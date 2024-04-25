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    Anlık Bildirim

    Micron, ABD’den 6.1 milyar dolarlık hibe alıyor

    ABD, CHIPS yasası kapsamında yarı iletken firmalarına teşvikler dağıtmaya devam ediyor. Bu bağlamda kısa bir süre Micron için 6,1 milyar dolarlık fon sağlanacağı açıklandı.
    Micron, ABD’den 6.1 milyar dolarlık hibe alıyor Tam Boyutta Gör
    Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD’li yarı iletken firması Micron Technology'ye New York ve Idaho'da yeni çip fabrikaları kurması için 6,14 milyar dolara kadar fon sağlanacağını duyurdu. Verilecek dev sübvansiyon CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında ödenecek. ABD, bu yasa ile Çin ve Tayvan’dan gelen yarı iletken tedariklerine olan bağımlılığını azaltmak ve üretimi kendi topraklarına çekmek istiyor. Şimdilik bu planda büyük başarılar söz konusu.

    Micron’a 6.1 milyar dolarlık teşvik

    Micron her ne kadar 6,14 milyar dolara kadar fon alacak olsa de firma, 2030 yılına kadar ABD'de çip üretimine 125 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Micron'un finansman anlaşmasının bir parçası olarak New York'ta iki yeni çip üretim tesisi kurması bekleniyor. Bunla ek olarak Micron, Idaho'da da üçüncü bir tesis inşa edecek.

    Yapılan açıklamalara göre inşa edilecek üç tesis 20.000 doğrudan istihdamın yanı sıra tesisler inşa edilmeye başlandığında 50.000 dolaylı istihdam daha yaratacak. Micron bu tesislerde yeni DRAM çiplerini üretecek.

    Öte yandan CHIPS ve Bilim Yasası başarılı olmaya devam ediyor. Yasa kapsamında 53 milyar dolar fon ayıran ABD, bu fonun büyük kısmını doğrudan hibe olarak veriyor. Ayrıca vergi ve kredi teşvikleri de sağlanıyor. Şimdiye kadar Samsung, Intel ve TSMC gibi dev firmalar hibe almış durumda. Intel’e 19,5 milyar dolara kadar hibe ve kredi verilirken TSMC’ye 11.6 milyar dolar hibe ve kredi seçeneği sağlandı. Ayrıca Samsung’a da 6.4 milyar dolar hibe verildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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