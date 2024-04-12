Western Digital, 4 TB kapasiteli ilk SD kartı duyurdu

Western Digital, sektörün ilk 4 TB SD kartının ön tanıtımını yaptı. Yeni SD kart, yayıncılara ve içerik oluşturuculara yönelik NAB fuarında sergilenecek ve 2025 yılında piyasaya sürülecek.

SanDisk Extreme Pro SDUC 4 TB SD kartı özellikleri

Western Digital'in SanDisk Extreme Pro SDUC 4 TB SD kartı, Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) standardını destekliyor. 2018 yılında duyurulan SDUC formatı, SDXC'nin 2 TB sınırını 128 TB'a yükseltiyor. Bu sayede 2 TB'ın üstindeki SD kartların kullanılmasına olanak tanıyor. Kart, Ultra High Speed-I (UHS-I) arayüzünü kullanıyor ve Class 10 hız derecelendirmesine sahip. Dolayısıyla minimum 10 MB/s ve maksimum 104 MB/s veri aktarım hızını destekliyor. Kart aynı zamanda Video Speed Class V30 derecelendirmesine de sahip. Bu da, kartın minimum 30 MB/s sıralı yazma hızını desteklediği ve 8K video kaydı yapabildiği anlamına geliyor.

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Western Digital şimdilik SanDisk Extreme Pro SDUC 4 TB SD kartındaki NAND yongasının detaylarını açıklamıyor. Yüksek kapasite ve 2025 çıkış tarihi göz önüne alındığında, WD'nin yakında çıkacak olan BiCS 9 NAND belleğini kullanacak ilk ürünlerinden biri olabilir.

Her ne kadar WD'nin resmi basın bülteninde listelenmemiş olsa da, yakında çıkacak kartın UHS-I standardının çift ​​veri hızı sinyali yoluyla normalin iki katı hız sunan modunu destekliyor olabilir. Western Digital'in mevcut nesil SanDisk Extreme Pro SDXC 1 TB SD kartı bu modu destekliyor ve 170 MB/s'ye kadar okuma hızlarına ulaşabiliyor.

Western Digital, SanDisk Extreme Pro SDUC 4 TB SD kartının fiyatı hakkında ise bir açıklamada bulunmadı. Ancak sektörde bir ilk olan kartın ucuz olmayacağı kesin.

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