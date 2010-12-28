Avealılar Yurtdışındayken Aranmaktan Korkmuyor!

Avea ile "Yurt dışındayken beni arayan olursa telefonumu açmayayım, çünkü bana çok yazar" korkusu sona eriyor! Numarasını Avea’ya taşıyanlara yurtdışında dünyanın her yerinde* aranmak bedava.

Avea’nın yeni yurt dışı kampanyası ile 21 Aralık 2010 – 21 Mart 2011 tarihleri arasında numarasını Avea’ya taşıyan ve kampanya dahilindeki tarifelerde** bulunan müşteriler, 12 ay boyunca yurt dışında her ay 60 dakika ÜCRETSİZ aranma süresi kazanıyor. Üstelik mevcut Avea müşterileri de ayda sadece 6 TL’ye 1 ay boyunca yurt dışında 60 dakika çağrı alma avantajından yararlanabiliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avea Bireysel Pazarlama Direktörü Dehşan Ertürk ‘‘Yurtdışında cep telefon kullanımının yüksek maliyeti, GSM kullanıcılarının önemli rahatsızlıklarından biri. Bu maliyet yüzünden bazı kullanıcılar telefonlarını yurtdışına götürmezken, bazıları götürse bile telefonları çaldığında açmaktan çekiniyorlar. Yurtdışına çıkan tüm müşterilerin bu belirgin ihtiyacını çok uygun fiyatlı bir paketle karşılayarak yurtdışında da Avea ile rahatlık sunuyoruz. Değerli mevcut müşterilerimiz ayda 6 TL’ye yurtdışında tam 1 saat aranma hakkı kazanırken, Avea ailesine yeni katılacak olan müşterilerimize bu paket 1 yıl boyunca hediyemiz olacak.”

Kampanyadan yararlanmak için EVET yazıp 9655’e göndermek ya da Müşteri Hizmetlerini aramak yeterli oluyor.

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