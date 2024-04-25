Micron, ABD’den 6.1 milyar dolarlık hibe alıyor

Tam Boyutta Gör Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD’li yarı iletken firması Micron Technology'ye New York ve Idaho'da yeni çip fabrikaları kurması için 6,14 milyar dolara kadar fon sağlanacağını duyurdu. Verilecek dev sübvansiyon CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında ödenecek. ABD, bu yasa ile Çin ve Tayvan’dan gelen yarı iletken tedariklerine olan bağımlılığını azaltmak ve üretimi kendi topraklarına çekmek istiyor. Şimdilik bu planda büyük başarılar söz konusu.

Micron’a 6.1 milyar dolarlık teşvik

Micron her ne kadar 6,14 milyar dolara kadar fon alacak olsa de firma, 2030 yılına kadar ABD'de çip üretimine 125 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Micron'un finansman anlaşmasının bir parçası olarak New York'ta iki yeni çip üretim tesisi kurması bekleniyor. Bunla ek olarak Micron, Idaho'da da üçüncü bir tesis inşa edecek.

Yapılan açıklamalara göre inşa edilecek üç tesis 20.000 doğrudan istihdamın yanı sıra tesisler inşa edilmeye başlandığında 50.000 dolaylı istihdam daha yaratacak. Micron bu tesislerde yeni DRAM çiplerini üretecek.

TSMC, A16 sürecinde ASML’nin High-NA EUV araçlarını kullanmayacak 5 sa. önce eklendi

Öte yandan CHIPS ve Bilim Yasası başarılı olmaya devam ediyor. Yasa kapsamında 53 milyar dolar fon ayıran ABD, bu fonun büyük kısmını doğrudan hibe olarak veriyor. Ayrıca vergi ve kredi teşvikleri de sağlanıyor. Şimdiye kadar Samsung, Intel ve TSMC gibi dev firmalar hibe almış durumda. Intel’e 19,5 milyar dolara kadar hibe ve kredi verilirken TSMC’ye 11.6 milyar dolar hibe ve kredi seçeneği sağlandı. Ayrıca Samsung’a da 6.4 milyar dolar hibe verildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.