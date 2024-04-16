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    Anlık Bildirim

    Samsung, ABD’den 6,4 milyar dolar doğrudan çip desteği aldı

    Samsung, yaptığı açıklamada ABD hükümetinden Teksas'taki çip üretimini artırması için 6,4 milyar dolara kadar doğrudan finansman aldığını duyurdu. Samsung, ABD’deki yatırımlarını da artıracak.
    Samsung, ABD’den 6,4 milyar dolar doğrudan çip desteği aldı Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, Teksas'taki yeni yarı iletken üretim tesisinde ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'yu ağırlarken CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında ABD’den 6.4 milyar dolara kadar doğrudan fon aldığını duyurdu. Samsung, yapacağı yatırım kapsamında otomotiv, tüketici elektroniği, IoT, havacılık ve diğer hayati sektörlerde kullanılacak çipler için yeni üretim kapasitesi ve kabiliyetleri kuracak.

    ABD’den Samsung’a devasa destek

    ABD Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Samsung'a Teksas'taki çip üretimini artırması için 6.4 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacağını duyurdu. Buna karşılık Güney Koreli teknoloji devi yakında faaliyete geçecek iki çip üretim tesisi için 45 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunacak. Samsung ayrıca ek gelişmiş paketleme tesisi ve bir araştırma merkezi inşa edecek.

    Samsung, ABD’den 6,4 milyar dolar doğrudan çip desteği aldı Tam Boyutta Gör
    Böylelikle Samsung, CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında ABD'den fon alan üçüncü büyük şirket oldu. Yasa, çip üreticilerine hibe olarak dağıtılmak üzere 39 milyar dolar finansman sağlıyor. Intel'e geçen ay 100 milyar dolarlık bir yatırım için 8.5 milyar dolar, TSMC'ye ise geçtiğimiz haftalarda 65 milyar dolarlık bir yatırım için 6.6 milyar dolar verilmişti.

    Samsung eş CEO'su Kyung Kye-hyun, "Sadece üretim tesislerini genişletmiyoruz; yerel yarı iletken ekosistemini güçlendiriyor ve ABD'yi küresel bir yarı iletken üretim merkezi olarak konumlandırıyoruz" dedi. Açıkçası bu açıklama son derece kıymetli ve önümüzdeki yıllarda ABD’nin yarı iletkenlerde geleceği konumu gösteriyor.

    Samsung, inşa edilecek üretim tesislerinin son süreç teknolojileri için donatılacağını ve üretime 2026 yılında başlamayı beklediğini söyledi. Samsung'un pilot üretim hattında 4 nanometrelik çipler üretmeye başlayacağı ve nihayetinde 2 nanometrelik çiplere geçiş yapacağının da altını çizelim. Bu arada Samsung için işler tekrar yoluna girmiş gibi görünüyor. Firma, Apple’a kaybettirdiği en çok satan akıllı telefon markası unvanını geri alırken yılın ilk çeyreğinde bellek yongası pazarındaki toparlanmayla birlikte faaliyet kârının yüzde 931 artmasını beklediğini açıkladı.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/us-award-samsung-64-bln-grants-texas-chip-production-complex-2024-04-15/ https://news.samsung.com/us/samsung-electronics-to-receive-up-to-6-4-billion-in-direct-funding-under-the-chips-and-science-act/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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