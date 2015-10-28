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Avexir dünyanın ilk LED aydınlatmalı SSD ürünü için destek bekliyor

Dünyanın ilk LED aydınlatmalı bellek ürünlerini piyasaya süren Avexir, şimdi de ilk LED aydınlatmalı SSD ürünleri için kolları sıvadı. Firma tüketicilerden destek bekliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Avexir dünyanın ilk LED aydınlatmalı SSD ürünü için destek bekliyor

Bilgisayar dünyasında LED aydınlatma sistemleri pek çok kullanıcı için en önemli parçalardan birisi. Genelde kasa, ekran kartı, fare, kulaklık gibi bileşenlerde gördüğümüz LED aydınlatmalar sisteme ayrı bir hava katarken, dinamik bir şekilde renk değiştirenler de mevcut. Şimdi ise ilk kez bir SSD ürününde LED aydınlatma kullanılıyor. 

SSD ürünleri genelde mütevazi ve sade tasarımlar ile tüketicinin karşısına çıkıyor. Bileşen üreticisi Avexir ise diğer ürünlerinde kullandığı LED aydınlatma sistemini yeni SSD ürününe de getirmeye karar vermiş. Aslında Computex 2015 fuarında bu ürün sergilenmişti ancak Avexir'in biraz desteğe ihtiyacı var.

Avexir'in S100 serisi SSD ürünü jet uçaklarının tasarımından ilham almış. Ürünün üst kısmında Avexir yazısı ve kenar kısmındaki çizgi LED aydınlatmaya sahip. Kullanıcılar kasalarındaki aydınlatma rengine göre Avexir'in farklı renklerinden birini tercih edebilecekler.

Avexir S100 serisinde ne tür bir NAND flash kullanıldığı bilinmiyor ancak Jmicron kontrolcüsü ile sürekli yazma hızları 450MB/s, sürekli okuma hızları 540MB/s, 4K rastgele yazma performansı 80 000 IOPS değerlerine ulaşabiliyor. Serinin kapasite seçenekleri 120GB /240GB/ 480GB arasında değişiyor. 

Avexir tüketici ilgisinden tam emin olamadığı için yeni ürününü Indiegogo platformuna taşımaya karar vermiş. Hatta her bağış paketinde aynı renkte LED aydınlatmaya sahip bir çift Avexir Core 4GB DDR4 RAM hediyesi de mevcut. Kapasiteye göre bağışlar 135$-190$-299$ şeklinde sıralanıyor. Avexir'in 50 000$'ı geçmesi durumunda gelecek ay sevkiyatlara başlanacak. 

https://www.indiegogo.com/projects/avexir-s100-series-ssd-the-world-first-led-ssd#/ Yorum Yaz
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Umutcan 4 yıl en beğenilen
SSD'de ilk bakılması gereken nokta da Ledlerin olup olmadığıydı vesselam. Büyük markaların cihazları varken buna millet niye daha fazla para ödesin ?
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Patren 4 yıl
led koycakklarına fiyatları aşağa çeksinler
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alemburda34 4 yıl
Aynı olayi samsung yapsa hemen alırım çünkü samsung ssd performansı, kalitesi ortada ama iş başka bir firmaya gelince insan durup düşünüyor. Zaten bagislara bakılırsa olmayacak gibi.
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OverClocK1ng 4 yıl
SSD mi yenileyeceğim zaman, performansa ve fiyata bakarım. Sırf LED var diye daha yavaşını almam.
LED istesem de, metresi 3-5 liradan gider istediğim renk alır , üzerine yapıştırırım, oldu, bitti, gittiii...
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artenis 4 yıl
Haberin verilme şekli duruma FAZLA önem katmaya çalışmış. LED li HDD ne kadar önemliyse bu da o kadar önemli. Kasımda hava kararacak haberi aklıma geldi nedense.
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1BilimAdamı 4 yıl
Bence gereksiz haber
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black_flood 4 yıl
Samsung gibi 5 yada 10 sene garanti versin o zaman düşünülebilir cazip ürün kategorisine girebilir bu hali ile olay sadece led ise zaten micro şerit led ilavesi ile mevcut tüm ssd' lerde aydınlatma yapılabilir.
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Umutcan 4 yıl en beğenilen
SSD'de ilk bakılması gereken nokta da Ledlerin olup olmadığıydı vesselam. Büyük markaların cihazları varken buna millet niye daha fazla para ödesin ?
1 Yanıt Yanıtla +9
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canguler917 4 yıl Umutcan
Umutcan
SSD'de ilk bakılması gereken nokta da Ledlerin olup olmadığıydı vesselam. Büyük markaların cihazları varken buna millet niye daha fazla para ödesin ?

Ddr4 ram hediyesi için
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