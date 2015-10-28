Avexir dünyanın ilk LED aydınlatmalı SSD ürünü için destek bekliyor

Bilgisayar dünyasında LED aydınlatma sistemleri pek çok kullanıcı için en önemli parçalardan birisi. Genelde kasa, ekran kartı, fare, kulaklık gibi bileşenlerde gördüğümüz LED aydınlatmalar sisteme ayrı bir hava katarken, dinamik bir şekilde renk değiştirenler de mevcut. Şimdi ise ilk kez bir SSD ürününde LED aydınlatma kullanılıyor.





SSD ürünleri genelde mütevazi ve sade tasarımlar ile tüketicinin karşısına çıkıyor. Bileşen üreticisi Avexir ise diğer ürünlerinde kullandığı LED aydınlatma sistemini yeni SSD ürününe de getirmeye karar vermiş. Aslında Computex 2015 fuarında bu ürün sergilenmişti ancak Avexir'in biraz desteğe ihtiyacı var.





Avexir'in S100 serisi SSD ürünü jet uçaklarının tasarımından ilham almış. Ürünün üst kısmında Avexir yazısı ve kenar kısmındaki çizgi LED aydınlatmaya sahip. Kullanıcılar kasalarındaki aydınlatma rengine göre Avexir'in farklı renklerinden birini tercih edebilecekler.





Avexir S100 serisinde ne tür bir NAND flash kullanıldığı bilinmiyor ancak Jmicron kontrolcüsü ile sürekli yazma hızları 450MB/s, sürekli okuma hızları 540MB/s, 4K rastgele yazma performansı 80 000 IOPS değerlerine ulaşabiliyor. Serinin kapasite seçenekleri 120GB /240GB/ 480GB arasında değişiyor.





Avexir tüketici ilgisinden tam emin olamadığı için yeni ürününü Indiegogo platformuna taşımaya karar vermiş. Hatta her bağış paketinde aynı renkte LED aydınlatmaya sahip bir çift Avexir Core 4GB DDR4 RAM hediyesi de mevcut. Kapasiteye göre bağışlar 135$-190$-299$ şeklinde sıralanıyor. Avexir'in 50 000$'ı geçmesi durumunda gelecek ay sevkiyatlara başlanacak.

https://www.indiegogo.com/projects/avexir-s100-series-ssd-the-world-first-led-ssd#/