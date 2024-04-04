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    PCIe 7.0 standardı 2025’te hazır olacak: Hızlar uçuşa geçecek

    PCI Express 7.0 veya kısaca PCIe 7.0’ın piyasaya sürülmesi planlanıyor, bu da 60GB/s'ye kadar hızlara sahip SSD'lerin önümüzdeki yıllarda satışa sunulacağı anlamına geliyor.
    PCIe 7.0 standardı 2025’te hazır olacak: Hızlar uçuşa geçecek Tam Boyutta Gör
    PCI Express 7.0 veya kısaca PCIe 7.0 düşünülenden daha yakın bir zamanda piyasaya adım atmaya başlayacak. PCIe standartlarının arkasındaki kuruluş olan PCI-SIG, PCIe 7.0'ın teknik özelliklerini açıklarken yeni standardın 2025 yılında piyasaya sürüleceğini aktardı. Ancak bu, nihai ürünlerin, yani ekran kartı, SSD ve anakartların önümüzdeki yıl çıkacağı anlamına gelmiyor.

    PCIe 7.0, 2027'ye kadar yaygınlaşmayacak

    Kurum, PCIe 7.0 standardın nihai halini 2025 yılında yayınlayacağını açıkladı. Dolayısıyla bu standardı kullanan ürünlerin 2026 yılında çıkmaya başlayacağı ve genel olarak 2027-28 yılları içerisinde yaygınlaşacağı söylenebilir. PCIe 7.0 başlangıçta yapay zeka ve ağ gibi bant genişliğine aç uygulamaların fayda sağlayacağı kurumsal pazarla yönelik olacak. Son tüketici tarafında ise mevcut fotoğrafa bakarsak henüz PC pazarının PCIe 5.0 cihazlarına doymamış olduğunu ve PCIe 6.0 henüz oyun bilgisayarlarına girmediğini görüyoruz.

    PCIe 7.0 Tam Boyutta Gör
    PCIe 7.0 özelinde ise aslında geçmiş ayak izlerinin takip edileceği anlaşılıyor. PCI Express bant genişliğinin her nesilde iki katına çıktığını görmeye alışkınız ve PCIe 7.0’da 128 GT/s'ye kadar maksimum veri hızları sunacak. Dolayısıyla PCIe 7.0, mevcut PCIe 4.0'dan 8 kat ve PCIe 5.0'dan 4 kat daha hızlı olacak. PCIe 7.0, x16 slotu üzerinden 512GB/s'ye kadar çift yönlü veri aktarımı ve x4 slotu için ise 128GB/s'ye kadar veri aktarımı sağlayabilecek.

     

    PCI Express 7.0 Tam Boyutta Gör
    Ekstra bant genişliği CPU'dan yonga setine bağlantılar için kesinlikle faydalı olacak. 10G ağ, WiFi 7, USB 4 ve Thunderbolt 4 gibi çoklu entegre cihazların hepsinin rahatlıkla nihai tüketici ürününde çalışması için bir sınırlama olmayacak. Aynı zamanda SSD gibi spesifik ürünlerde hızlar da sınırları zorlamaya başlayacak.

    Teorik olarak PCIe 7.0 x4 SSD modellerinin 60GB/s'ye kadar sıralı aktarım hızlarına ulaşması mümkün. Elbette bu hızlara erişmek için SSD denetleyicileri ve NAND teknolojilerinde önemli ilerlemeler gerekecek. PCIe 5.0 SSD’lerdeki soğutmayı düşündüğümde PCIe 7.0 SSD’lerde nasıl bir soğutma olacağını hayal bile edemiyorum.

    Çoğu kullanıcı için PCIe 7.0 ile sunulan hızlar elbette bir ihtiyaç değil. Günümüzde PCIe 4.0 x16 slotu bile RTX 4090 için herhangi bir darboğaz oluşturmuyor. Hatta x8 ekran kartlarını bile halen görüyoruz. Öte yandan yeni nesil ekran kartlarının (RTX 5000 ve RX 8000 serisi) PCIe 5.0 desteğiyle gelmesi bekleniyor. Bunun ardandan PCIe 6.0 birkaç yıl sonra gelecektir, PCIe 7.0 için ise süreç daha da uzayacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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