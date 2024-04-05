Çift katmanlı kayıt ile 120 TB kapasiteli hard diskler ufukta

Tam Boyutta Gör Seagate'in öncülük ettiği ısı destekli manyetik kayıt (HAMR) teknolojisi, standart dikey manyetik kayıt (PMR) teknolojisine kıyasla veri yoğunluğunu ve disk kapasitesini en az iki kat artırmayı mümkün kılıyor. Bununla birlikte, yakın zamanda tanıtılan, üstü üste dizilmiş çift katmanlı veri kaydedebilen ve ısı destekli kayıt teknolojisini destekleyen hard diskler, mevcut HAMR disk kapasitesini iki katına çıkarmayı vadediyor.

NIMS, Seagate Technology ve Tohoku Üniversitesi'nden araştırma ekipleri, çift katmanlı granüler medya üzerinde çok seviyeli ısı destekli manyetik kayıt teknolojisinin (HAMR) uygulanabilirliğini gösterdi.

Tam Boyutta Gör Sabit diskler için çok seviyeli manyetik kayıt kavramı yeni değil. Ancak teknoloji, verileri farklı seviyelerde depolayabilecek uygun ortamın bulunamaması nedeniyle uygulanamıyor. Araştırmacılar, kübik kristal yapıya sahip bir Ru-C (rutenyum-karbon) ara katmanla ayrılmış iki FePt-C (demir platin alaşımı) nanogranüler filmden oluşan yeni bir granüler ortam türü oluşturarak bu zorluğun üstesinden geldi. Bu sayede farklı manyetik alanlar ve sıcaklıklar altında her katmanda ayrı manyetik kayıt yapılması mümkün hale geldi.

Seagete, 30 TB kapasiteli HAMR hard disklerini yakında sunuyor 2 ay önce eklendi

Yazma işlemi sırasında lazer gücü ve manyetik alanlar ayarlanarak, iki FePT katmanına bağımsız olarak kayıt yapılabiliyor. Bu sayede manyetik katman malzemelerinde önemli değişiklikler yapmadan veri yoğunluğu ve hard disk kapasitesi potansiyel olarak iki katına çıkarılabilir.

Sıradan HAMR tabanlı diskler, film bir lazerle Curie sıcaklığına (filmin manyetik özelliklerini değiştirdiği sıcaklık) kadar ısıtıldığında kaydedilebilen, demir platin alaşımı (FePt) gibi manyetik bir filmle kaplı cam plakalar kullanıyor.

İnç kare başına 10 terabit veri kaydetmek mümkün

Adından da anlaşılacağı gibi, çift katmanlı granüler ortam, her biri farklı Curie sıcaklıklarına sahip iki film katmanı barındırıyor. Araştırmacılar, bu tür ortamların inç kare başına 10 terabitin çok üzerinde kayıt yoğunluğuna olanak sağlayabileceğini söylüyor. Bu sayede 10 plakalı 120 TB'ın üzerinde sabit diskler üretebilmek mümkün hale geliyor.

Araştırmacılar, manyetik ölçümler ve ısı destekli manyetik kayıt simülasyonlarında, üç hatta dört seviyeli kayıt bile yapılabileceğinin gösterildiğini belirtiyor.

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