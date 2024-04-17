Bellek fiyatları artıyor, herkes kendini haklı görüyor

Geçen yıl adeta dibe vuran ve bilgisayar toplamak isteyenlerin yüzünü güldüren bellek fiyatları, özellikle üretken yapay zekâ trendi ile birlikte yükselişe geçti. Firmalar durmaksızın fiyatları arttırıyor ve kendince haklı sebebi var.

Bellek fiyatlarında zam yağmuru

TrendForce tarafından hazırlanan rapora göre Samsung, Western Digital, Micron, Samsung gibi firmalar yılın ilk çeyreğinde fiyat arttırmasına rağmen duracak gibi görünmüyor. Yıl boyunca bellek fiyatlarında artış bekleniyor.

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Micron, son yaşanan Tayvan depreminde gelişmiş DRAM üretim tesislerinin zarar gördüğünü duyurmuştu. İlk çeyrekte yüzde 20 civarında bir fiyat artışı yapan firmanın ikinci çeyrekte de yüzde 8 civarında bir artış yapması bekleniyor.

Bununla birlikte talep çok yüksek olduğu için tesislerdeki zararın kısa sürede tolere edileceği, bu bakımdan fiyat artışının gereksiz olduğu düşünülüyor. Hatta talepte azalma yaşayan DDR4 ve DDR5 fiyatlarında da artışa gidiliyor.

Samsung ise yapay zekâ trendi nedeniyle kurumsal SSD üretiminde sıkıntı yaşayınca fiyatları yüzde 20-25 arttırma kararı aldı. Western Digital de HDD ve NAND ürünlerine olan yoğun talep nedeniyle zam yapma kararı aldı.

Yapılan zamlar elbette sektörü de kökünden etkiliyor. Bununla birlikte her firmanın kendisine bir sebep bulmuş olması, önümüzdeki dönemde bu sebeplere sıkı sıkıya bağlanacağını gösteriyor.

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