Samsung, 290 katmanlı 3D NAND belleklere geçiyor

Samsung, 3D NAND belleklerde 290 katmana ulaşacak
Aktarılanlara göre Samsung, çok yakında 9. Nesil ve 10. Nesil V-NAND belleklerini tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji devinin dokuzuncu nesil bellek ürünleri 2022'de piyasaya sürülen 236 katmanlı 8. Nesil V-NAND bellekleri bir adım daha ileriye taşıyarak katman sayısını 290 seviyesine yükseltiyor. Samsung’un daha fazla katmanı istifleme tekniklerindeki iyileştirmelerle elde ettiği bildiriliyor. Bununla birlikte Samsung şu ana kadar SK Hynix ve Kioxia gibi rakiplerinin çok önünde gibi görünüyor. Zira Samsung’un 2025 yılında 430 katmanlı 10. Nesil V-NAND belleklere geçeceği belirtiliyor. Bu, nesilden nesilde yüzde 48’lik bir artış anlamına geliyor.
Samsung, şimdilik bu alanda önde gibi görünse de Kioxia, SK Hynix, Micron Technology ve YMTC gibi son derece güçlü rakipleri bulunuyor. 3D NAND üreticileri genel olarak 2030’a kadar 1000 katmanlı belleklere ulaşılacağını düşünüyor. Öte yandan NAND ürünlerine olan talep de son aylarda ciddi oranda artmış durumda. Elbette bu artıştaki ana etmen yüksek hızlı ve yüksek kapasiteli depolama gerektiren yapay zeka. Yapay zeka donanımlarına ve ekosisteme olan talep yüksek oldukça bu belleklere yönelik talebin de güçlü kalması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)