampanyasıyla da fark yaratıyor.

Avea’nın yeni Samsung kampanyası kapsamında müşteriler, Samsung E2550 Monte Slider’a anlaşmalı kredi kartlarına özel peşin fiyatına 12 taksitle, sadece 189TL’ye sahip olabiliyor. Üstelik kampanyaya katılan Avealılar, 1 yıl boyunca her ay 300dk her yöne konuşma süresi de kazanıyor.

Sundukları cihaz kampanyalarıyla sektörde öncü olduklarını belirten Avea Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan; “Avea’nın müşterilerine en avantajlı cep telefonu kampanyalarını sunması artık bir gelenek haline geldi. Yeni Samsung E2550 Monte Slider kampanyamızla da bu geleneği bozmuyor, müşterilerimize hem en hesaplı Monte Slider’ı almalarına hem de doyasıya konuşmalarına imkan tanıyoruz. 2011 yılında da müşterilerimize en avantajlı cihaz kampanyalarını sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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