Micron, ABD’den 6.1 milyar dolarlık hibe alıyor

Micron’a 6.1 milyar dolarlık teşvik
Micron her ne kadar 6,14 milyar dolara kadar fon alacak olsa de firma, 2030 yılına kadar ABD'de çip üretimine 125 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Micron'un finansman anlaşmasının bir parçası olarak New York'ta iki yeni çip üretim tesisi kurması bekleniyor. Bunla ek olarak Micron, Idaho'da da üçüncü bir tesis inşa edecek.
Yapılan açıklamalara göre inşa edilecek üç tesis 20.000 doğrudan istihdamın yanı sıra tesisler inşa edilmeye başlandığında 50.000 dolaylı istihdam daha yaratacak. Micron bu tesislerde yeni DRAM çiplerini üretecek.
Öte yandan CHIPS ve Bilim Yasası başarılı olmaya devam ediyor. Yasa kapsamında 53 milyar dolar fon ayıran ABD, bu fonun büyük kısmını doğrudan hibe olarak veriyor. Ayrıca vergi ve kredi teşvikleri de sağlanıyor. Şimdiye kadar Samsung, Intel ve TSMC gibi dev firmalar hibe almış durumda. Intel’e 19,5 milyar dolara kadar hibe ve kredi verilirken TSMC’ye 11.6 milyar dolar hibe ve kredi seçeneği sağlandı. Ayrıca Samsung’a da 6.4 milyar dolar hibe verildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.