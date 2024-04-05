Çift katmanlı kayıt ile 120 TB kapasiteli hard diskler ufukta

NIMS, Seagate Technology ve Tohoku Üniversitesi'nden araştırma ekipleri, çift katmanlı granüler medya üzerinde çok seviyeli ısı destekli manyetik kayıt teknolojisinin (HAMR) uygulanabilirliğini gösterdi.
Yazma işlemi sırasında lazer gücü ve manyetik alanlar ayarlanarak, iki FePT katmanına bağımsız olarak kayıt yapılabiliyor. Bu sayede manyetik katman malzemelerinde önemli değişiklikler yapmadan veri yoğunluğu ve hard disk kapasitesi potansiyel olarak iki katına çıkarılabilir.
Sıradan HAMR tabanlı diskler, film bir lazerle Curie sıcaklığına (filmin manyetik özelliklerini değiştirdiği sıcaklık) kadar ısıtıldığında kaydedilebilen, demir platin alaşımı (FePt) gibi manyetik bir filmle kaplı cam plakalar kullanıyor.
İnç kare başına 10 terabit veri kaydetmek mümkün
Adından da anlaşılacağı gibi, çift katmanlı granüler ortam, her biri farklı Curie sıcaklıklarına sahip iki film katmanı barındırıyor. Araştırmacılar, bu tür ortamların inç kare başına 10 terabitin çok üzerinde kayıt yoğunluğuna olanak sağlayabileceğini söylüyor. Bu sayede 10 plakalı 120 TB'ın üzerinde sabit diskler üretebilmek mümkün hale geliyor.
Araştırmacılar, manyetik ölçümler ve ısı destekli manyetik kayıt simülasyonlarında, üç hatta dört seviyeli kayıt bile yapılabileceğinin gösterildiğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...