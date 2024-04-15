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    Samsung, 290 katmanlı 3D NAND belleklere geçiyor

    Samsung’un önümüzdeki ay itibariyle 290 katmanlı 3D NAND bellekleri piyasaya süreci belirtiliyor. Aynı zamanda firmanın 2025 için ise 430 katmanlı belleklerin hedeflendiği iddia ediliyor.
    Samsung, 290 katmanlı 3D NAND belleklere geçiyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Samsung, 3D NAND flash bellekler özelinde gaza basmaya hazırlanıyor. Koreli yayın kuruluşu Hankyung'un haberine göre Samsung, 9. Nesil V-NAND bellekleri önümüzdeki mayıs ayı itibarıyla piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Samsung’un bu hamlesi zayıf tüketici talebi ve yüksek envanter seviyelerinin sorun olmaktan çıktığı bir döneme denk geliyor.

    Samsung, 3D NAND belleklerde 290 katmana ulaşacak

    Aktarılanlara göre Samsung, çok yakında 9. Nesil ve 10. Nesil V-NAND belleklerini tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji devinin dokuzuncu nesil bellek ürünleri 2022'de piyasaya sürülen 236 katmanlı 8. Nesil V-NAND bellekleri bir adım daha ileriye taşıyarak katman sayısını 290 seviyesine yükseltiyor. Samsung’un daha fazla katmanı istifleme tekniklerindeki iyileştirmelerle elde ettiği bildiriliyor. Bununla birlikte Samsung şu ana kadar SK Hynix ve Kioxia gibi rakiplerinin çok önünde gibi görünüyor. Zira Samsung’un 2025 yılında 430 katmanlı 10. Nesil V-NAND belleklere geçeceği belirtiliyor. Bu, nesilden nesilde yüzde 48’lik bir artış anlamına geliyor.

    Samsung, şimdilik bu alanda önde gibi görünse de Kioxia, SK Hynix, Micron Technology ve YMTC gibi son derece güçlü rakipleri bulunuyor. 3D NAND üreticileri genel olarak 2030’a kadar 1000 katmanlı belleklere ulaşılacağını düşünüyor. Öte yandan NAND ürünlerine olan talep de son aylarda ciddi oranda artmış durumda. Elbette bu artıştaki ana etmen yüksek hızlı ve yüksek kapasiteli depolama gerektiren yapay zeka. Yapay zeka donanımlarına ve ekosisteme olan talep yüksek oldukça bu belleklere yönelik talebin de güçlü kalması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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