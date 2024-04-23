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    Anlık Bildirim

    Samsung resmen 9. Nesil V-NAND üretimine başladı: Yüzde 33 hız artışı

    Samsung, yaptığı basın duyurusunda 9. Nesil V-NAND belleklerde seri üretime geçtiğini açıkladı. Firma yeni belleklerde hızı yüzde 33 oranında artırarak 3,2 gigabit hızlara ulaştığını söylüyor.
    Samsung resmen 9. Nesil V-NAND üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Gelişmiş bellek teknolojisinde dünya lideri olan Samsung, bir terabitlik (Tb) üç seviyeli hücre yani Triple-level cell (TLC) 9. nesil dikey NAND (V-NAND) için seri üretime başladığını duyurdu. Samsung, 8. Nesil V-NAND'a göre yüzde 33'lük bir artış sunan 9. Nesil V-NAND flash belleklerde bit yoğunluğunda da yaklaşık yüzde 50 artış kaydettiğini açıkladı.

    Sektörün ilk 9. Nesil V-NAND üretimi başladı

    Yaklaşık bir hafta önce Samsung’un 9. Nesil V-NAND flaş belleklerde üretime geçtiğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla resmi bir açıklamanın zaten gelmesini bekliyorduk. Bununla birlikte Samsung, bu ay TCL NAND üretimine başladığını ve dört seviyeli hücre yani Quad-level cell (QLC) yongalarının yılın ikinci yarısında seri üretime gireceğini bildirdi. Yine önceki haberimizde Samsung’un 9. Nesil V-NAND belleklerde katman sayısını 290 seviyesine yükselteceğini aktarmıştık. Bu bilgi ne yazık ki şimdilik doğrulanmış değil zira Samsung, yaptığı duyuruda bu detaya değinmedi.

    Samsung, sektörün ilk 9. nesil V-NAND belleklerle gelecek yapay zeka neslinin ihtiyaçlarını karşılayan yüksek performanslı, yüksek yoğunluklu SSD pazarının trendini belirleyeceklerini söylüyor. Firma, yeni nesil belleğinde hücre mimarisi ve operasyonel şemada sınırları zorladıklarının altını çizerken bit yoğunluğunu 8. nesil V-NAND'a kıyasla yaklaşık yüzde 50 oranında artırdıklarını belirtti.

    Buna ek olarak, Samsung'un gelişmiş “channel hole etching” teknolojisi ile üretim sürecinde de önemli bir inovasyona imza atıyor. Samsung rakam vermese de bu teknoloji ile çift istifli bir yapıda sektörün en yüksek hücre katmanı sayısına ulaşıldığını ve üretim verimliliğinin üst düzeye çıkarıldığını söylüyor.

    Samsung ayrıca yeni nesil NAND flaş arayüzü Toggle 5.1 ile veri giriş/çıkış hızlarını yüzde 33 oranında artırarak saniyede 3,2 gigabite (Gbps) kadar çıkabildiklerinin altını çiziyor. Bu yeni arayüzle birlikte Samsung, PCIe 5.0 desteğini genişleterek yüksek performanslı SSD pazarındaki konumunu sağlamlaştırmayı planlıyor. Güç tüketimi de bir önceki nesle kıyasla yüzde 10 oranında iyileştirildi.

    Kaynakça https://wccftech.com/samsung-commences-9th-gen-v-nand-mass-production-33-faster-at-3-2-gbps-qlc-in-2h-2024/ https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-begins-industrys-first-mass-production-of-9th-gen-v-nand
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 9 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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