Western Digital, 4 TB kapasiteli ilk SD kartı duyurdu

SanDisk Extreme Pro SDUC 4 TB SD kartı özellikleri
Western Digital'in SanDisk Extreme Pro SDUC 4 TB SD kartı, Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) standardını destekliyor. 2018 yılında duyurulan SDUC formatı, SDXC'nin 2 TB sınırını 128 TB'a yükseltiyor. Bu sayede 2 TB'ın üstindeki SD kartların kullanılmasına olanak tanıyor. Kart, Ultra High Speed-I (UHS-I) arayüzünü kullanıyor ve Class 10 hız derecelendirmesine sahip. Dolayısıyla minimum 10 MB/s ve maksimum 104 MB/s veri aktarım hızını destekliyor. Kart aynı zamanda Video Speed Class V30 derecelendirmesine de sahip. Bu da, kartın minimum 30 MB/s sıralı yazma hızını desteklediği ve 8K video kaydı yapabildiği anlamına geliyor.
Western Digital şimdilik SanDisk Extreme Pro SDUC 4 TB SD kartındaki NAND yongasının detaylarını açıklamıyor. Yüksek kapasite ve 2025 çıkış tarihi göz önüne alındığında, WD'nin yakında çıkacak olan BiCS 9 NAND belleğini kullanacak ilk ürünlerinden biri olabilir.
Her ne kadar WD'nin resmi basın bülteninde listelenmemiş olsa da, yakında çıkacak kartın UHS-I standardının çift veri hızı sinyali yoluyla normalin iki katı hız sunan modunu destekliyor olabilir. Western Digital'in mevcut nesil SanDisk Extreme Pro SDXC 1 TB SD kartı bu modu destekliyor ve 170 MB/s'ye kadar okuma hızlarına ulaşabiliyor.
Western Digital, SanDisk Extreme Pro SDUC 4 TB SD kartının fiyatı hakkında ise bir açıklamada bulunmadı. Ancak sektörde bir ilk olan kartın ucuz olmayacağı kesin.Kaynakça https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2024/2024-04-11-western-digital-showcases-new-super-speeds-and-massive-capacities-at-nab-2024 https://www.anandtech.com/show/21349/western-digital-rollsout-4-tb-sd-card-worlds-highestcapacity Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...