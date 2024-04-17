Bellek fiyatları artıyor, herkes kendini haklı görüyor

Bellek fiyatlarında zam yağmuru
TrendForce tarafından hazırlanan rapora göre Samsung, Western Digital, Micron, Samsung gibi firmalar yılın ilk çeyreğinde fiyat arttırmasına rağmen duracak gibi görünmüyor. Yıl boyunca bellek fiyatlarında artış bekleniyor.
Micron, son yaşanan Tayvan depreminde gelişmiş DRAM üretim tesislerinin zarar gördüğünü duyurmuştu. İlk çeyrekte yüzde 20 civarında bir fiyat artışı yapan firmanın ikinci çeyrekte de yüzde 8 civarında bir artış yapması bekleniyor.
Bununla birlikte talep çok yüksek olduğu için tesislerdeki zararın kısa sürede tolere edileceği, bu bakımdan fiyat artışının gereksiz olduğu düşünülüyor. Hatta talepte azalma yaşayan DDR4 ve DDR5 fiyatlarında da artışa gidiliyor.
Samsung ise yapay zekâ trendi nedeniyle kurumsal SSD üretiminde sıkıntı yaşayınca fiyatları yüzde 20-25 arttırma kararı aldı. Western Digital de HDD ve NAND ürünlerine olan yoğun talep nedeniyle zam yapma kararı aldı.
Yapılan zamlar elbette sektörü de kökünden etkiliyor. Bununla birlikte her firmanın kendisine bir sebep bulmuş olması, önümüzdeki dönemde bu sebeplere sıkı sıkıya bağlanacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)