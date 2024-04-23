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    Anlık Bildirim

    SSD'den sonra hard disk fiyatları da artıyor: Seagate ve WD müşterilerine bildirdi

    Western Digital ve Seagate, hard disk ve SSD'lerde büyük ölçekli bir fiyat artışına gideceğini bildirdi. Düşük üretim ve artan talep fiyat artışının nedenleri olarak gösteriliyor.
    SSD'den sonra hard disk fiyatları da artıyor Tam Boyutta Gör
    Western Digital ve Seagate, perakende ortaklarına yazdığı mektupta hard disk ve SSD'lerde büyük ölçekli bir fiyat artışına gideceğini bildirdi.

    Fiyat artışının sebepleri neler?

    Trendforce tarafından ortaya çıkarılan mektupta Seagate, önceki talep seviyelerine dönüşün, düşük üretim kapasitesi nedeniyle müsterilerin taleplerini karşılayamamalarının ve enflasyon nedeniyle artan maliyetlerin fiyat artışındaki başlıca faktörler olduğunu belirtiyor. Şirket ayrıca, müşterilerini önümüzdeki çeyreklerde ek fiyat artışlarının geleceği konusunda uyarıyor. Bir hafta önce de Western Digital müsterilerine benzer bir mektup göndermişti.

    SSD'den sonra hard disk fiyatları da artıyor Tam Boyutta Gör

    Seagate'in fiyatları artıracağına dair duyurusu, depolama ve bellek alanındaki son gelişmeleri takip edenler için sürpriz olmayacaktır. Tayvan depremi, yapay zekanın talebi arttırması ve tedarik zincirindeki aksamalar gibi sebeplerle bellek üreticileri kaybettikleri kârlılıklarını yeniden kazanmak için fiyatları arttırma eğilimindeler.

    Sabit diskler yapay zeka iş akışlarının önemli bir parçası haline gelirken, yıllardır düşen sabit disk satışları ve fiyatları nedeniyle zorlanan üreticiler, artan taleple beraber kârlılıklarını arttırmak için fiyat artışı için doğru zamanı bulmuş gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 9 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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