SSD'den sonra hard disk fiyatları da artıyor: Seagate ve WD müşterilerine bildirdi

Fiyat artışının sebepleri neler?
Trendforce tarafından ortaya çıkarılan mektupta Seagate, önceki talep seviyelerine dönüşün, düşük üretim kapasitesi nedeniyle müsterilerin taleplerini karşılayamamalarının ve enflasyon nedeniyle artan maliyetlerin fiyat artışındaki başlıca faktörler olduğunu belirtiyor. Şirket ayrıca, müşterilerini önümüzdeki çeyreklerde ek fiyat artışlarının geleceği konusunda uyarıyor. Bir hafta önce de Western Digital müsterilerine benzer bir mektup göndermişti.
Seagate'in fiyatları artıracağına dair duyurusu, depolama ve bellek alanındaki son gelişmeleri takip edenler için sürpriz olmayacaktır. Tayvan depremi, yapay zekanın talebi arttırması ve tedarik zincirindeki aksamalar gibi sebeplerle bellek üreticileri kaybettikleri kârlılıklarını yeniden kazanmak için fiyatları arttırma eğilimindeler.
Sabit diskler yapay zeka iş akışlarının önemli bir parçası haline gelirken, yıllardır düşen sabit disk satışları ve fiyatları nedeniyle zorlanan üreticiler, artan taleple beraber kârlılıklarını arttırmak için fiyat artışı için doğru zamanı bulmuş gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu