SSD'den sonra hard disk fiyatları da artıyor: Seagate ve WD müşterilerine bildirdi

Tam Boyutta Gör Western Digital ve Seagate, perakende ortaklarına yazdığı mektupta hard disk ve SSD'lerde büyük ölçekli bir fiyat artışına gideceğini bildirdi.

Fiyat artışının sebepleri neler?

Trendforce tarafından ortaya çıkarılan mektupta Seagate, önceki talep seviyelerine dönüşün, düşük üretim kapasitesi nedeniyle müsterilerin taleplerini karşılayamamalarının ve enflasyon nedeniyle artan maliyetlerin fiyat artışındaki başlıca faktörler olduğunu belirtiyor. Şirket ayrıca, müşterilerini önümüzdeki çeyreklerde ek fiyat artışlarının geleceği konusunda uyarıyor. Bir hafta önce de Western Digital müsterilerine benzer bir mektup göndermişti.

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Seagate'in fiyatları artıracağına dair duyurusu, depolama ve bellek alanındaki son gelişmeleri takip edenler için sürpriz olmayacaktır. Tayvan depremi, yapay zekanın talebi arttırması ve tedarik zincirindeki aksamalar gibi sebeplerle bellek üreticileri kaybettikleri kârlılıklarını yeniden kazanmak için fiyatları arttırma eğilimindeler.

Sabit diskler yapay zeka iş akışlarının önemli bir parçası haline gelirken, yıllardır düşen sabit disk satışları ve fiyatları nedeniyle zorlanan üreticiler, artan taleple beraber kârlılıklarını arttırmak için fiyat artışı için doğru zamanı bulmuş gibi görünüyor.

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