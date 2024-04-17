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    Anlık Bildirim

    Bellek fiyatları artıyor, herkes kendini haklı görüyor

    Samsung, Western Digital, Micron, Samsung gibi bellek sektörünün devleri kendilerine göre haklı sebeplerle fiyatlarda durmaksızın artışlar yapıyor ve sektörü etkiliyor. 
    Bellek
    Geçen yıl adeta dibe vuran ve bilgisayar toplamak isteyenlerin yüzünü güldüren bellek fiyatları, özellikle üretken yapay zekâ trendi ile birlikte yükselişe geçti. Firmalar durmaksızın fiyatları arttırıyor ve kendince haklı sebebi var.

    Bellek fiyatlarında zam yağmuru

    TrendForce tarafından hazırlanan rapora göre Samsung, Western Digital, Micron, Samsung gibi firmalar yılın ilk çeyreğinde fiyat arttırmasına rağmen duracak gibi görünmüyor. Yıl boyunca bellek fiyatlarında artış bekleniyor.

    Micron, son yaşanan Tayvan depreminde gelişmiş DRAM üretim tesislerinin zarar gördüğünü duyurmuştu. İlk çeyrekte yüzde 20 civarında bir fiyat artışı yapan firmanın ikinci çeyrekte de yüzde 8 civarında bir artış yapması bekleniyor.

    Bununla birlikte talep çok yüksek olduğu için tesislerdeki zararın kısa sürede tolere edileceği, bu bakımdan fiyat artışının gereksiz olduğu düşünülüyor. Hatta talepte azalma yaşayan DDR4 ve DDR5 fiyatlarında da artışa gidiliyor.

    Samsung ise yapay zekâ trendi nedeniyle kurumsal SSD üretiminde sıkıntı yaşayınca fiyatları yüzde 20-25 arttırma kararı aldı. Western Digital de HDD ve NAND ürünlerine olan yoğun talep nedeniyle zam yapma kararı aldı.

    Yapılan zamlar elbette sektörü de kökünden etkiliyor. Bununla birlikte her firmanın kendisine bir sebep bulmuş olması, önümüzdeki dönemde bu sebeplere sıkı sıkıya bağlanacağını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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