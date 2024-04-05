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    Çift katmanlı kayıt ile 120 TB kapasiteli hard diskler ufukta

    Yakın zamanda tanıtılan, çift katmanlı veri kaydedebilen ve ısı destekli kayıt teknolojisini destekleyen hard diskler, mevcut HAMR disk kapasitesini iki katına çıkarmayı vadediyor.
    Çift katmanlı kayıt ile 120 TB kapasiteli hard diskler ufukta Tam Boyutta Gör
    Seagate'in öncülük ettiği ısı destekli manyetik kayıt (HAMR) teknolojisi, standart dikey manyetik kayıt (PMR) teknolojisine kıyasla veri yoğunluğunu ve disk kapasitesini en az iki kat artırmayı mümkün kılıyor. Bununla birlikte, yakın zamanda tanıtılan, üstü üste dizilmiş çift katmanlı veri kaydedebilen ve ısı destekli kayıt teknolojisini destekleyen hard diskler, mevcut HAMR disk kapasitesini iki katına çıkarmayı vadediyor.

    NIMS, Seagate Technology ve Tohoku Üniversitesi'nden araştırma ekipleri, çift katmanlı granüler medya üzerinde çok seviyeli ısı destekli manyetik kayıt teknolojisinin (HAMR) uygulanabilirliğini gösterdi.

    Çift katmanlı kayıt ile 120 TB kapasiteli hard diskler ufukta Tam Boyutta Gör
    Sabit diskler için çok seviyeli manyetik kayıt kavramı yeni değil. Ancak teknoloji, verileri farklı seviyelerde depolayabilecek uygun ortamın bulunamaması nedeniyle uygulanamıyor. Araştırmacılar, kübik kristal yapıya sahip bir Ru-C (rutenyum-karbon) ara katmanla ayrılmış iki FePt-C (demir platin alaşımı) nanogranüler filmden oluşan yeni bir granüler ortam türü oluşturarak bu zorluğun üstesinden geldi. Bu sayede farklı manyetik alanlar ve sıcaklıklar altında her katmanda ayrı manyetik kayıt yapılması mümkün hale geldi.

    Yazma işlemi sırasında lazer gücü ve manyetik alanlar ayarlanarak, iki FePT katmanına bağımsız olarak kayıt yapılabiliyor. Bu sayede manyetik katman malzemelerinde önemli değişiklikler yapmadan veri yoğunluğu ve hard disk kapasitesi potansiyel olarak iki katına çıkarılabilir.

    Sıradan HAMR tabanlı diskler, film bir lazerle Curie sıcaklığına (filmin manyetik özelliklerini değiştirdiği sıcaklık) kadar ısıtıldığında kaydedilebilen, demir platin alaşımı (FePt) gibi manyetik bir filmle kaplı cam plakalar kullanıyor.

    İnç kare başına 10 terabit veri kaydetmek mümkün

    Adından da anlaşılacağı gibi, çift katmanlı granüler ortam, her biri farklı Curie sıcaklıklarına sahip iki film katmanı barındırıyor. Araştırmacılar, bu tür ortamların inç kare başına 10 terabitin çok üzerinde kayıt yoğunluğuna olanak sağlayabileceğini söylüyor. Bu sayede 10 plakalı 120 TB'ın üzerinde sabit diskler üretebilmek mümkün hale geliyor.

    Araştırmacılar, manyetik ölçümler ve ısı destekli manyetik kayıt simülasyonlarında, üç hatta dört seviyeli kayıt bile yapılabileceğinin gösterildiğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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