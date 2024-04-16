Samsung, ABD’den 6,4 milyar dolar doğrudan çip desteği aldı

ABD’den Samsung’a devasa destek
ABD Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Samsung'a Teksas'taki çip üretimini artırması için 6.4 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacağını duyurdu. Buna karşılık Güney Koreli teknoloji devi yakında faaliyete geçecek iki çip üretim tesisi için 45 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunacak. Samsung ayrıca ek gelişmiş paketleme tesisi ve bir araştırma merkezi inşa edecek.
Samsung eş CEO'su Kyung Kye-hyun, "Sadece üretim tesislerini genişletmiyoruz; yerel yarı iletken ekosistemini güçlendiriyor ve ABD'yi küresel bir yarı iletken üretim merkezi olarak konumlandırıyoruz" dedi. Açıkçası bu açıklama son derece kıymetli ve önümüzdeki yıllarda ABD’nin yarı iletkenlerde geleceği konumu gösteriyor.
Samsung, inşa edilecek üretim tesislerinin son süreç teknolojileri için donatılacağını ve üretime 2026 yılında başlamayı beklediğini söyledi. Samsung'un pilot üretim hattında 4 nanometrelik çipler üretmeye başlayacağı ve nihayetinde 2 nanometrelik çiplere geçiş yapacağının da altını çizelim. Bu arada Samsung için işler tekrar yoluna girmiş gibi görünüyor. Firma, Apple’a kaybettirdiği en çok satan akıllı telefon markası unvanını geri alırken yılın ilk çeyreğinde bellek yongası pazarındaki toparlanmayla birlikte faaliyet kârının yüzde 931 artmasını beklediğini açıkladı.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/us-award-samsung-64-bln-grants-texas-chip-production-complex-2024-04-15/ https://news.samsung.com/us/samsung-electronics-to-receive-up-to-6-4-billion-in-direct-funding-under-the-chips-and-science-act/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)