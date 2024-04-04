PCIe 7.0 standardı 2025’te hazır olacak: Hızlar uçuşa geçecek

PCIe 7.0, 2027'ye kadar yaygınlaşmayacak
Kurum, PCIe 7.0 standardın nihai halini 2025 yılında yayınlayacağını açıkladı. Dolayısıyla bu standardı kullanan ürünlerin 2026 yılında çıkmaya başlayacağı ve genel olarak 2027-28 yılları içerisinde yaygınlaşacağı söylenebilir. PCIe 7.0 başlangıçta yapay zeka ve ağ gibi bant genişliğine aç uygulamaların fayda sağlayacağı kurumsal pazarla yönelik olacak. Son tüketici tarafında ise mevcut fotoğrafa bakarsak henüz PC pazarının PCIe 5.0 cihazlarına doymamış olduğunu ve PCIe 6.0 henüz oyun bilgisayarlarına girmediğini görüyoruz.
Teorik olarak PCIe 7.0 x4 SSD modellerinin 60GB/s'ye kadar sıralı aktarım hızlarına ulaşması mümkün. Elbette bu hızlara erişmek için SSD denetleyicileri ve NAND teknolojilerinde önemli ilerlemeler gerekecek. PCIe 5.0 SSD’lerdeki soğutmayı düşündüğümde PCIe 7.0 SSD’lerde nasıl bir soğutma olacağını hayal bile edemiyorum.
Çoğu kullanıcı için PCIe 7.0 ile sunulan hızlar elbette bir ihtiyaç değil. Günümüzde PCIe 4.0 x16 slotu bile RTX 4090 için herhangi bir darboğaz oluşturmuyor. Hatta x8 ekran kartlarını bile halen görüyoruz. Öte yandan yeni nesil ekran kartlarının (RTX 5000 ve RX 8000 serisi) PCIe 5.0 desteğiyle gelmesi bekleniyor. Bunun ardandan PCIe 6.0 birkaç yıl sonra gelecektir, PCIe 7.0 için ise süreç daha da uzayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...