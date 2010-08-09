Avea'lılara Yapı Kredi'den Yüzde 1 Faiz Oranı ile Bireysel İhtiyaç Kredisi!

Avea ve Yapı Kredi, Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası ile Avea faturalı bireysel hattı sahiplerine özel yüzde 1 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor.

Ayrıca kredi kullanan Avea hat sahiplerinin faturalarında 50 TL'likindirim yapılıyor.

Türkiye'nin müşterilerini en çok konuşturan operatörü Avea ve finans sektöründe ilklerin öncüsü Yapı Kredi; müşterilerine tüm ihtiyaçları için kullanabilecekleri avantajlı bir Bireysel ihtiyaç Kredisi Kampanyası düzenliyor.

Avea ve Yapı Kredi işbirliği ile başlatılan ve 30 Eylül 2010 tarihine kadar geçerli olacak kredi kampanyası kapsamında, faturalı hat sahibi Avea'lılar yüzde 1 faiz oranı ve maksimum 36 ay vade ile ihtiyaç kredisine sahip oluyor.*

Kampanya kapsamında ayrıca ihtiyaç kredisini kullanan faturalı bireysel hat sahibi Avea'lıların faturalarında tek seferlik 50 TL'lik indirim de Avea tarafından yapılıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Avea müşterileri, "Avea (boşluk) TC Kimlik Numarası" yazarak, 4454'e SMS göndererek kayıt olabiliyor. Kredi başvurusu için YapıKredi şubelerine, YapıKredi'nin kredi başvurusu için talep ettiği evraklar ile son 2 aya ait Avea hattı faturalarından birini, kamu çalışanıysa kamu kimliğini ibraz etmeleri yeterli oluyor.

Avea'nın her biri Türkiye'nin alanında en güçlü markaları ile yaptığı işbirlikleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarına hitap ettiğini belirten Avea Ortaklık Yönetimi Direktörü Sertaç Şener, sözlerine şöyle devam etti; " Müşterilerimizin konuşma ihtiyaçlarının yanı sıra diğer ihtiyaçlarına yönelik çözümler de sunuyoruz. Türkiye'nin en güçlü bankalarından Yapı Kredi ile bu doğrultuda yeni bir işbirliğine imza attık. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçları için kullanabilecekleri bireysel ihtiyaç kredisini müşterilerimize piyasadaki muadillerine göre çok daha avantajlı olarak sunuyoruz. Türkiye'nin operatörü olma vizyonumuzla hayata geçirdiğimiz yenilikçi işbirliklerimiz ile sektörde fark yaratmaya ve müşterilerimizin taleplerine en uygun teklifleri sunmaya devam edeceğiz."

Yapı Kredi Bireysel Bankacılık Pazarlama Direktörü Mehmet Cemalcılar, Avea ile yüzde 1 faiz oranıyla Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası'nı hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Yüzde 1 faiz oranlı Bireysel İhtiyaç Kredisi'nin büyük ilgi görmesini beklediklerini belirten Cemalcılar, şöyle devam etti: "Yapı Kredi olarak, her alanda müşteri memnuniyetini ve beklentilerini karşılayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Avea ile imza attığımız avantajlı ve düşük faizli kampanyanın Avea'lıların hayatlarını kolaylaştıracağını düşünüyoruz."

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