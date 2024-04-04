PCIe 7.0 standardı 2025’te hazır olacak: Hızlar uçuşa geçecek

Tam Boyutta Gör PCI Express 7.0 veya kısaca PCIe 7.0 düşünülenden daha yakın bir zamanda piyasaya adım atmaya başlayacak. PCIe standartlarının arkasındaki kuruluş olan PCI-SIG, PCIe 7.0'ın teknik özelliklerini açıklarken yeni standardın 2025 yılında piyasaya sürüleceğini aktardı. Ancak bu, nihai ürünlerin, yani ekran kartı, SSD ve anakartların önümüzdeki yıl çıkacağı anlamına gelmiyor.

PCIe 7.0, 2027'ye kadar yaygınlaşmayacak

Kurum, PCIe 7.0 standardın nihai halini 2025 yılında yayınlayacağını açıkladı. Dolayısıyla bu standardı kullanan ürünlerin 2026 yılında çıkmaya başlayacağı ve genel olarak 2027-28 yılları içerisinde yaygınlaşacağı söylenebilir. PCIe 7.0 başlangıçta yapay zeka ve ağ gibi bant genişliğine aç uygulamaların fayda sağlayacağı kurumsal pazarla yönelik olacak. Son tüketici tarafında ise mevcut fotoğrafa bakarsak henüz PC pazarının PCIe 5.0 cihazlarına doymamış olduğunu ve PCIe 6.0 henüz oyun bilgisayarlarına girmediğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör PCIe 7.0 özelinde ise aslında geçmiş ayak izlerinin takip edileceği anlaşılıyor. PCI Express bant genişliğinin her nesilde iki katına çıktığını görmeye alışkınız ve PCIe 7.0’da 128 GT/s'ye kadar maksimum veri hızları sunacak. Dolayısıyla PCIe 7.0, mevcut PCIe 4.0'dan 8 kat ve PCIe 5.0'dan 4 kat daha hızlı olacak. PCIe 7.0, x16 slotu üzerinden 512GB/s'ye kadar çift yönlü veri aktarımı ve x4 slotu için ise 128GB/s'ye kadar veri aktarımı sağlayabilecek.

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Tam Boyutta Gör Ekstra bant genişliği CPU'dan yonga setine bağlantılar için kesinlikle faydalı olacak. 10G ağ, WiFi 7, USB 4 ve Thunderbolt 4 gibi çoklu entegre cihazların hepsinin rahatlıkla nihai tüketici ürününde çalışması için bir sınırlama olmayacak. Aynı zamanda SSD gibi spesifik ürünlerde hızlar da sınırları zorlamaya başlayacak.

Teorik olarak PCIe 7.0 x4 SSD modellerinin 60GB/s'ye kadar sıralı aktarım hızlarına ulaşması mümkün. Elbette bu hızlara erişmek için SSD denetleyicileri ve NAND teknolojilerinde önemli ilerlemeler gerekecek. PCIe 5.0 SSD’lerdeki soğutmayı düşündüğümde PCIe 7.0 SSD’lerde nasıl bir soğutma olacağını hayal bile edemiyorum.

Çoğu kullanıcı için PCIe 7.0 ile sunulan hızlar elbette bir ihtiyaç değil. Günümüzde PCIe 4.0 x16 slotu bile RTX 4090 için herhangi bir darboğaz oluşturmuyor. Hatta x8 ekran kartlarını bile halen görüyoruz. Öte yandan yeni nesil ekran kartlarının (RTX 5000 ve RX 8000 serisi) PCIe 5.0 desteğiyle gelmesi bekleniyor. Bunun ardandan PCIe 6.0 birkaç yıl sonra gelecektir, PCIe 7.0 için ise süreç daha da uzayacaktır.

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PCIe 7.0 standardı 2025’te hazır olacak: Hızlar uçuşa geçecek