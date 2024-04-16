Samsung, ABD’den 6,4 milyar dolar doğrudan çip desteği aldı

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, Teksas'taki yeni yarı iletken üretim tesisinde ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'yu ağırlarken CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında ABD’den 6.4 milyar dolara kadar doğrudan fon aldığını duyurdu. Samsung, yapacağı yatırım kapsamında otomotiv, tüketici elektroniği, IoT, havacılık ve diğer hayati sektörlerde kullanılacak çipler için yeni üretim kapasitesi ve kabiliyetleri kuracak.

ABD’den Samsung’a devasa destek

ABD Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Samsung'a Teksas'taki çip üretimini artırması için 6.4 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacağını duyurdu. Buna karşılık Güney Koreli teknoloji devi yakında faaliyete geçecek iki çip üretim tesisi için 45 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunacak. Samsung ayrıca ek gelişmiş paketleme tesisi ve bir araştırma merkezi inşa edecek.

Tam Boyutta Gör Böylelikle Samsung, CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında ABD'den fon alan üçüncü büyük şirket oldu. Yasa, çip üreticilerine hibe olarak dağıtılmak üzere 39 milyar dolar finansman sağlıyor. Intel'e geçen ay 100 milyar dolarlık bir yatırım için 8.5 milyar dolar, TSMC'ye ise geçtiğimiz haftalarda 65 milyar dolarlık bir yatırım için 6.6 milyar dolar verilmişti.

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Samsung eş CEO'su Kyung Kye-hyun, "Sadece üretim tesislerini genişletmiyoruz; yerel yarı iletken ekosistemini güçlendiriyor ve ABD'yi küresel bir yarı iletken üretim merkezi olarak konumlandırıyoruz" dedi. Açıkçası bu açıklama son derece kıymetli ve önümüzdeki yıllarda ABD’nin yarı iletkenlerde geleceği konumu gösteriyor.

Samsung, inşa edilecek üretim tesislerinin son süreç teknolojileri için donatılacağını ve üretime 2026 yılında başlamayı beklediğini söyledi. Samsung'un pilot üretim hattında 4 nanometrelik çipler üretmeye başlayacağı ve nihayetinde 2 nanometrelik çiplere geçiş yapacağının da altını çizelim. Bu arada Samsung için işler tekrar yoluna girmiş gibi görünüyor. Firma, Apple’a kaybettirdiği en çok satan akıllı telefon markası unvanını geri alırken yılın ilk çeyreğinde bellek yongası pazarındaki toparlanmayla birlikte faaliyet kârının yüzde 931 artmasını beklediğini açıkladı.

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Samsung, ABD’den 6,4 milyar dolar doğrudan çip desteği aldı